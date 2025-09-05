גדראני שוחרר מקייראט ויצטרף לבית"ר מיידית

עכשיו זה סופי: לוקה גדראני יהפוך לבלמה החדש של בית”ר ירושלים כבר מחלון ההעברות הנוכחי. היום (שישי) הודיעה גם קייראט ומיד לאחר מכן גם בית”ר ירושלים כי הקבוצות סיכמו על העברתו של הבלם כבר בחלון ההעברות הנוכחי, זאת אחרי שלפני כן סוכם כי השחקן יגיע רק בדצמבר.

בית”ר שילמה עבור שחרור של גדראני 100 אלף אירו, השחקן ירוויח 190 אלף אירו לעונה. במועדון אומרים כי בשבוע הבא השחקן יגיע לישראל ויצטרף לאימוני הקבוצה. השחקן נחשב למאוד טכני עם הכדור.

כזכור, בית”ר הודיעה על החתמתו של הבלם לעונה וחצי ושיגיע רק בדצמבר, אלא שלאור הדאגה ממצב ההגנה של הקבוצה הוחלט לנסות להקדים את הגעתו כבר עכשיו. אחרי שהצליחו להגיע להסכם העברה מיידית של הבלם לירושלים מקייראט, בבית”ר מרוצים ובטוחים שהגאורגי ישדרג את מרכז ההגנה של הקבוצה.

גדראני הצטרף לקייראט בתחילת 2024. במהלך תקופה זו הוא שיחק 21 משחקים, כבש 2 שערים ורשם בישול אחד. בעונה שעברה הוא עזר לקבוצה לזכות באליפות.