יום שישי, 05.09.2025 שעה 15:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

גדראני שוחרר מקייראט ויצטרף לבית"ר מיידית

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE: אחרי שהודיעה תחילה כי יגיע בדצמבר, הקבוצה סיכמה על העברתו המיידית של הבלם הגיאורגי תמורת 100 אלף אירו. שכרו בפנים

|
לוקה גדראני (אינסטגרם קייראט)
לוקה גדראני (אינסטגרם קייראט)

עכשיו זה סופי: לוקה גדראני יהפוך לבלמה החדש של בית”ר ירושלים כבר מחלון ההעברות הנוכחי. היום (שישי) הודיעה גם קייראט ומיד לאחר מכן גם בית”ר ירושלים כי הקבוצות סיכמו על העברתו של הבלם כבר בחלון ההעברות הנוכחי, זאת אחרי שלפני כן סוכם כי השחקן יגיע רק בדצמבר. 

בית”ר שילמה עבור שחרור של גדראני 100 אלף אירו, השחקן ירוויח 190 אלף אירו לעונה. במועדון אומרים כי בשבוע הבא השחקן יגיע לישראל ויצטרף לאימוני הקבוצה. השחקן נחשב למאוד טכני עם הכדור.

כזכור, בית”ר הודיעה על החתמתו של הבלם לעונה וחצי ושיגיע רק בדצמבר, אלא שלאור הדאגה ממצב ההגנה של הקבוצה הוחלט לנסות להקדים את הגעתו כבר עכשיו. אחרי שהצליחו להגיע להסכם העברה מיידית של הבלם לירושלים מקייראט, בבית”ר מרוצים ובטוחים שהגאורגי ישדרג את מרכז ההגנה של הקבוצה.

גדראני הצטרף לקייראט בתחילת 2024. במהלך תקופה זו הוא שיחק 21 משחקים, כבש 2 שערים ורשם בישול אחד. בעונה שעברה הוא עזר לקבוצה לזכות באליפות.

