דסה, ביטון, סולומון ובריבו בהרכב נבחרת ישראל

נבחרת ישראל תמשיך את דרכה בקמפיין מוקדמות המונדיאל כאשר תתארח הערב (שישי, 21:45) אצל מולדובה במסגרת המחזור הרביעי. הנבחרת של רן בן שמעון עם שש נקודות מתשע אפשריות אחרי שלושת המחזורים הראשונים, בהם גברה פעמיים על אסטוניה והפסידה למוליכת הבית, נורבגיה.

הערב, הבחורים של רן בן שמעון רוצים להשיג את שלוש הנקודות ולהימנע ממעידה מול האחרונה בבית, רגע לפני המפגש הקריטי בשני מול איטליה, אותו “תארח” הנבחרת בהונגריה. לקראת המפגש, המאמן הודיע לשחקנים מה ההרכב שיעלה.

הרכב נבחרת ישראל: דניאל פרץ, אלי דסה, סתיו למקין, עידן נחמיאס, רוי רביבו, אליאל פרץ, דור פרץ, דן ביטון, אוסקר גלוך, מנור סולומון ותאי בריבו.