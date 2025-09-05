מסי אישר שלא ישחק במחזור הקרוב מול אקוודור

ליאו מסי, הכוכב והגיבור של נבחרת ארגנטינה שכבש צמד בניצחון 0:3 על ונצואלה במשחק מרגש במונומנטאל, אישר כי לא יצא עם הנבחרת למשחק האחרון של מוקדמות מונדיאל 2026 מול אקוודור.

הכוכב הסביר כי יחד עם המאמן ליונל סקאלוני הוחלט שיחזור לפלורידה מוקדם יותר כדי להצטרף לאינטר מיאמי. "דיברתי עם סקאלוני. הוא החליט לתת לי לנוח. אני מגיע אחרי פציעה. למרות שאני בסדר עכשיו, העדפנו שלא אסע ולא אצטרך לשחק עוד משחק, כדי שאוכל להתכונן למה שמגיע, וזה חשוב. אנחנו משחקים ב־MLS, זו מטרה. אני מקווה להיות כשיר", אמר.

מסי הוסיף: "הייתה לי פציעה שהשביתה אותי ל־15 ימים, זה קטע לי את הקצב, לא הרגשתי שוב נוח... מחכה לי ריצה ארוכה. אני מקווה לסיים את השנה טוב ואז להתחיל את ההכנה לעונה כמו שצריך", בהתייחסו לאי הנוחות הפיזית שליוותה אותו בחודש האחרון.

ליאו מסי (רויטרס)

סקאלוני עצמו חיזק את הדברים במסיבת עיתונאים: "הוא לא יטוס לאקוודור. הוא היה עייף בסיום. הוא היה צריך לרדת, אבל לא ירד בגלל האופי הרגשי של המשחק וכי כבר סיכמנו שהוא ישחק את כולו. הוא היה מותש בסוף. הוא לא יגיע לאקוודור. מגיע לו לבלות זמן עם המשפחה שלו".

אם כן, ליאו מסי, ששיחק את משחקו הרשמי האחרון על אדמת ארגנטינה, יהיה הנעדר המרכזי מהמפגש מול נבחרת אקוודור בלילה שבין שלישי לרביעי במסגרת המחזור האחרון של המוקדמות.

מסי מחויך באימון ארגנטינה (IMAGO)

קפטן האלביסלסטה גם לא יוכל לשבור לבדו את השיא החדש שלו. מול ונצואלה הגיע ל־72 הופעות במוקדמות, שיא זהה לזה של האקוודורי איוואן הורטדו. מאחר שלא יגיע לגוואיאקיל, יישאר עם אותו מספר הופעות ולא יעבור אותו.

לעומת זאת, הוא ממשיך להרחיב את שיאו כמלך השערים של המוקדמות עם 36 כיבושים, ואף עבר את לואיס דיאס ככובש המצטיין במהדורה הנוכחית עם שמונה שערים, הישג שמסי בונה מאז דרום אפריקה 2010.