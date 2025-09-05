יום שישי, 05.09.2025 שעה 20:06
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

ארדה גולר מזהיר: ספרד לא יודעת מה מחכה לה

קשר ריאל מדריד ונבחרת טורקיה מחמם את האווירה לקראת המפגש מול לה רוחה: "לא יהיה להם פשוט, אל תמעיטו בערכנו. נעשה את המקסימום ויהיה משחק גדול"

|
ארדה גולר (IMAGO)
ארדה גולר (IMAGO)

קשר ריאל מדריד ארדה גולר היה שוב גורם מרכזי בניצחון טורקיה, הפעם 2:3 על גאורגיה. גולר ניהל את משחקה של הנבחרת ובישל אחד השערים, ובגיל צעיר כבר לוקח על עצמו תפקיד של מנהיג בנבחרת של וינצ’נזו מונטלה, גם במגרש וגם מחוצה לו.

מיד לאחר המשחק הראשון במוקדמות, לא היסס גולר להתריע בפני נבחרת ספרד על מה שמצפה לה בקוניה, העיר בה התאחדות הכדורגל הטורקית הכינה מלכודת ללה רוחה: "זה יהיה משחק קשה על הנייר, אבל גם לספרד זה לא יהיה פשוט. הם עדיין לא יודעים איזו אווירה מדהימה יש בקוניה".

גולר הוסיף: "אנחנו רוצים להמשיך לשמח את האוהדים שלנו. אל תמעיטו בערכנו. נעשה את המקסימום מול ספרד וזה יהיה משחק גדול". לצדו התייצב גם הקפטן האקן צ’להאנולו שאמר: "עכשיו זה התור של קוניה. היו לנו שם ניצחונות היסטוריים. הם מעולם לא השאירו אותנו לבד. האוהדים שלנו יתנו הכל, וגם אנחנו".

ארדה גולר (IMAGO)ארדה גולר (IMAGO)

אצטדיון העירוני הגדול של קוניה, המכיל 42 אלף מקומות, יהיה מלא עד אפס מקום במשחק מול ספרד. האצטדיון, שנבנה ב־2014, אירח כתריסר משחקים של הנבחרת הטורקית עם תוצאות מעורבות, אך בשנת 2019, לקראת יורו 2020, רשמה טורקיה את אחד הניצחונות הזכורים ביותר שלה, 0:2 על צרפת של אמבפה, גריזמן ופוגבה, אלופת העולם מהמונדיאל ברוסיה ב-2018.

