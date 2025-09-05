יום שישי, 05.09.2025 שעה 17:11
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

אמבפה שכנע את צרפת לא לשחק מול ארגנטינה

דיווח ב'לאקיפ': כוכב ריאל מדריד ביקש מההתאחדות במדינתו שלא לקיים משחק ידידות יוקרתי נגד אלופת העולם במרץ 2024 בעקבות העומס שהיה על השחקנים

קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

על פי דיווח ב’לאקיפ’, קפטן נבחרת צרפת, קיליאן אמבפה, הצליח לשכנע את נשיא ההתאחדות הצרפתית, פיליפ דיאלו, לוותר על רעיון של משחק ידידות יוקרתי מול ארגנטינה שעמד להתקיים במרץ 2024. הסיבה: העומס הפיזי על השחקנים וההשפעה של נסיעה ארוכה לדרום אמריקה.

אמבפה, בן 26 עם 90 הופעות ו־50 שערים במדים הלאומיים, הפך מאז פרישתו של הוגו לוריס אחרי מונדיאל 2022 לדמות דומיננטית לא רק על הדשא אלא גם מחוצה לו. הוא התערב בענייני זכויות תדמית השחקנים וכעת גם במטרה לשמור על רווחתם.

על פי הדיווח, כאשר עלתה היוזמה לקיים "משחק גומלין" מול האלביסלסטה, שנה וחצי לאחר ההפסד הדרמטי בגמר המונדיאל (3:3, 4:2 בפנדלים), הביע אמבפה התנגדות נחרצת.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

הכוכב הצרפתי הזהיר מפני ההשלכות של טיסה בת עשר שעות על גוף השחקנים, במיוחד בלוח משחקים צפוף ממילא. המסר עבר, ודיאלו השתכנע כי מוטב לוותר על הרעיון ולא לחשוף את הנבחרת לעומס נוסף ולמשחק באווירה עוינת.

בינתיים, אמבפה מתרכז עם חבריו במשחקי מוקדמות מונדיאל 2026, מול אוקראינה הערב ואיסלנד ביום שלישי. במסיבת עיתונאים שנערכה השבוע, הציג אמבפה חזות רגועה וחייכנית, אך דיבר בהרחבה על לוח המשחקים הצפוף. לדבריו, הוא אינו מתחרט על ריבוי המשחקים, אך קורא לתת לשחקנים יותר זמן התאוששות.

"אני לא יודע אם אנחנו מסוגלים לשחק עונה של 60 משחקים", אמר. "אני לא זוכר שראיתי שחקן משחק 60 משחקים בעונה ברמה הגבוהה ביותר. תמיד יש ירידות מסוימות. אולי מבחינה פיזית זה אפשרי, אבל מבחינת הרמה, זה לא קיים. תמיד יהיו משחקים שבהם אתה פחות טוב".

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

כשנשאל אם משחקים יותר מדי, השיב: "לא. דעתי השתנתה. חשבתי כך בעבר, אבל לא בהכרח היום. אני מבין שאנשים רוצים לראות אותנו משחקים. אני גם מבין את מי שיושב על הספה בבית ואומר: אתם מרוויחים הרבה כסף, אז תשחקו. אני פשוט חושב שאנחנו זקוקים ליותר מנוחה. אפשר לשחק את אותו מספר משחקים, אבל צריך קצת יותר חופשה כדי לאושש את הגוף".

אמבפה סיכם: "אני לא רוצה שנגיע למצב שבו נגיד לעצמנו: 'המשחק הזה בנובמבר לא חשוב, אני אדלג עליו'. זו לא המטרה. אנחנו אוהבים כדורגל ונשארים מלאי תשוקה למשחק, גם אם הוא הפך לעבודה שלנו".

/* LAST / NEXT ROUNDs */