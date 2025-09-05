יום ראשון, 07.09.2025 שעה 17:15
 מזרח 
5726-4929פילדלפיה יוניון1
5236-4229סינסינטי2
5040-4829שארלוט3
5033-4929נאשוויל4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4639-4328קולומבוס קרו7
4432-3827ניו יורק סיטי8
4250-5328שיקאגו פייר9
4038-4229ניו יורק רד בולס10
3143-3829ניו אינגלנד רבולושן11
2649-3228אטלנטה יונייטד12
2535-2828טורונטו13
2451-2929מונטריאול14
2454-2629די.סי. יונייטד15
 מערב 
5634-5429סן דייגו אפ.סי1
5132-4829מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4133-4526FC לוס אנג'לס5
3938-3628פורטלנד טימברס6
3833-2927אוסטין7
3648-3829קולורדו ראפידס8
3551-5329סן חוזה ארת'קווייקס9
3347-3829יוסטון דינמו10
3136-2827ריאל סולט לייק11
3148-4028דאלאס12
2757-4328קנזס סיטי13
2251-3429סנט לואיס סיטי14
2056-3328לוס אנג'לס גלאקסי15

"זאת לא הדמות שאני רוצה לשדר מול משפחתי"

סוארס התנצל לאחר תקרית היריקה בגמר גביע הליגות: "זה היה רגע מלא מתח ותסכול, התרחשו דברים שלא היו צריכים לקרות. משפחתי סובלת מהטעויות שלי"

|
לואיס סוארס (IMAGO)
לואיס סוארס (IMAGO)

לואיס סוארס פרסם התנצלות פומבית לאחר שנראה יורק לעבר איש צוות של סיאטל סאונדרס בגמר גביע הליגות. אינטר מיאמי, בהובלת סוארס וליאו מסי, הובסה 3:0 במשחק הגמר של הטורניר שבו מתמודדות הקבוצות הבכירות ב־MLS ובליגה המקסיקנית.

לאחר סיום המשחק, סוארס ניגש לעבר ג’ין רמירז, מנהל האבטחה של סיאטל סאונדרס, ונראה יורק בפניו. אנשי הצוות נאלצו להפריד בין השניים, ומנהלת הכדורגל בצפון אמריקה פתחה בחקירה על התנהלותו של החלוץ האורוגוואי.

סוארס פרסם התנצלות רשמית ברשתות החברתיות: "ראשית, אני רוצה לברך את סיאטל סאונדרס על הזכייה בגביע הליגות. אבל חשוב מכך, אני רוצה להתנצל על ההתנהגות שלי בסיום המשחק. זה היה רגע מלא מתח ותסכול, התרחשו דברים שלא היו צריכים לקרות, אך זה לא מצדיק את התגובה שלי. טעיתי, ואני מתנצל בכנות".

סוארס (צילום מסך)סוארס (צילום מסך)

עוד הוסיף סוארס: "זו לא הדמות שאני רוצה לשדר מול משפחתי, שסובלת מהטעויות שלי, וגם אינטר מיאמי לא צריכה להיפגע מזה. אני מרגיש רע על מה שקרה ולא רציתי לפספס את ההזדמנות להכיר בטעות ולבקש סליחה מכל מי שנפגע ממני. אנחנו יודעים שעוד נותרה עונה ארוכה ונעבוד יחד כדי להשיג את המטרות שהמועדון והאוהדים שלנו ראויים להן".

אינטר מיאמי עצמה פרסמה הודעה רשמית: "המועדון מגנה את האירועים שהתרחשו לאחר סיום גמר גביע הליגות. ההתנהגות הזו אינה משקפת את הערכים של הספורט שלנו, ואנו מחויבים להמשיך לשמור על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של ספורטיביות, במגרש ומחוצה לו. אנו עובדים יחד עם הנהלת גביע הליגות ו־MLS כדי לוודא שהנושא יטופל כראוי, ומודים לאוהדים ולקהילה על התמיכה המתמשכת".

סוארס ובוסקטס מסתבכים (צילום מסך)סוארס ובוסקטס מסתבכים (צילום מסך)

על כר הדשא עצמו רשמה סיאטל סאונדרס ניצחון חד משמעי. אוסאזי דה רוזריו העלה את הקבוצה ליתרון במחצית הראשונה, אלכס רולדן הכפיל מהנקודה הלבנה שש דקות לסיום, ופול רות’רוק חתם את התוצאה בדקות הסיום עם שער שלישי.

מאמן סיאטל, בריאן שמצר, התייחס לאחר המשחק לאירוע עם סוארס: "לצערי, זה לוקח חלק מתשומת הלב מההופעה הנהדרת של השחקנים שלנו. השחקנים של אינטר מיאמי היו מתוסכלים וזה הוביל לדברים שלא צריכים לקרות על המגרש. אני רוצה לסגור את זה כאן, זה לא צריך להיות הסיפור של המשחק".

שמצר אף חשף כי לאחר סיום המשחק שוחח בקצרה עם ליאו מסי: "היה לנו רגע שקט על הדשא, ניסינו לשים את זה מאחורינו. זה מה שצריך להיות הסיפור, ההופעה של סיאטל, לא מה שקרה אחרי".

