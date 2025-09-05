"זאת לא הדמות שאני רוצה לשדר מול משפחתי"

לואיס סוארס פרסם התנצלות פומבית לאחר שנראה יורק לעבר איש צוות של סיאטל סאונדרס בגמר גביע הליגות. אינטר מיאמי, בהובלת סוארס וליאו מסי, הובסה 3:0 במשחק הגמר של הטורניר שבו מתמודדות הקבוצות הבכירות ב־MLS ובליגה המקסיקנית.

לאחר סיום המשחק, סוארס ניגש לעבר ג’ין רמירז, מנהל האבטחה של סיאטל סאונדרס, ונראה יורק בפניו. אנשי הצוות נאלצו להפריד בין השניים, ומנהלת הכדורגל בצפון אמריקה פתחה בחקירה על התנהלותו של החלוץ האורוגוואי.

סוארס פרסם התנצלות רשמית ברשתות החברתיות: "ראשית, אני רוצה לברך את סיאטל סאונדרס על הזכייה בגביע הליגות. אבל חשוב מכך, אני רוצה להתנצל על ההתנהגות שלי בסיום המשחק. זה היה רגע מלא מתח ותסכול, התרחשו דברים שלא היו צריכים לקרות, אך זה לא מצדיק את התגובה שלי. טעיתי, ואני מתנצל בכנות".

סוארס (צילום מסך)

עוד הוסיף סוארס: "זו לא הדמות שאני רוצה לשדר מול משפחתי, שסובלת מהטעויות שלי, וגם אינטר מיאמי לא צריכה להיפגע מזה. אני מרגיש רע על מה שקרה ולא רציתי לפספס את ההזדמנות להכיר בטעות ולבקש סליחה מכל מי שנפגע ממני. אנחנו יודעים שעוד נותרה עונה ארוכה ונעבוד יחד כדי להשיג את המטרות שהמועדון והאוהדים שלנו ראויים להן".

אינטר מיאמי עצמה פרסמה הודעה רשמית: "המועדון מגנה את האירועים שהתרחשו לאחר סיום גמר גביע הליגות. ההתנהגות הזו אינה משקפת את הערכים של הספורט שלנו, ואנו מחויבים להמשיך לשמור על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של ספורטיביות, במגרש ומחוצה לו. אנו עובדים יחד עם הנהלת גביע הליגות ו־MLS כדי לוודא שהנושא יטופל כראוי, ומודים לאוהדים ולקהילה על התמיכה המתמשכת".

סוארס ובוסקטס מסתבכים (צילום מסך)

על כר הדשא עצמו רשמה סיאטל סאונדרס ניצחון חד משמעי. אוסאזי דה רוזריו העלה את הקבוצה ליתרון במחצית הראשונה, אלכס רולדן הכפיל מהנקודה הלבנה שש דקות לסיום, ופול רות’רוק חתם את התוצאה בדקות הסיום עם שער שלישי.

מאמן סיאטל, בריאן שמצר, התייחס לאחר המשחק לאירוע עם סוארס: "לצערי, זה לוקח חלק מתשומת הלב מההופעה הנהדרת של השחקנים שלנו. השחקנים של אינטר מיאמי היו מתוסכלים וזה הוביל לדברים שלא צריכים לקרות על המגרש. אני רוצה לסגור את זה כאן, זה לא צריך להיות הסיפור של המשחק".

שמצר אף חשף כי לאחר סיום המשחק שוחח בקצרה עם ליאו מסי: "היה לנו רגע שקט על הדשא, ניסינו לשים את זה מאחורינו. זה מה שצריך להיות הסיפור, ההופעה של סיאטל, לא מה שקרה אחרי".