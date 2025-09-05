מה הוביל לעזיבת דניאל לוי והמשמעויות לעתיד

הסיפור של טוטנהאם במאה ה־21 היה במידה רבה סיפורו של דניאל לוי ושל יחסיו עם משפחת לואיס, בעלי השליטה במועדון. לוי, שנחשב במשך שנים ל"בן חסות" של ג'ו לואיס, מונה ליו"ר המועדון ב־2001 והחזיק בתפקיד ביד רמה לאורך 24 שנה. תחתיו הפכה טוטנהאם למותג עולמי ששוויו מוערך בכ־4 מיליארד ליש"ט, עם אחד האצטדיונים המרשימים באירופה. בעוד משפחת לואיס נשארה ברקע, לוי הפך לפנים הציבוריות של הספרס.

אלא שביום חמישי, היחסים הללו הגיעו לסיומם. לוי קיבל הודעה כי הוא מודח מתפקידו כיו"ר בפועל, ובמקומו מונה פיטר צ'רינגטון, לשעבר בכיר בבנקאות הבין-לאומית ומי שהצטרף לדירקטוריון מטעם משפחת לואיס במרץ האחרון. ההודעה הפתיעה רבים מהעובדים, שנחשפו אליה רק עם פרסום ההודעה הרשמית והמייל של המנכ"ל וינאי ונקטשאם, שם נכתב שלוי "התפטר". לוי עצמו הצהיר כי הוא "גאה להפליא" במה שהשיג, הודה לאוהדים והבטיח להמשיך לתמוך במועדון.

למרות ההפתעה, מקורות שונים מצביעים על כך שהקרקע לרעידת האדמה הזו הונחה כבר מזמן. בשנים האחרונות נרשמה התרחקות בין לוי לבין משפחת לואיס, שהגיעה לשיאה בתחילת השנה, אז החליטה המשפחה לבדוק לעומק את הסיבה לביצועים המאכזבים של הקבוצה. למרות הזכייה בליגה האירופית במאי האחרון, הליגה האנגלית הסתיימה בעונה הגרועה ביותר של טוטנהאם זה כחמישה עשורים, ורבים תהו כיצד מועדון עם תשתיות כה מרשימות מתקשה לייצר יציבות על כר הדשא.

שחקני טוטנהאם (רויטרס)

בינואר שכרה משפחת לואיס את חברת הייעוץ האמריקאית Gibb River, שבחנה לעומק את עבודת המועדון ושוחחה עם בכירים. המטרה לא הייתה לחסוך כסף, אלא לבחון אילו שינויים נדרשים כדי להחזיר את טוטנהאם למסלול הצלחות. כחלק מתהליך זה, נכנס צ'רינגטון לדירקטוריון במרץ, ובאפריל מונה ונקטשאם למנכ"ל, תפקיד שלא היה קיים כלל בעידן ENIC. בנוסף, הודיעה המנהלת הבכירה דונה-מריה קאלן על פרישתה, ובהמשך עזב גם סמנכ"ל הכדורגל סקוט מאן, בעוד אנג' פוסטקוגלו הוחלף על הקווים בתומאס פרנק.

בתחילה נראו הצעדים הללו כהתאמה טבעית לניהול מודרני, לאחר שנים שבהן לוי ריכז בידיו את רוב ההחלטות, החל ממשאים ומתנים על שחקנים ועד לפרטי עיצוב האצטדיון החדש. אפילו כשמונה מנהלים מקצועיים, ידו של לוי נותרה על ההגה. אך עם כניסתו של ונקטשאם ועם תרבות פתוחה ושקופה יותר, התגבש הרושם שטוטנהאם מתקדמת לעידן חדש. לכן הדחתו של לוי, שהתרחשה בעודו עוסק בענייני המועדון עד הרגע האחרון, הייתה הצעד הדרמטי ביותר.

המורשת של לוי תעמוד לדיון עוד שנים רבות. הוא הוביל פרויקטים עצומים בתשתיות, אך מבחינה ספורטיבית ההישגים דלים: גביע הליגה ב־2008 והליגה האירופית ב־2025 בלבד. מאז גמר ליגת האלופות ב־2019 סיימה טוטנהאם בצמרת הפרמייר ליג פעם אחת בלבד. רבים מהאוהדים איבדו סבלנות לניהולו, והפעם גם משפחת לואיס הסכימה כי דרוש שינוי עמוק כדי להחזיר את המועדון לתחרותיות.

דניאל לוי (IMAGO)

ההתמקדות כעת עוברת לדור הבא של משפחת לואיס, ויויאן וצ'ארלס וילדיהם, שיידרשו להגדיר את כוונותיהם. הם מחזיקים בכ־60% ממניות טוטנהאם באמצעות נאמנויות משפחתיות, בעוד משפחת לוי שומרת על כ־25% מהמניות. למרות עזיבתו של לוי, מבנה הבעלות לא השתנה, אך כעת הם יעמדו במרכז תשומת הלב. השאלה הגדולה היא האם יבחרו בעתיד למכור חלק מהמועדון או אף את כולו, שמועות שרצות כבר שנים אך טרם התממשו.

בינתיים, המטרה המוצהרת היא לתמוך בהנהלה החדשה, ונקטשאם, פרנק וצ'רינגטון, כדי להשיב את טוטנהאם למסלול הניצחונות. זהו אתגר אדיר, שכן יש להחליף לא רק את תרומתה של קאלן אלא גם את עשרות שנות שליטה של לוי. ניהול מודרני, שקיפות ותקשורת עם האוהדים יהפכו למרכיבים חיוניים בעידן החדש. אך בסופו של דבר, ההכרעות הגדולות ממתינות: כיצד מתחרה טוטנהאם מול יריבות עשירות יותר, מהי רמת הסיכון הכלכלי הראויה, ואיזון הנכון בין שחקנים צעירים ומנוסים, בין מאמנים תוצאתיים למאמנים התקפיים. אלה היו השאלות שעסקו את לוי במשך 24 שנים, וכעת הן על שולחן משפחת לואיס.