עם כרטיסים ב-30 ש"ח: בקישינב נערכים לישראל

נבחרת ישראל בכדורגל תתארח הערב (שישי, 21:45) באצטדיון "זימברו" בקישינב, האצטדיון בו ניצחה בחודש מרץ 2021, 1:4 את הנבחרת המקומית, אז עוד בתקופתו של ווילי רוטנשטיינר כמאמן. אלי דסה, דור פרץ ומנור סולומון היו היחידים בנבחרת הנוכחית שפתחו באותו המשחק.

אלא שלצד הרצון המולדובני להשיג נקודת בכורה לפחות בקמפיין הנוכחי, לאחר שלושה הפסדים, קבלת הפנים באצטדיון המקומי מתייחסת דווקא לאליפות אירופה עד גיל 19 בענף הפוטסאל (מעין כדורגל אולמות) שתארח בבירה החל מסוף החודש הקרוב. נבחרות כמו איטליה, פורטוגל וספרד, הן בין שמונה הנבחרות שישתתפו, כאשר הנבחרת המקומית תהיה שם כמובן גם כן.

למרות זאת, הקהל המקומי כן מצביע ברגליים: האצטדיון, אשר מכיל קרוב ל-10,000 מקומות, צפוי להיות מלא הערב כמעט לחלוטין, כאשר קרוב ל-8500 כרטיסים נמכרו למשחק. המחירים? נותר לנו רק לקנא. כדי לעודד את הקהל המקומי להגיע למשחק, בהתאחדות המולדבית מכרו כרטיסים ב-30 שקלים ל-500 הראשונים שירכשו. בהמשך, המחירים מעט עלו, כאשר בכל אופן, גם ביום המשחק כרטיס למשחק יעלה בסביבות 50 שקלים.

רן בן שמעון באימון (ראובן שוורץ)

בכלל, כיאה למדינה שנחשבת מהיותר עניות במזרח אירופה, ביקור קצר במולדובה יהמם לא מעט אנשים בסוגיית המחירים: קפה בחמישה שקלים, ארוחה הכוללת מנה עיקרית ושתייה במסעדה ב-30 שקלים ואפילו למעשנים, חפיסת סיגריות עולה בסביבות 12 שקלים בלבד.

אלא שלפחות בבירה קישינב, ניתן להרגיש שסצנת הלילה פחות רלוונטית: מרבית המסעדות נסגרות עד השעה 23:00, כאשר בשעה הזאת, הרחובות הופכים לריקים יותר ויותר. מולדובה היא מדינה אשר מנסה להתפתח, אבל במנטליות היא עדיין נמצאת קצת בשנות ה-90, באותן שנים בהן קיבלה את עצמאותה.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

נושא נוסף אשר נמצא בכותרות בימים אלו הוא היחס לישראלים בחו"ל. לפחות במולדובה, ניתן לציין, שלא צפויה שום הפגנה ויתרה מכך, לא היה ניתן למצוא תמיכה פרו פלסטינית אחת. המולדבים הם עם נעים שלא בדיוק מתעסק בנושאים הפוליטיים, והאנשים ששמעו על הימצאותם של הישראלים כאן בבירה קיבלו את הנושא בברכה.

ומה בנוגע למזג האוויר? לא שונה בהרבה מהארץ. מאז גשם קליל שליווה את הנבחרת באימון הבכורה, קישינב במגמת התחממות מתמדת כאשר עד שעות הערב המאוחרות, ניתן להרגיש חום וטמפרטורות אשר נושקות ל-30 מעלות. איך אמרו בנבחרת: "כמו בישראל רק בלי לחות וזה כל ההבדל".

ומה בנוגע לספורט? אז נכון, אפשר להגיד שענף הכדורגל הוא הפופולרי ביותר, אך לא ניתן להתעלם גם מהאהדה לענף ההיאבקות, אשר נחשב למסורתי במועדון. האצטדיון אשר יארח הערב את המשחק, אצטדיון "זימברו", הלוא הוא ביתו של החלוץ הישראלי, גיא דהן, שמשחק בזימברו המקומית, הוא חלק מקומפלקס ספורט הכולל מגרשי כדורגל נוספים, מגורים לשחקנים ומגרשי טניס. המיקום? באמצע כביש, כאשר כל אנשי הרחוב יכולים לצפות במשחקים בזווית נוחה, מבלי לשלם על כרטיס. האצטדיון עבר לבעלות ההתאחדות המולדבית, בחוזה לעשור, החל משנת 2016, כשמאז, הוא עבר מעין שיפוץ.