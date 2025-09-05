יום שישי, 05.09.2025 שעה 13:54
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

עם כרטיסים ב-30 ש"ח: בקישינב נערכים לישראל

10,000 אוהדים צפויים למלא את המגרש ולדחוף את מולדובה ב-21:45. על האווירה בעיר, היחס לישראלים, מזג האוויר ועוד. תומר חבז, שליח ONE לקישינב

|
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל בכדורגל תתארח הערב (שישי, 21:45) באצטדיון "זימברו" בקישינב, האצטדיון בו ניצחה בחודש מרץ 2021, 1:4 את הנבחרת המקומית, אז עוד בתקופתו של ווילי רוטנשטיינר כמאמן. אלי דסה, דור פרץ ומנור סולומון היו היחידים בנבחרת הנוכחית שפתחו באותו המשחק. 

אלא שלצד הרצון המולדובני להשיג נקודת בכורה לפחות בקמפיין הנוכחי, לאחר שלושה הפסדים, קבלת הפנים באצטדיון המקומי מתייחסת דווקא לאליפות אירופה עד גיל 19 בענף הפוטסאל (מעין כדורגל אולמות) שתארח בבירה החל מסוף החודש הקרוב. נבחרות כמו איטליה, פורטוגל וספרד, הן בין שמונה הנבחרות שישתתפו, כאשר הנבחרת המקומית תהיה שם כמובן גם כן.

למרות זאת, הקהל המקומי כן מצביע ברגליים: האצטדיון, אשר מכיל קרוב ל-10,000 מקומות, צפוי להיות מלא הערב כמעט לחלוטין, כאשר קרוב ל-8500 כרטיסים נמכרו למשחק. המחירים? נותר לנו רק לקנא. כדי לעודד את הקהל המקומי להגיע למשחק, בהתאחדות המולדבית מכרו כרטיסים ב-30 שקלים ל-500 הראשונים שירכשו. בהמשך, המחירים מעט עלו, כאשר בכל אופן, גם ביום המשחק כרטיס למשחק יעלה בסביבות 50 שקלים.

רן בן שמעון באימון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון באימון (ראובן שוורץ)

בכלל, כיאה למדינה שנחשבת מהיותר עניות במזרח אירופה, ביקור קצר במולדובה יהמם לא מעט אנשים בסוגיית המחירים: קפה בחמישה שקלים, ארוחה הכוללת מנה עיקרית ושתייה במסעדה ב-30 שקלים ואפילו למעשנים, חפיסת סיגריות עולה בסביבות 12 שקלים בלבד.

אלא שלפחות בבירה קישינב, ניתן להרגיש שסצנת הלילה פחות רלוונטית: מרבית המסעדות נסגרות עד השעה 23:00, כאשר בשעה הזאת, הרחובות הופכים לריקים יותר ויותר. מולדובה היא מדינה אשר מנסה להתפתח, אבל במנטליות היא עדיין נמצאת קצת בשנות ה-90, באותן שנים בהן קיבלה את עצמאותה.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

נושא נוסף אשר נמצא בכותרות בימים אלו הוא היחס לישראלים בחו"ל. לפחות במולדובה, ניתן לציין, שלא צפויה שום הפגנה ויתרה מכך, לא היה ניתן למצוא תמיכה פרו פלסטינית אחת. המולדבים הם עם נעים שלא בדיוק מתעסק בנושאים הפוליטיים, והאנשים ששמעו על הימצאותם של הישראלים כאן בבירה קיבלו את הנושא בברכה.

ומה בנוגע למזג האוויר? לא שונה בהרבה מהארץ. מאז גשם קליל שליווה את הנבחרת באימון הבכורה, קישינב במגמת התחממות מתמדת כאשר עד שעות הערב המאוחרות, ניתן להרגיש חום וטמפרטורות אשר נושקות ל-30 מעלות. איך אמרו בנבחרת: "כמו בישראל רק בלי לחות וזה כל ההבדל".

ומה בנוגע לספורט? אז נכון, אפשר להגיד שענף הכדורגל הוא הפופולרי ביותר, אך לא ניתן להתעלם גם מהאהדה לענף ההיאבקות, אשר נחשב למסורתי במועדון.  האצטדיון אשר יארח הערב את המשחק, אצטדיון "זימברו", הלוא הוא ביתו של החלוץ הישראלי, גיא דהן, שמשחק בזימברו המקומית, הוא חלק מקומפלקס ספורט הכולל מגרשי כדורגל נוספים, מגורים לשחקנים ומגרשי טניס. המיקום? באמצע כביש, כאשר כל אנשי הרחוב יכולים לצפות במשחקים בזווית נוחה, מבלי לשלם על כרטיס. האצטדיון עבר לבעלות ההתאחדות המולדבית, בחוזה לעשור, החל משנת 2016, כשמאז, הוא עבר מעין שיפוץ.

