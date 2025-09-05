מתחזקת: טייריק סמית' חתם בעירוני נס ציונה

עירוני נס ציונה ממשיכה להתחזק. הקבוצה הודיעה הבוקר (שישי) החתמתו של הסנטר טייריק סמית’ לעונה הקרובה. האמריקאי (25, 2.07) מגיע ללב המושבה לאחר קריירת קולג’ים ארוכה אותה התחיל בטקסס טק.

לאחר שנה, עבר למכללת אוקלהומה סטייט בה שיחק שנתיים, ולאחר מכן שיחק עונה אחת ב-SMU ורשם 8.2 נקודות, 5.4 ריבאונדים ו-1.7 חסימות. הסנטר נחת בישראל ויצטרף לאימוני הקבוצה לקראת גביע ווינר שיחל בשבוע הבא.

טייריק סמית’ אמר לאחר החתימה: “אני נרגש מאוד לשחק בעירוני נס ציונה! אני מחכה להכיר את כל החברים החדשים שלי לקבוצה ואת הצוות המקצועי. אני יודע שזו הולכת להיות עונה נהדרת ואני מוכן להתחיל”.



המנהל המקצועי, מאיר טפירו, הוסיף: “אני שמח שטייריק מצטרף אלינו. טייריק מביא איתו פיזיות, אתלטיות, הגנה טובה, גיוון במשחק פנים ויעזור לנו בהרבה אספקטים במשחק. שיהיה בהצלחה לטייריק ולקבוצה”.