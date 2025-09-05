יום שישי, 05.09.2025 שעה 11:13
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

מתחזקת: טייריק סמית' חתם בעירוני נס ציונה

הכתומים ממשיכים במסע הרכש שלהם: הסנטר האמריקאי בן ה-25, ששיחק במהלך הקריירה במכללות, חתם לעונה: "נרגש מאוד להגיע, הולכת להיות עונה נהדרת"

|
מאיר טפירו (נעם מורנו)
מאיר טפירו (נעם מורנו)

עירוני נס ציונה ממשיכה להתחזק. הקבוצה הודיעה הבוקר (שישי) החתמתו של הסנטר טייריק סמית’ לעונה הקרובה. האמריקאי (25, 2.07) מגיע ללב המושבה לאחר קריירת קולג’ים ארוכה אותה התחיל בטקסס טק.

לאחר שנה, עבר למכללת אוקלהומה סטייט בה שיחק שנתיים, ולאחר מכן שיחק עונה אחת ב-SMU ורשם 8.2 נקודות, 5.4 ריבאונדים ו-1.7 חסימות. הסנטר נחת בישראל ויצטרף לאימוני הקבוצה לקראת גביע ווינר שיחל בשבוע הבא.

טייריק סמית’ אמר לאחר החתימה: “אני נרגש מאוד לשחק בעירוני נס ציונה! אני מחכה להכיר את כל החברים החדשים שלי לקבוצה ואת הצוות המקצועי. אני יודע שזו הולכת להיות עונה נהדרת ואני מוכן להתחיל”.
  
המנהל המקצועי, מאיר טפירו, הוסיף: “אני שמח שטייריק מצטרף אלינו. טייריק מביא איתו פיזיות, אתלטיות, הגנה טובה, גיוון במשחק פנים ויעזור לנו בהרבה אספקטים במשחק. שיהיה בהצלחה לטייריק ולקבוצה”.

