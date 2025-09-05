האם דני אבדיה הופך את הנבחרת לטובה יותר?

בפרק שאחרי ההפסד לסלובניה באליפות אירופה ולקראת המשחק הקרוב מול יוון ביום ראשון, בפודקאסט שיחת היום עם רועי לוין, לי נוף וגיל אמיתי, סיכמנו את שלב הבתים של נבחרת ישראל ביורובאסקט וצללנו לסוגיות הבוערות סביב הנבחרת.

דיברנו על התלות הגדולה בדני אבדיה – האם היא כוח מניע או דווקא חולשה שמגבילה את המשחק? בחנו את השחקנים שמסביבו: האם הם “אפורים מדי”, או שזו דווקא הזדמנות עבורם לבלוט ולקחת יותר אחריות? ושאלנו את השאלה המרכזית – האם דני משדרג את מי שסביבו או שהחבורה לא מצליחה לתפוס את המקום שלה לידו?

כמו בכל סיכום, בחרנו את ה”טוב”, ה”משתפר” ו”טעון השיפור” של שלב הבתים, וגם ניתחנו את סוגיית המתאזרח – עם דגש על סאגת קאדין קרינגטון, שהציג יכולת מאכזבת ונראה שחייב שדרוג מיידי. האם בית הלחמי צריך להמשיך ללכת איתו?

לקראת שמינית הגמר, התמקדנו ביריבה הבאה – יוון. ניסינו להבין איך עוצרים את “המכונה היוונית”: האם כל התוכנית צריכה להיבנות סביב יאניס אנטטוקומפו, או שדווקא שאר הסגל היווני הוא זה שמייצר את האיום האמיתי? האזנה נעימה