יום שבת, 06.09.2025 שעה 08:53
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

תגיע במומנטום: 0:5 נהדר לאיטליה על אסטוניה

לקראת המשחק מול ישראל, האזורי סיפקו מחצית 2 גדולה בזכות שערים של רטגי, קין, רספדורי ובסטוני. 0:2 לצרפת על אוקראינה, 0:0 בין דנמרק לסקוטלנד

|
מויזה קין מאושר (IMAGO)
מויזה קין מאושר (IMAGO)

משחקי מוקדמות המונדיאל נמשכו הערב (שישי) עם כמה מפגשים מרתקים במיוחד, כאשר במוקד איטליה רשמה 0:5 על אסטוניה בבית הישראלי. צרפת ניצחה גם היא עם 0:2 עם אוקראינה, דנמרק וסקוטלנד נפרדו ב-0:0 מאכזב, קרואטיה רשמה 0:1 קטן על איי פארו ושבדיה וסלובניה נפרדו ב-2:2 מותח ודרמטי במיוחד.

איטליה – אסטוניה 0:5

לקראת המשחק מול נבחרת ישראל ביום שני הקרוב, האיטלקים נצמדו למקום השני עם יכולת מרשימה במחצית השנייה. אחרי מחצית ראשונה מאכזבת ללא שערים, האזורי התפוצצו על הנבחרת הצנועה כשמויזה קין פתח את החגיגה בדקה ה-58 אחרי בישול נפלא של מתאו רטגי, שהכפיל בשער יפה משלו בדקה ה-69 והשלים צמד בדקה ה-89 עם שער קליל בנגיחה. בטווח, גיאקומו רספודורי כבש גם הוא בנגיחת דג בדקה ה-71, כשעל השער שחתם את תוצאת המשחק חתום אלסנדרו בסטוני, שעלה נהדר לכדור גובה בדקה ה-92, נגח בעוצמה אל הרשת ונתן לאזורי את שלוש הנקודות היקרות

מתאו פוליטאנו במאבק (IMAGO)מתאו פוליטאנו במאבק (IMAGO)

דקה 58: שער! איטליה עלתה ל-0:1! מויזה קין ניצל בישול ענק של מתאו רטגי כדי לנגוח מקרוב את הראשון של האזורי.

מויזה קין חוגג (IMAGO)מויזה קין חוגג (IMAGO)

דקה 69: שער! איטליה עלתה ל-0:2! מתאו רטגי שחרר כדור חד מקצה הרחבה, ישר לפינת השער!

רטגי חוגג (IMAGO)רטגי חוגג (IMAGO)

דקה 71: שער! איטליה כבר ב-0:3 והפעם זה תורו של גיאקומו רספודורי, שנכנס מצוין להגבהה לרחבה ובנגיחת דג קבר את הכדור ברשת.

שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)

דקה 89: שער! איטליה עלתה ל-0:4! קמביאסו הגביה כדור נהדר לרחבה, רטגי השלים צמד עם ראשו.

שחקני נבחרת איטליה מאושרים (IMAGO)שחקני נבחרת איטליה מאושרים (IMAGO)

דקה 92: שער! ואיטליה כבר ב-0:5! הפעם זה תורו של אלסנדרו בסטוני שעלה נהדר להגבהה ובנגיחה חזקה כבש את החמישי.

גג'יאנלואיג'י דונארומה חוגג (IMAGO)

אוקראינה – צרפת 2:0

הטריקולור פתחו את הקמפיין בצורה טובה ללא תקלות. מייקל אוליסה פתח עם שער מוקדם בדקה העשירית כשכבש מתוך הרחבה אחרי מהלך קבוצתי נפלא של הצרפתים, קיליאן אמבפה הכפיל ונעץ את המסמר השני בדקה ה-82, עם ביצוע אישי נהדר וסיומת טובה אף יותר.

דקה 10: שער! צרפת עלתה ל-0:1! בראדלי ברקולה הכניס כדור רוחב מצוין לרחבה, מייקל אוליסה הגיח מאחור ושלח את הכדור לפינת השער.

שחקני נבחרת צרפת חוגגים (IMAGO)שחקני נבחרת צרפת חוגגים (IMAGO)

דקה 82: שער! צרפת עלתה ל-0:2! קיליאן אמבפה קיבל כדור מחוץ לרחבה ובפעולה אדירה כמו שרק הוא יודע חדר לתוך ה-16 ושלח כדור עוצמתי לפינה.

הצרפתים חוגגים (IMAGO)הצרפתים חוגגים (IMAGO)

סלובניה – שבדיה 2:2

אחד המשחקים המרתקים של הערב הסתיים בחלוקת נקודות דרמטית. שתי הנבחרות קיוו לפתוח את הקמפיין ברגל ימין והאורחת עלתה ראשונה על לוח התוצאות עם שער נפלא של אנתוני אלנגה בדקה ה-18, אך שניות ספורות אל תוך המחצית השנייה סנדי לובריץ’ השווה עבור הסלובנים. בדקה ה-73 יאסין איירי החזיר את היתרון לשבדים מתוך הרחבה, אך בדקה ה-90 ז’ן ויפוטניק ניצל כדור נהדר של בנג’מין ששקו וקבע חלוקת נקודות דרמטית במיוחד.

דקה 18: שער! שבדיה עלתה ל-0:1: אנתוני אלנגה בדאבל פס נפלא ובמהלך אישי יפה עוד יותר בתוך הרחבה, נתן לשבדים את היתרון.

אנתוני אלנגה חוגג (IMAGO)אנתוני אלנגה חוגג (IMAGO)

דקה 46: שער! סלובניה השוותה ל-1:1! סנדי לובריץ’ שחרר בעיטה מחוץ לרחבה, יאן אובלק ירד כדי לקחת את הכדור, אך הוא חמק בין רגליו וחדר לשער.

שחקני סלובניה מאושרים (IMAGO)שחקני סלובניה מאושרים (IMAGO)

דקה 73: שער! שבדיה עלתה ל-1:2! יאסין איירי עט על כדור רוחב שנכנס לרחבה ודחק את השער שהחזיר את היתרון לשבדים!

השבדים חוגגים (IMAGO)השבדים חוגגים (IMAGO)

דקה 90: שער! סלובניה השוותה ל-2:2! בנג’מין ששקו הכניס כדור מצוין לז’ן ויפוטניק, שמתוך הרחבה קבע שוויון דרמטי.

הסלובנים בטירוף (IMAGO)הסלובנים בטירוף (IMAGO)

דנמרק – סקוטלנד 0:0

בדומה לבית הצרפתי, גם בבית ג’ יש ארבע נבחרות בלבד ונפתח היום, כששתי הנבחרות מצפון אירופה רשמו חלוקת נקודות מאכזבת במיוחד, וראו את יוון עולה לפסגת הבית עם 1:5 נפלא על בלארוס. ביום שני הדנים יפגשו את היוונים ויקוו לרשום ניצחון ראשון, הסקוטים עם משימה מעט קלה יותר בדמות בלארוס.

איי פארו – קרואטיה 1:0

אחרי שני ניצחונות בקמפיין, לוקה מודריץ’ וחבורתו ממשיכים במסע הנפלא עם ניצחון לא משכנע במיוחד, אך עם נקודות חשובות מאוד. מי שכבש את השער היחיד במשחק הוא אנדרי קרמאריץ’, שעלה נהדר לכדור שהוגבה לרחבה בדקה ה-21 וסגר את הסיפור בשלב מוקדם.

דקה 31: שער! קרואטיה עלתה ל-0:1! שתי נגיחות ברחבה זה גול, כשאנדרי קרמריץ’ דחק מראשו בקרוב את היתרון הקרואטי.

תוצאות נוספות

שווייץ – קוסובו 0:4
איסלנד – אזרבייג’ן 0:5
יוון – בלארוס 1:5
מונטנגרו – צ’כיה 2:0

