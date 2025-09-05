תגיע במומנטום: 0:5 נהדר לאיטליה על אסטוניה

משחקי מוקדמות המונדיאל נמשכו הערב (שישי) עם כמה מפגשים מרתקים במיוחד, כאשר במוקד איטליה רשמה 0:5 על אסטוניה בבית הישראלי. צרפת ניצחה גם היא עם 0:2 עם אוקראינה, דנמרק וסקוטלנד נפרדו ב-0:0 מאכזב, קרואטיה רשמה 0:1 קטן על איי פארו ושבדיה וסלובניה נפרדו ב-2:2 מותח ודרמטי במיוחד.

איטליה – אסטוניה 0:5

לקראת המשחק מול נבחרת ישראל ביום שני הקרוב, האיטלקים נצמדו למקום השני עם יכולת מרשימה במחצית השנייה. אחרי מחצית ראשונה מאכזבת ללא שערים, האזורי התפוצצו על הנבחרת הצנועה כשמויזה קין פתח את החגיגה בדקה ה-58 אחרי בישול נפלא של מתאו רטגי, שהכפיל בשער יפה משלו בדקה ה-69 והשלים צמד בדקה ה-89 עם שער קליל בנגיחה. בטווח, גיאקומו רספודורי כבש גם הוא בנגיחת דג בדקה ה-71, כשעל השער שחתם את תוצאת המשחק חתום אלסנדרו בסטוני, שעלה נהדר לכדור גובה בדקה ה-92, נגח בעוצמה אל הרשת ונתן לאזורי את שלוש הנקודות היקרות

דקה 58: שער! איטליה עלתה ל-0:1! מויזה קין ניצל בישול ענק של מתאו רטגי כדי לנגוח מקרוב את הראשון של האזורי.

דקה 69: שער! איטליה עלתה ל-0:2! מתאו רטגי שחרר כדור חד מקצה הרחבה, ישר לפינת השער!

דקה 71: שער! איטליה כבר ב-0:3 והפעם זה תורו של גיאקומו רספודורי, שנכנס מצוין להגבהה לרחבה ובנגיחת דג קבר את הכדור ברשת.

דקה 89: שער! איטליה עלתה ל-0:4! קמביאסו הגביה כדור נהדר לרחבה, רטגי השלים צמד עם ראשו.

דקה 92: שער! ואיטליה כבר ב-0:5! הפעם זה תורו של אלסנדרו בסטוני שעלה נהדר להגבהה ובנגיחה חזקה כבש את החמישי.

אוקראינה – צרפת 2:0

הטריקולור פתחו את הקמפיין בצורה טובה ללא תקלות. מייקל אוליסה פתח עם שער מוקדם בדקה העשירית כשכבש מתוך הרחבה אחרי מהלך קבוצתי נפלא של הצרפתים, קיליאן אמבפה הכפיל ונעץ את המסמר השני בדקה ה-82, עם ביצוע אישי נהדר וסיומת טובה אף יותר.

דקה 10: שער! צרפת עלתה ל-0:1! בראדלי ברקולה הכניס כדור רוחב מצוין לרחבה, מייקל אוליסה הגיח מאחור ושלח את הכדור לפינת השער.

דקה 82: שער! צרפת עלתה ל-0:2! קיליאן אמבפה קיבל כדור מחוץ לרחבה ובפעולה אדירה כמו שרק הוא יודע חדר לתוך ה-16 ושלח כדור עוצמתי לפינה.

סלובניה – שבדיה 2:2

אחד המשחקים המרתקים של הערב הסתיים בחלוקת נקודות דרמטית. שתי הנבחרות קיוו לפתוח את הקמפיין ברגל ימין והאורחת עלתה ראשונה על לוח התוצאות עם שער נפלא של אנתוני אלנגה בדקה ה-18, אך שניות ספורות אל תוך המחצית השנייה סנדי לובריץ’ השווה עבור הסלובנים. בדקה ה-73 יאסין איירי החזיר את היתרון לשבדים מתוך הרחבה, אך בדקה ה-90 ז’ן ויפוטניק ניצל כדור נהדר של בנג’מין ששקו וקבע חלוקת נקודות דרמטית במיוחד.

דקה 18: שער! שבדיה עלתה ל-0:1: אנתוני אלנגה בדאבל פס נפלא ובמהלך אישי יפה עוד יותר בתוך הרחבה, נתן לשבדים את היתרון.

דקה 46: שער! סלובניה השוותה ל-1:1! סנדי לובריץ’ שחרר בעיטה מחוץ לרחבה, יאן אובלק ירד כדי לקחת את הכדור, אך הוא חמק בין רגליו וחדר לשער.

דקה 73: שער! שבדיה עלתה ל-1:2! יאסין איירי עט על כדור רוחב שנכנס לרחבה ודחק את השער שהחזיר את היתרון לשבדים!

דקה 90: שער! סלובניה השוותה ל-2:2! בנג’מין ששקו הכניס כדור מצוין לז’ן ויפוטניק, שמתוך הרחבה קבע שוויון דרמטי.

דנמרק – סקוטלנד 0:0

בדומה לבית הצרפתי, גם בבית ג’ יש ארבע נבחרות בלבד ונפתח היום, כששתי הנבחרות מצפון אירופה רשמו חלוקת נקודות מאכזבת במיוחד, וראו את יוון עולה לפסגת הבית עם 1:5 נפלא על בלארוס. ביום שני הדנים יפגשו את היוונים ויקוו לרשום ניצחון ראשון, הסקוטים עם משימה מעט קלה יותר בדמות בלארוס.

איי פארו – קרואטיה 1:0

אחרי שני ניצחונות בקמפיין, לוקה מודריץ’ וחבורתו ממשיכים במסע הנפלא עם ניצחון לא משכנע במיוחד, אך עם נקודות חשובות מאוד. מי שכבש את השער היחיד במשחק הוא אנדרי קרמאריץ’, שעלה נהדר לכדור שהוגבה לרחבה בדקה ה-21 וסגר את הסיפור בשלב מוקדם.

דקה 31: שער! קרואטיה עלתה ל-0:1! שתי נגיחות ברחבה זה גול, כשאנדרי קרמריץ’ דחק מראשו בקרוב את היתרון הקרואטי.

תוצאות נוספות

שווייץ – קוסובו 0:4

איסלנד – אזרבייג’ן 0:5

יוון – בלארוס 1:5

מונטנגרו – צ’כיה 2:0