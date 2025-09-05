הצביעו בסקר: מי צריך לפתוח בחוד מול מולדובה?

נבחרת ישראל תמשיך הערב (שישי, 21:45) את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 כאשר תתארח בקישינב למשחק חוץ אצל נבחרת מולדובה מהמקום האחרון בבית.

הנבחרת של רן בן שמעון, שרשמה שני ניצחונות בהפסד אחד בשלושת משחקיה עד כה, תקווה לא למעוד רגע לפני המפגש הקריטי מול נבחרת איטליה בשני. כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות לקראת הערב.

איך יסתיים המשחק? מי החלוץ שצריך לשחק בחוד של רן בן שמעון? האם אלי דסה צריך לפתוח בעמדת המגן הימני למרות שהוא לא משחק לאחרונה וכיצד תשפיע ההיעדרות של מוחמד אבו פאני ומחמוד ג’אבר בקישור? הצביעו עכשיו בוואטסאפ של ONE.