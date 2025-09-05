יום שישי, 05.09.2025 שעה 10:54
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

בן שמעון הזהיר: "הם נבחרת טובה, אסור לזלזל"

המאמן הדגיש את נושא הלחץ הגבוה והתריע מפני הנייחים של מולדובה. וגם: השופט, ההסבר להרכב, הלו"ז והשחקנים שלא בסגל. תומר חבז, שליח ONE לקישינב

|
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל תעלה הערב (שישי, 21:45) לכר הדשא באצטדיון "זימברו" שבקישינב, כדי להשאיר את חלום ההעפלה למונדיאל 2026 בחיים, רגע לפני המפגש מול איטליה ביום שני בדברצן שבהונגריה. המאמן, רן בן שמעון, ערך לא מעט אסיפות השבוע, הזהיר את שחקניו מהמצבים הנייחים של המולדבים, ביקש לחץ גבוה ובעיקר עבד עם השחקנים על איך להזיז את הכדור במהירות. בן שמעון התמקד גם במשחק הלחץ של המולדבים והבהיר לשחקניו: "הם נבחרת טובה ואסור לנו לזלזל".

השחקנים קמו לארוחת בוקר, לאחריה יערכו אימון עוררות, כאשר לאחר מכן תתקיים ארוחת צהריים ועוד אסיפה לפני היציאה לאצטדיון. בנבחרת מודעים לעובדה שמולדובה אף פעם לא ניצחה את ישראל, כאשר המפגש האחרון נערך באיצטדיון "טוטו טרנר", אז עוד כבשו לישראל ערן זהבי ומונאס דאבור, שניים שלא נמצאים יותר בנבחרת, לפחות לא כרגע.

אמש הצטרפו לאימון שחקני העבר של נבחרת ישראל, עבאס סואן וקלמי סבן, כאשר הם הגיעו במסגרת פרויקט האגדות של ההתאחדות לכדורגל. המאמן בן שמעון התבדח עם סואן על התקופה בה אימן אותו בעירוני קריית שמונה, בעונה אשר הסתיימה בהפתעה בצמרת הטבלה.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

על המשרוקית יהיה הערב השופט הסקוטי ג'ון ביטון, ששפט בעונה שעברה את גמר גביע הליגה בין סלטיק לריינג'רס. זאת כלל לא תהיה הפעם הראשונה שהוא שופט קבוצה או נבחרת ישראלית, כאשר הוא שפט את מכבי תל אבוב לא פחות משלוש פעמים בעבר: בניצחון על זוריה האוקראינית רק לפני פחות משנתיים 1:3, בהפסד שנה קודם לכן לאריס סלוניקי בקונפרנס ליג (שם הוא הרחיק את דן גלזר) וגם בסוף שנת 2020, כשמכבי ניצחה 0:1 את קרבאח.

הוא החל לשפוט במוקדמות המונדיאל משנת 2016, כאשר הוא אפילו שפט בליגה הסעודית בעברו. את תחילת דרכו עשה כאיש תקשורת ובהמשך השתלב בתפקידי השיטור. בסקוטלנד, הוא נתפס פעם בפרשה מתוקשרת שותה אלכוהול בבר בריינג'רס לאחר אחד המשחקים.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

ההרכב של בן שמעון, אשר תורגל באימון המסכם אמש, יכלול במפתיע את סתיו למקין במקומו של רז שלמה, שתורגל לאורך חלקים גדולים מהאימון ביום רביעי. בן שמעון בונה על המהירות של למקין, כאשר גם הקפטן, אלי דסה, שיפתח בהרכב, זוכה לתמיכה גדולה מהנבחרת, למרות שאינו בכושר משחק. השוער עומר ניראון הצטרף ולקח חלק באימון המסכם.

הבוקר, בן שמעון החליט ששלושת השחקנים שלא יהיו בסגל הנבחרת יהיו מגנה של מכבי תל אביב, דני גרופר, קשרה של מכבי חיפה, איתן אזולאי, ושחקן ההתקפה של מכבי תל אביב, אושר דוידה.

ההרכב המשוער: דניאל פרץ, אלי דסה, עידן נחמיאס, סתיו למקין, רוי רביבו, אליאל פרץ, דור פרץ, דן ביטון, אוסקר גלוך, מנור סולומון ותאי בריבו.

