בן שמעון הזהיר: "הם נבחרת טובה, אסור לזלזל"

נבחרת ישראל תעלה הערב (שישי, 21:45) לכר הדשא באצטדיון "זימברו" שבקישינב, כדי להשאיר את חלום ההעפלה למונדיאל 2026 בחיים, רגע לפני המפגש מול איטליה ביום שני בדברצן שבהונגריה. המאמן, רן בן שמעון, ערך לא מעט אסיפות השבוע, הזהיר את שחקניו מהמצבים הנייחים של המולדבים, ביקש לחץ גבוה ובעיקר עבד עם השחקנים על איך להזיז את הכדור במהירות. בן שמעון התמקד גם במשחק הלחץ של המולדבים והבהיר לשחקניו: "הם נבחרת טובה ואסור לנו לזלזל".

השחקנים קמו לארוחת בוקר, לאחריה יערכו אימון עוררות, כאשר לאחר מכן תתקיים ארוחת צהריים ועוד אסיפה לפני היציאה לאצטדיון. בנבחרת מודעים לעובדה שמולדובה אף פעם לא ניצחה את ישראל, כאשר המפגש האחרון נערך באיצטדיון "טוטו טרנר", אז עוד כבשו לישראל ערן זהבי ומונאס דאבור, שניים שלא נמצאים יותר בנבחרת, לפחות לא כרגע.

אמש הצטרפו לאימון שחקני העבר של נבחרת ישראל, עבאס סואן וקלמי סבן, כאשר הם הגיעו במסגרת פרויקט האגדות של ההתאחדות לכדורגל. המאמן בן שמעון התבדח עם סואן על התקופה בה אימן אותו בעירוני קריית שמונה, בעונה אשר הסתיימה בהפתעה בצמרת הטבלה.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

על המשרוקית יהיה הערב השופט הסקוטי ג'ון ביטון, ששפט בעונה שעברה את גמר גביע הליגה בין סלטיק לריינג'רס. זאת כלל לא תהיה הפעם הראשונה שהוא שופט קבוצה או נבחרת ישראלית, כאשר הוא שפט את מכבי תל אבוב לא פחות משלוש פעמים בעבר: בניצחון על זוריה האוקראינית רק לפני פחות משנתיים 1:3, בהפסד שנה קודם לכן לאריס סלוניקי בקונפרנס ליג (שם הוא הרחיק את דן גלזר) וגם בסוף שנת 2020, כשמכבי ניצחה 0:1 את קרבאח.

הוא החל לשפוט במוקדמות המונדיאל משנת 2016, כאשר הוא אפילו שפט בליגה הסעודית בעברו. את תחילת דרכו עשה כאיש תקשורת ובהמשך השתלב בתפקידי השיטור. בסקוטלנד, הוא נתפס פעם בפרשה מתוקשרת שותה אלכוהול בבר בריינג'רס לאחר אחד המשחקים.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

ההרכב של בן שמעון, אשר תורגל באימון המסכם אמש, יכלול במפתיע את סתיו למקין במקומו של רז שלמה, שתורגל לאורך חלקים גדולים מהאימון ביום רביעי. בן שמעון בונה על המהירות של למקין, כאשר גם הקפטן, אלי דסה, שיפתח בהרכב, זוכה לתמיכה גדולה מהנבחרת, למרות שאינו בכושר משחק. השוער עומר ניראון הצטרף ולקח חלק באימון המסכם.

הבוקר, בן שמעון החליט ששלושת השחקנים שלא יהיו בסגל הנבחרת יהיו מגנה של מכבי תל אביב, דני גרופר, קשרה של מכבי חיפה, איתן אזולאי, ושחקן ההתקפה של מכבי תל אביב, אושר דוידה.

ההרכב המשוער: דניאל פרץ, אלי דסה, עידן נחמיאס, סתיו למקין, רוי רביבו, אליאל פרץ, דור פרץ, דן ביטון, אוסקר גלוך, מנור סולומון ותאי בריבו.