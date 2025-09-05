יום שישי, 05.09.2025 שעה 13:29
ספורט אחר  >> כדורעף

אחרי עונה בפורטוגל: מאירי חוזר למכבי תל אביב

אלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורעף ממשיכה לחזק את סגל הקבוצה. המוסר אמר: "אני שב למועדון שבו גדלתי, נרגש לפתוח את העונה עם הקהל המדהים שלנו"

|
אלון מאירי (מכבי תל אביב כדורעף)
אלון מאירי (מכבי תל אביב כדורעף)

אלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורעף, מכבי תל-אביב, ממשיכה לחזק את סגל הקבוצה לקראת העונה הקרובה שתיפתח ב-21 באוקטובר. הקבוצה מחזירה לשורותיה את אלון מאירי, בגובה 1.90 מטר, שחגג אתמול (חמישי) את יום הולדתו ה-24. מאירי ישחק בעמדת המוסר, ובעונה שעברה הוא שיחק במדי ויטוריה בפורטוגל.

מאירי גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב. הוא שיחק באקדמיה למצוינות במכון וינגייט והיה קפטן נבחרת הנוער של ישראל. את קריירת הבוגרים שלו במועדון התחיל כבר בגיל 17, בין השנים 2018-2020. העונה הקרובה תהיה עבורו העונה השמינית בקריירה. בעבר שיחק בישראל בקבוצות עירוני קרית אתא, מכבי אשדוד והפועל מטה אשר/עכו.

מאירי מצטרף לסגל הישראלי של מכבי תל-אביב הכולל את הקפטן גנדי סוקולוב, סלבה בצ'קלה ואומרי רויטמן שהמשיכו בקבוצה מהעונות הקודמות, יחד עם יואב ססלר ועילי חבר שהצטרפו הקיץ. בגיזרת הזרים, מכבי תלאביב צירפה עד כה את הקבלן האמריקאי קודי קסל, שהגיע לישראל בשבוע שעבר והצטרף לאימוני הקבוצה.

לאחר החתימה במכבי תל אביב, אמר אלון מאירי: "אני חוזר הביתה למועדון בו גדלתי, מועדון שאני כל כך מחובר אליו. אני מתרגש לפתוח עונה עם החברים החדשים והקהל המדהים שלנו ומאחל לכולנו עונה נהדרת מלאה בניצחונות והצלחות."

