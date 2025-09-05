יום שישי, 05.09.2025 שעה 10:18
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

בווינר מאמינים: ישראל פייבוריטית מול מולדובה

על פי המומחים, הנבחרת של בן שמעון קיבלה יחס של פי 1.30 למשחק הערב ב-21:45 במוק' המונדיאל, כמה במקרה של הפסד? וגם: היחס לצעירה, איטליה וצרפת

|
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

אמנם אנחנו בפגרה, אך עדיין מחכה לנו יום גדוש בספורט הערב (שישי), כאשר המשחק הפיקנטי הוא של נבחרת ישראל הבוגרת, שתפגוש ב-21:45 את מולדובה במסגרת מוקדמות המונדיאל, כשהצעירה תפתח את הקמפיין שלה במוקד’ אירופה מול בוסניה. בנוסף, איטליה פוגשת את אסטוניה בבית שלנו וצרפת מתארחת אצל אוקראינה. 

לשליחת טופס ווינר, לחצו כאן

על פי מומחי הווינר, הנבחרת של רן בן שמעון פייבוריטית ברורה למשחק הערב, כשהיא קיבלה יחס נמוך מאוד של 1.30, כאשר אם היא תפסיד, המהמרים יקבלו יחס של פי 6.40, כשאם המפגש יסתיים ללא הכרעה, זה יזכה את המהמרים ביחס נחמד של 4.00.

בנוסף, חוץ מבן שמעון וחניכיו, גם הנבחרת הצעירה תעלה לכר הדשא ותפתח את הקמפיין שלה במוקדמות אליפות אירופה מול בוסניה, כאשר שם היחסים דומים ואין פייבוריטית מובהקת. החבורה של גיא לוזון קיבלה יחס של 2.35 לניצחון, 2.20 להפסד ו-2.70 במקרה של תיקו.

במסגרת מוקדמות המונדיאל, איטליה תמשיך את דרכה בבית הישראלי, כשהיא תפגוש את אסטוניה ולפי הווינר, לא אמורה להתקשות וקיבלה יתרון של שני שערים, כשאם היא תנצח יותר מ-0:2, המהמרים יזכו ליחס של פי 1.35. אם החבורה מארץ המגף תנצח עד שני שערים (0:1, 1:2, 2:3) או תפסיד, תזכו ליחס של פי 3.85, כשאם ייגמר בדיוק בהפרש של שני שערים (0:2, 1:3, 2:4) המהמרים יזכו ליחס של פי 4.00.

בנוסף, צרפת תפתח את הקמפיין שלה במשחק ראשון מול אוקראינה, כאשר הטריקולור פייבוריטים ברורים וקיבלו יחס של פי 1.25 לניצחון, כשאם הם יפסידו, המהמרים יזכו ביחס של פי 6.70. כמה לתיקו? אם המפגש יסתיים ללא הכרעה, המהמרים יגרפו יחס של פי 4.40

