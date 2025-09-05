בווינר מאמינים: ישראל פייבוריטית מול מולדובה

אמנם אנחנו בפגרה, אך עדיין מחכה לנו יום גדוש בספורט הערב (שישי), כאשר המשחק הפיקנטי הוא של נבחרת ישראל הבוגרת, שתפגוש ב-21:45 את מולדובה במסגרת מוקדמות המונדיאל, כשהצעירה תפתח את הקמפיין שלה במוקד’ אירופה מול בוסניה. בנוסף, איטליה פוגשת את אסטוניה בבית שלנו וצרפת מתארחת אצל אוקראינה.

על פי מומחי הווינר, הנבחרת של רן בן שמעון פייבוריטית ברורה למשחק הערב, כשהיא קיבלה יחס נמוך מאוד של 1.30, כאשר אם היא תפסיד, המהמרים יקבלו יחס של פי 6.40, כשאם המפגש יסתיים ללא הכרעה, זה יזכה את המהמרים ביחס נחמד של 4.00.

בנוסף, חוץ מבן שמעון וחניכיו, גם הנבחרת הצעירה תעלה לכר הדשא ותפתח את הקמפיין שלה במוקדמות אליפות אירופה מול בוסניה, כאשר שם היחסים דומים ואין פייבוריטית מובהקת. החבורה של גיא לוזון קיבלה יחס של 2.35 לניצחון, 2.20 להפסד ו-2.70 במקרה של תיקו.

במסגרת מוקדמות המונדיאל, איטליה תמשיך את דרכה בבית הישראלי, כשהיא תפגוש את אסטוניה ולפי הווינר, לא אמורה להתקשות וקיבלה יתרון של שני שערים, כשאם היא תנצח יותר מ-0:2, המהמרים יזכו ליחס של פי 1.35. אם החבורה מארץ המגף תנצח עד שני שערים (0:1, 1:2, 2:3) או תפסיד, תזכו ליחס של פי 3.85, כשאם ייגמר בדיוק בהפרש של שני שערים (0:2, 1:3, 2:4) המהמרים יזכו ליחס של פי 4.00.

בנוסף, צרפת תפתח את הקמפיין שלה במשחק ראשון מול אוקראינה, כאשר הטריקולור פייבוריטים ברורים וקיבלו יחס של פי 1.25 לניצחון, כשאם הם יפסידו, המהמרים יזכו ביחס של פי 6.70. כמה לתיקו? אם המפגש יסתיים ללא הכרעה, המהמרים יגרפו יחס של פי 4.40