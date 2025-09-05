אלקראס רשם 0:3 מוחץ על ג'וקוביץ' ועלה לגמר

נובאק ג’וקוביץ’, הטניסאי הגדול בכל הזמנים, וקרלוס אלקראס, הטניסאי הכי גדול של העידן הנוכחי (לפחות בינתיים), נפגשו הלילה (שישי) לעוד פרק בסדרה המפוארת ביניהם, ואולי, מי יודע, גם האחרון שבהם. הפעם, זה קורה במסגרת חצי גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה ובגראנד סלאם האחרון של שנת 2025. בסיום, הספרדי ניצח 0:3 במערכות ועלה לגמר.

המשחק נפתח עם נקודת שבירה מהירה כבר המשחקון הראשון מצידו של המדורג שני בעולם, כשהסרבי לא הצליח לחזור עם שבירה משלו והמערכה הראשונה הסתיימה ב-4:6 לאלקראס. המערכה השנייה נפתחה בטירוף מצד נולה, שעלה ל-0:3 מהיר עם נקודת שבירה במערכה השנייה.

הספרדי לא התרגש, שבר בעצמו וחזר בדרך ל-3:3. המערכה נמשכה עד שובר שוויון, שם אלקראס התעלה והצליח לנצח בדרך ל-6:7 ו-0:2 במערכות. המערכה השלישית כבר הייתה סיפור חד וחלק הרבה יותר. אלקראס שבר במשחקון הרביעי ואת המשחקון השמיני ולמעשה האחרון בדרך ל-2:6.

בסיום, אלקראס ניצח את ג׳וקוביץ׳ עם 4:6, 6:7, 2:6 ו-0:3 במערכות ועלה לגמר אליפות ארצות הברית הפתוחה. בגמר יפגוש הספרדי את המנצח בין יאניק סינר לפליקס אוגר אליאסים.

מערכה ראשונה: 4:6 לאלקראס

המשחק נפתח במשחקון מרתק וצמוד כיאה למפגש הזה. אחרי 40:40, שני השחקנים היו ביתרון עד שלבסוף הספרדי ניצח ושבר כבר בפתיחה. המשחקון השני גם הוא היה לטובת אלקראס, גו׳קוביץ׳ ניצח את השלישי, אחרי שכבר אלקראס היה בנקודת שבירה.

בעוד משחקון צמוד, אלקראס ניצח ועלה ל-1:3 במשחקונים, הסרבי הצליח לצמק. שוב, הניצחון עבר מצד לצד כשבמשחקון השמיני אלקראס ניצח על האפס בדרך ל-3:5. ג׳וקוביץ׳ עוד הצליח לצמק, אך אלקראס השלים עם סט פוינט בתום משחקון צמוד ועלה ל-0:1 במערכות.

מערכה שנייה: 6:7 לאלקראס

הסרבי פתח טוב את המערכה השנייה כשניצח שלוש משחקונים רצוף, כשהשני עם נקודת שבירה והשלישי על האפס. המדורג שני בעולם חזר עם שבירה משלו ואיזן ל-3:3. במשחקונים הבאים הנקודות עברו מצד לצד עד ל-6:6 מותח וצמוד במיוחד. בשובר שוויון אלקראס השיג שתי נקודות ראשונות, ג׳וקוביץ׳ צימק, אלקראס שמר על היתרון וניצח את המשחקון.

מערכה שלישית: 2:6 לאלקראס.

הספרדי פתח עם ניצחון במשחקון הראשון, ג׳וקוביץ׳ איזן. אלקראס ניצח את המשחקון השלישי ושבר את הבא אחריו בדרך ל-1:3. נולה צימק וניסה להישאר במשחק, אך ללא הצלחה כשהספרדי שבר גם את המשחקון השמיני והאחרון בדרך לניצחון מוחץ ועלייה לגמר.