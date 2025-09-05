יום שבת, 06.09.2025 שעה 08:50

מנור סולומון שואג (ראובן שוורץ)

קינג סולומון: ישראל הרשימה עם 0:4 במולדובה

הנבחרת של בן שמעון הראתה עליונות, סולומון כיכב עם בישול לדור פרץ ושער נהדר, בריבו וגלוך חתמו. כעת, הפנים לאיטליה. תומר חבז, שליח ONE לקישינב

ישראל
שער דור פרץ (15)
שער מנור סולומון (34)
בישול בישול: דן ביטון
שער תאי בריבו (58)
בישול בישול: אלי דסה
שער אוסקר גלוך (76)
הסתיים
0 4
שופט: ג'ון ביאטון (ציון: 6)
מולדובה
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מנור סולומון, ציון: 8
רקד על המגרש ובנוסף לשער שכבש, היה מעורב בשער הראשון ורשם סלאלום ענק. ניכר שהגיע משוחרר
השחקן המאכזב
ארתור יוניצה, ציון: 4
הנבחרת המארחת קרסה כשהחלק האחורי לא הסתדר עם החלק ההתקפי של ישראל
הרכבים וציונים
 
 

לנבחרת ישראל לא הייתה פתיחה חלקה לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2026, כשהיא נדרשה לשני מהפכים מול אסטוניה והפסידה לנורבגיה, אך הפעם זו הייתה אופרה אחרת לחלוטין. הנבחרת ניצחה 0:4 במולדובה בתום משחק נהדר מהפתיחה ועד הסיום.

מהדקה הראשונה היה ניתן לראות כי רן בן שמעון הכין היטב את השחקנים. רבע שעה לקח למנור סולומון לבשל את שער היתרון לדור פרץ, כשבדקה ה-35 סולומון יצא לדריבל מרשים, השלים דאבל-פס עם דן ביטון וכבש את השני בעצמו.

למרות חילופים רבים של המולדובים, במחצית השנייה לא השתנה שום דבר. אלי דסה מצא בפעם השלישית במשחק את תאי בריבו במצב טוב, והחלוץ כבש את השלישי (59’). בדקות שנותרו אוסקר גלוך העלה הילוך ואיים מספר פעמים, באחת מהן קיבל כדור מירדן שועה, הטעה ברחבה ומצא את הרשת בדקה ה-77, כשהוא קבע 0:4, תוצאה שנותרה עד הסיום.

בזכות הניצחון, נבחרת ישראל נותרה במקום השני, כשהיא 3 נקודות מתחת לנורבגיה הראשונה ו-3 נקודות מעל איטליה השלישית, לה משחק חסר. כעת, הפנים למשחק הקשה מול האזורי ביום שני, שבו הנבחרת תהיה חייבת להתעלות ולהשיג לפחות נקודה כדי להמשיך ולחלום.

מחצית שניה
השחקנים והצוות של נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)השחקנים והצוות של נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! נבחרת ישראל במשחק נהדר ניצחה 0:4 את מולדובה
אוסקר גלוך אחרי החמצה (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך אחרי החמצה (ראובן שוורץ)
  • '81
  • החמצה
  • גלוך השלים דאבל-פס עם שועה שסידר לו מצב נוסף מהרחבה, הפעם אברם הגיע עם רגלו לבעיטה של הישראלי ומנע שער נוסף
אוסקר גלוך ושחקני נבחרת ישראל חוגגים (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך ושחקני נבחרת ישראל חוגגים (ראובן שוורץ)
אוסקר גלוך ושחקני נבחרת ישראל חוגגים (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך ושחקני נבחרת ישראל חוגגים (ראובן שוורץ)
אוסקר גלוך בועט (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך בועט (ראובן שוורץ)
אוסקר גלוך מטעה את השומר (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך מטעה את השומר (ראובן שוורץ)
דור תורג'מן מחלץ את הכדור (ראובן שוורץ)דור תורג'מן מחלץ את הכדור (ראובן שוורץ)
  • '77
  • שער
  • שער! ישראל המשיכה לחגוג ועלתה ל-0:4: לחץ גבוה של הנבחרת הוביל לחילוץ של דור תורג'מן, ממנו הכדור הגיע לירדן שועה, שמצא את גלוך במרכז הרחבה. הקשר ההתקפי הטעה את השומר שלו, התפנה ושלח בעיטה חדה שלא השאירה לשוער סיכוי
אוסקר גלוך בפעולה (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך בפעולה (ראובן שוורץ)
  • '73
  • חילוף
  • חילוף גם במולדובה: פוסטולצ'י פינה את מקומו לסרג'יו פרציון
  • '73
  • חילוף
  • ענאן חלאילי במקום אלי דסה
  • '73
  • חילוף
  • חילוף כפול בישראל: דור תורג'מן נכנס במקום תאי בריבו
סתיו למקין בפעולה (ראובן שוורץ)סתיו למקין בפעולה (ראובן שוורץ)
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • גם אליאל פרץ הצטרף לרשימת המוצהבים עם עבירה במרכז המגרש
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • שלוש דקות לאחר שנכנס, ירדן שועה ספג כרטיס צהוב
מנור סולומון בפעולה (ראובן שוורץ)מנור סולומון בפעולה (ראובן שוורץ)
  • '65
  • חילוף
  • כובש השער הראשון דור פרץ הוחלף על ידי גבי קניקובסקי
  • '65
  • חילוף
  • לאחר הופעה נפלאה, מנור סולומון פינה את מקומו לירדן שועה
תאי בריבו חוגג את השלישי (ראובן שוורץ)תאי בריבו חוגג את השלישי (ראובן שוורץ)
תאי בריבו חוגג את השלישי עם חבריו (ראובן שוורץ)תאי בריבו חוגג את השלישי עם חבריו (ראובן שוורץ)
תאי בריבו בטירוף (ראובן שוורץ)תאי בריבו בטירוף (ראובן שוורץ)
תאי בריבו בועט לרשת (ראובן שוורץ)תאי בריבו בועט לרשת (ראובן שוורץ)
  • '59
  • שער
  • שער! ישראל עלתה ל-0:3: אלי דסה מצא פעם נוספת את תאי בריבו, הפעם החלוץ דהר לתוך הרחבה ובעט כדור שהיה חזק מדי עבור אברם, שהדף לרשת
  • '56
  • חילוף
  • מקסים קוז'וקרו במקום שטפן בודישטיאנו
  • '56
  • חילוף
  • ויקטור סטינה במקום ארתור יוניצה
  • '56
  • חילוף
  • חילוף משולש במולדובה: קריסטיאן דרוס במקום ואדים ראצה
עידן נחמיאס במאבק (ראובן שוורץ)עידן נחמיאס במאבק (ראובן שוורץ)
דן ביטון בפעולה (ראובן שוורץ)דן ביטון בפעולה (ראובן שוורץ)
  • '54
  • החמצה
  • אוסקר גלוך קיבל את הכדור על סף הרחבה, כדרר פנימה ושלח בעיטה חדה לפינה, אברם זינק והצליח להדוף לקרן
  • '46
  • חילוף
  • דניאל דומברבאנו יצא במולדובה ובמקומו עלה ניקיטה מוטפאן
מחצית ראשונה
  • '44
  • החמצה
  • ישראל יצאה להתקפת מעבר נהדרת, תאי בריבו השאיר את סולומון באחד על אחד והקשר בעט רק לגוף של השוער אברם שהדף לקרן
שחקני הנבחרת חוגגים עם סולומון (ראובן שוורץ)שחקני הנבחרת חוגגים עם סולומון (ראובן שוורץ)
סולומון ובריבו שמחים (ראובן שוורץ)סולומון ובריבו שמחים (ראובן שוורץ)
מנור סולומון שואג (ראובן שוורץ)מנור סולומון שואג (ראובן שוורץ)
מנור סולומון בטירוף (ראובן שוורץ)מנור סולומון בטירוף (ראובן שוורץ)
מנור סולומון מאושר (ראובן שוורץ)מנור סולומון מאושר (ראובן שוורץ)
מנור סולומון מניף את הרגל לבעיטה (ראובן שוורץ)מנור סולומון מניף את הרגל לבעיטה (ראובן שוורץ)
מנור סולומון מתכונן לבעיטה (ראובן שוורץ)מנור סולומון מתכונן לבעיטה (ראובן שוורץ)
  • '35
  • שער
  • שער! ישראל עלתה ליתרון 0:2: איזה שער נהדר של סולומון. איש המשחק עד שלב זה הוציא בעצמו התקפת מעבר עם דריבל מרשים, מסר לדן ביטון, קיבל חזרה ברחבה, סידר לבעיטה ושלח כדור שטוח ומדויק שמצא את הרשת
אלי דסה מגביה (ראובן שוורץ)אלי דסה מגביה (ראובן שוורץ)
  • '18
  • החמצה
  • פעם נוספת אלי דסה מצא את בריבו בהגבהה נהדרת, החלוץ נותר לבד ברחבה ובעט בנגיעה מהאוויר מעל השער
שחקני הנבחרת ודור פרץ חוגגים את הראשון (ראובן שוורץ)שחקני הנבחרת ודור פרץ חוגגים את הראשון (ראובן שוורץ)
דור פרץ ושחקני נבחרת ישראל חוגגים את שער היתרון (ראובן שוורץ)דור פרץ ושחקני נבחרת ישראל חוגגים את שער היתרון (ראובן שוורץ)
דור פרץ בטירוף עם חבריו (ראובן שוורץ)דור פרץ בטירוף עם חבריו (ראובן שוורץ)
  • '15
  • שער
  • שער! ישראל עלתה ליתרון 0:1: בתום התקפה נהדרת, מנור סולומון נכנס לרחבה, הוציא כדור רוחב ומצא את דור פרץ שהצטרף ודחק מקרוב אל השער החשוף
  • '13
  • החמצה
  • דן ביטון קיבל כדור מרחוק, חתך למרכז ושלח בעיטה חזקה, אך זו עפה קצת מעל המשקוף. איום טוב של הקשר
תאי בריבו בפעולה (ראובן שוורץ)תאי בריבו בפעולה (ראובן שוורץ)
  • '4
  • החמצה
  • תאי בריבו קיבל כדור עומק מאלי דסה וניסה לבעוט מזווית קשה, הבעיטה נהדפה לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, ג'ון ביאטון, הוציא את ההתמודדות לדרך
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)
