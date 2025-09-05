קינג סולומון: ישראל הרשימה עם 0:4 במולדובה

מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
השחקן המצטיין
מנור סולומון, ציון: 8
רקד על המגרש ובנוסף לשער שכבש, היה מעורב בשער הראשון ורשם סלאלום ענק. ניכר שהגיע משוחרר
השחקן המאכזב
ארתור יוניצה, ציון: 4
הנבחרת המארחת קרסה כשהחלק האחורי לא הסתדר עם החלק ההתקפי של ישראל
לנבחרת ישראל לא הייתה פתיחה חלקה לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2026, כשהיא נדרשה לשני מהפכים מול אסטוניה והפסידה לנורבגיה, אך הפעם זו הייתה אופרה אחרת לחלוטין. הנבחרת ניצחה 0:4 במולדובה בתום משחק נהדר מהפתיחה ועד הסיום.
מהדקה הראשונה היה ניתן לראות כי רן בן שמעון הכין היטב את השחקנים. רבע שעה לקח למנור סולומון לבשל את שער היתרון לדור פרץ, כשבדקה ה-35 סולומון יצא לדריבל מרשים, השלים דאבל-פס עם דן ביטון וכבש את השני בעצמו.
למרות חילופים רבים של המולדובים, במחצית השנייה לא השתנה שום דבר. אלי דסה מצא בפעם השלישית במשחק את תאי בריבו במצב טוב, והחלוץ כבש את השלישי (59’). בדקות שנותרו אוסקר גלוך העלה הילוך ואיים מספר פעמים, באחת מהן קיבל כדור מירדן שועה, הטעה ברחבה ומצא את הרשת בדקה ה-77, כשהוא קבע 0:4, תוצאה שנותרה עד הסיום.
בזכות הניצחון, נבחרת ישראל נותרה במקום השני, כשהיא 3 נקודות מתחת לנורבגיה הראשונה ו-3 נקודות מעל איטליה השלישית, לה משחק חסר. כעת, הפנים למשחק הקשה מול האזורי ביום שני, שבו הנבחרת תהיה חייבת להתעלות ולהשיג לפחות נקודה כדי להמשיך ולחלום.
מחצית שניה
-
'90+3
- שריקת הסיום! נבחרת ישראל במשחק נהדר ניצחה 0:4 את מולדובה
-
'81
- גלוך השלים דאבל-פס עם שועה שסידר לו מצב נוסף מהרחבה, הפעם אברם הגיע עם רגלו לבעיטה של הישראלי ומנע שער נוסף
-
'77
- שער! ישראל המשיכה לחגוג ועלתה ל-0:4: לחץ גבוה של הנבחרת הוביל לחילוץ של דור תורג'מן, ממנו הכדור הגיע לירדן שועה, שמצא את גלוך במרכז הרחבה. הקשר ההתקפי הטעה את השומר שלו, התפנה ושלח בעיטה חדה שלא השאירה לשוער סיכוי
-
'73
- חילוף גם במולדובה: פוסטולצ'י פינה את מקומו לסרג'יו פרציון
-
'73
- ענאן חלאילי במקום אלי דסה
-
'73
- חילוף כפול בישראל: דור תורג'מן נכנס במקום תאי בריבו
-
'70
- גם אליאל פרץ הצטרף לרשימת המוצהבים עם עבירה במרכז המגרש
-
'68
- שלוש דקות לאחר שנכנס, ירדן שועה ספג כרטיס צהוב
-
'65
- כובש השער הראשון דור פרץ הוחלף על ידי גבי קניקובסקי
-
'65
- לאחר הופעה נפלאה, מנור סולומון פינה את מקומו לירדן שועה
-
'59
- שער! ישראל עלתה ל-0:3: אלי דסה מצא פעם נוספת את תאי בריבו, הפעם החלוץ דהר לתוך הרחבה ובעט כדור שהיה חזק מדי עבור אברם, שהדף לרשת
-
'56
- מקסים קוז'וקרו במקום שטפן בודישטיאנו
-
'56
- ויקטור סטינה במקום ארתור יוניצה
-
'56
- חילוף משולש במולדובה: קריסטיאן דרוס במקום ואדים ראצה
-
'54
- אוסקר גלוך קיבל את הכדור על סף הרחבה, כדרר פנימה ושלח בעיטה חדה לפינה, אברם זינק והצליח להדוף לקרן
-
'46
- דניאל דומברבאנו יצא במולדובה ובמקומו עלה ניקיטה מוטפאן
מחצית ראשונה
-
'44
- ישראל יצאה להתקפת מעבר נהדרת, תאי בריבו השאיר את סולומון באחד על אחד והקשר בעט רק לגוף של השוער אברם שהדף לקרן
-
'35
- שער! ישראל עלתה ליתרון 0:2: איזה שער נהדר של סולומון. איש המשחק עד שלב זה הוציא בעצמו התקפת מעבר עם דריבל מרשים, מסר לדן ביטון, קיבל חזרה ברחבה, סידר לבעיטה ושלח כדור שטוח ומדויק שמצא את הרשת
-
'18
- פעם נוספת אלי דסה מצא את בריבו בהגבהה נהדרת, החלוץ נותר לבד ברחבה ובעט בנגיעה מהאוויר מעל השער
-
'15
- שער! ישראל עלתה ליתרון 0:1: בתום התקפה נהדרת, מנור סולומון נכנס לרחבה, הוציא כדור רוחב ומצא את דור פרץ שהצטרף ודחק מקרוב אל השער החשוף
-
'13
- דן ביטון קיבל כדור מרחוק, חתך למרכז ושלח בעיטה חזקה, אך זו עפה קצת מעל המשקוף. איום טוב של הקשר
-
'4
- תאי בריבו קיבל כדור עומק מאלי דסה וניסה לבעוט מזווית קשה, הבעיטה נהדפה לקרן
-
'1
- השופט הראשי, ג'ון ביאטון, הוציא את ההתמודדות לדרך