קינג סולומון: ישראל הרשימה עם 0:4 במולדובה

דעת המבקר

השחקן המצטיין מנור סולומון, ציון: 8

רקד על המגרש ובנוסף לשער שכבש, היה מעורב בשער הראשון ורשם סלאלום ענק. ניכר שהגיע משוחרר מנור סולומון, ציון: 8

הנבחרת המארחת קרסה כשהחלק האחורי לא הסתדר עם החלק ההתקפי של ישראל ארתור יוניצה, ציון: 4

הרכבים וציונים

לנבחרת ישראל לא הייתה פתיחה חלקה לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2026, כשהיא נדרשה לשני מהפכים מול אסטוניה והפסידה לנורבגיה, אך הפעם זו הייתה אופרה אחרת לחלוטין. הנבחרת ניצחה 0:4 במולדובה בתום משחק נהדר מהפתיחה ועד הסיום.

מהדקה הראשונה היה ניתן לראות כי רן בן שמעון הכין היטב את השחקנים. רבע שעה לקח למנור סולומון לבשל את שער היתרון לדור פרץ, כשבדקה ה-35 סולומון יצא לדריבל מרשים, השלים דאבל-פס עם דן ביטון וכבש את השני בעצמו.

למרות חילופים רבים של המולדובים, במחצית השנייה לא השתנה שום דבר. אלי דסה מצא בפעם השלישית במשחק את תאי בריבו במצב טוב, והחלוץ כבש את השלישי (59’). בדקות שנותרו אוסקר גלוך העלה הילוך ואיים מספר פעמים, באחת מהן קיבל כדור מירדן שועה, הטעה ברחבה ומצא את הרשת בדקה ה-77, כשהוא קבע 0:4, תוצאה שנותרה עד הסיום.

בזכות הניצחון, נבחרת ישראל נותרה במקום השני, כשהיא 3 נקודות מתחת לנורבגיה הראשונה ו-3 נקודות מעל איטליה השלישית, לה משחק חסר. כעת, הפנים למשחק הקשה מול האזורי ביום שני, שבו הנבחרת תהיה חייבת להתעלות ולהשיג לפחות נקודה כדי להמשיך ולחלום.