"אבדיה מוכשר מאוד, יודעים מה הוא יכול לעשות"

אחרי שעלתה מהמקום הרביעי בבית לשמינית גמר היורובאסקט, לנבחרת ישראל מצפה משחק קשה מאוד ביום ראשון ב-21:45 מול נבחרת יוון של יאניס אנטטקומפו, אך גם היוונים לא מקלים ראש בחבורה של אריאל בית הלחמי, שגברה עליהם במשחק הכנה לפני הטורניר (משחק בו יאניס לא שיחק).

שחקן הנבחרת, פנאגיוטיס קלאיצאקיס, דיבר לאחר הניצחון של היוונים על ספרד אמש (חמישי) והתייחס בין היתר גם לדני אבדיה: “האוהדים עזרו לנו מאוד, לקחנו את המקום הראשון. השגנו את המטרה הראשונה שלנו, אבל מבחינתנו עכשיו היורובאסקט מתחיל. מעכשיו כל המשחקים בנוקאאוט ואנחנו נהיה מרוכזים. אנחנו רוצים להגיע עד הסוף. אבדיה שחקן מוכשר מאוד, כולנו יודעים מה הוא יכול לעשות. זה יהיה משחק שונה מאוד ממשחק הידידות בו לא היינו בסגל מלא. נהיה מוכנים עוד יותר, אנחנו יודעים את החוזקות שלהם. קודם כל, ננוח. יש לנו מסע ארוך לפנינו. וממחר נתעסק בישראל".

מאמן הנבחרת, ואסיליס ספאנוליס, התלונן לאחר המשחק שכוכבו, יאניס אנטטקומפו, לא מקבל מספיק כבוד מהשופטים: “לספרד היו 37 זריקות עונשין ולנו רק 19. דונצ’יץ’ ושחקנים אחרים לא יכולים לקחת 20-22 זריקות עונשין למשחק ויאניס מתחנן לקבל עבירה בכל פעם. אנחנו צריכים להתייחס ללוקה, יוקיץ', מרקאנן ויאניס באותם קריטריונים. 12 הזריקות לא מספיקות ליאניס, הוא יכול היה לקבל עוד 10 בוודאות. יש לי הרבה כבוד לסקאריולו ולנבחרת ספרד, שהגיעו להישגים מדהימים ב-15 השנים האחרונות, אבל אני צריך להיות כנה עם עצמי ועם המשחק ולהגיד את האמת”.

ואסיליס ספאנוליס ויאניס אנטטוקומפו (IMAGO)

כוכב היוונים, קוסטאס סלוקאס, אמר: “היכולות לא הייתה כזאת טובה, אבל הראינו אופי מול נבחרת ששיחקה עם סכין בין השיניים. אין לי תמונה מלאה על ישראל, היא עשתה נזק לצרפת, אבל ב-24 השעות הקרובות נלמד יותר עליה. יש לי ניסיון גם במסלולים שהיו עבירים תיאורטית וגם במסלולים שפחות, מה שאני מסתכל עליו כרגע זה שהגענו לשמינית הגמר”.