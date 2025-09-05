מחצית ודי: ישראל הצעירה פתחה קמפיין עם תיקו

נבחרת ישראל הצעירה פתחה אתמול (שישי) את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה עד 21 עם 0:0 מול נבחרת בסוניה הצעירה בחוץ, ותמשיך עם נקודה בודדת למפגש מול הולנד בשבוע הבא, אחרי שהציגה כדורגל פושר למדי והתקשתה להתקיף.

לחבורה של גיא לוזון נדרשו כמה דקות כדי להיכנס לקצב, אך לא נתנו לבוסנים להתקרב מדי לרחבה של דור בנימיני. אחרי כעשר דקות היה זה תאי עבד שיזם בהתקפה וניסה לסכן את השער של האורחת פעמיים מחוץ לרחבה. הבחורים בכחול-לבן שלטו בכדור וניסו לחפש את הפרצות בהגנה הבוסנית, אך התקשו לייצר פעולות בתוך הרחבה הצפופה.

עבד עם לחץ טוב חטף ופעמיים ניסה לפרגן לחבריו כאשר פעם אחת השאיר כדור לרן בנימין שהיה חופשי בימין, ובעט ברשלנות אל הגוף של השוער מלאדן יורקאש, ולאחר מכן גם ניסה לשלוח את דניאל דאפה, שאיחר בקריאת המצב והחל בתנועה מאוחר מידי.

למחצית השנייה עלתה המארחת בפורמה טובה יותר, נאבקה על כדורים וכפתה על הישראלים ללכת אחורה. כמה ניסיונות להחדיר כדורים לרחבה נהדפו על ידי ההגנה בכחול-לבן, ושוב בנימיני עצר את ההזדמנות היחידה לעבר המסגרת בנגיחה מכדור חופשי.

ישראל המשיכה לנסות עם יכולת אישית להגיע לשער של הבוסנים, כאשר סייד אבו פרחי, ניב יהושע ובסיום תאי עבד בעטו כל אחד בתורו, אך הכדורים המסוכנים שרקו ליד הקורות.

עבודה רבה עוד נכונה ללוזון לקראת המפגש מול הולנד בשלישי הקרוב, כאשר על אף תצוגה הגנתית טובה למדי, בהתקפה התקשו מאוד שחקני הקישור והקיצוניים להפעיל את דניאל דאפה בחוד. האם השינוי המיוחל של הנבחרת הצעירה בפתח?

הרכב נבחרת ישראל: דור בנימיני, נועם בן הרוש, עידן כהן, ניקיטה סטוינוב, מאור ישילירמק, סייד אבו פרחי, ניב יהושע, רן בנימין, תאי עבד, אמיר גאנח ודניאל דאפה.

מחצית ראשונה:

דקה 1, שריקת הפתיחה! מרטון רוס הוציא את ההתמודדות לדרך.

דקה 2, עידו כהן ספג חבטה בצלעות וכבר בפתיחה קיבל טיפול על הדשא.

דקה 8, מצב ראשון למארחת: אחרי חטיפה של הבוסנים במרכז המגרש, אלבין אומיץ’ כדרר עד הרחבה של בנימיני, שסגר טוב את הפינה וקלט כדור שטוח.

דקה 10, התאוששות של ישראל: תאי עבד ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, ההגנה הבוסנית הדפה לקרן. הבחורים בכחול-לבן מתחילים ליזום בהתקפה.

דקה 13, עוד ניסיון לישראל: דניאל דאפה גם הוא עם ניסיון בעיטה, אחרי שהיה ראשון לכדור שהוכנס לרחבה, אך נבלם גם הוא.

דקה 18, רגע של ספק ברחבה: רן בנימין הכניס כדור טוב לתאי עבד, אך אבריסימוביץ’ שלח רגל ארוכה לכדור שהפילה את הקיצוני הישראלי. רוס לא שרק.

דקה 30, פספוס גדול לישראל: תאי עבד פרץ שוב ולרחבה והקדים את המגן שלו כדי למסור לדאפה, שלא היה מוכן ואיחר בתנועה קדימה. הבחורים בכחול-לבן דומיננטיים יותר.

דקה 34, ישראל מריחה את השער הראשון: חטיפת כדור על סף הרחבה אפשרה לעבד להשאיר את רן בנימין לבד, אך האחרון עם בעיטה לא אחראית אפשר לשוער הבוסני להדוף ללא בעיה.

דקה 45, רוס שורק הוריד את הקבוצות להפסקת המחצית: נבחרת ישראל הייתה טובה יותר ורשמה מספר מצבים מסוכנים, אך חסרה את הדיוק בפעולות האחרונות מול השער.

גיא לוזון (רדאד ג'בארה)

מחצית שנייה:

דקה 52, איום טוב של ישראל: סייד אבו פרחי קיבל את הכדור בשמאל, הטעה ושלח בעיטה מסובבת שחלפה מעל למשקוף של השוער יורקאש.

דקה 60, התנגשות ראשים עצרה את המשחק: נועם בן הרוש נתקל במאבק על הכדור בראשו של אלבין אומיץ’. אחרי טיפול קצר השניים התאוששו וחזרו למשחק.

דקה 65, איום לבוסניה: כדור חופשי למארחת הסתיים בידיים של בנימיני, שקלט נגיחה שהלכה למרכז המסגרת, כאשר הנבחרת בכחול-לבן מתקשה לצאת קדימה. לוזון שולח את מוחמד אבו-רומי במקומו של דניאל דאפה.

דקה 73, ניסיון משמעותי של ישראל: ניב יהושע הצטרף להתקפה וניסה לסכן עם כדור עוצמתי מרחוק, שנהדף על ידי יורקאש והורחק.

דקה 78, צהוב ראשון להתמודדות: קראנוביץ’ עם מרפק לפניו של רן בנימין רואה את הכרטיס הצהוב.

דקה 93, ניסיון אדיר של תאי עבד: הקיצוני עם הטעיה על סף הרחבה שחרר כדור עוצמתי לפינה הימנית של השער, יורקאש לא הצליח להגיע, אך הכדור הלך החוצה.