"השחקנים היו הראשונים להתעצבן מהחצי השני"

נבחרת ספרד פתחה אמש (חמישי) את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 שלה, כשהיא לא התקשתה יותר מדי ולמעשה הביסה 0:3 את בולגריה, כשכל שלושת השערים שלה נכבשו במחצית הראשונה.

מאמן לה רוחה, לואיס דה לה פואנטה, סיכם: “הייתה לנו מחצית ראשונה טובה, בחצי השני לא, השחקנים היו הראשונים להתעצבן מהמחצית השנייה. השגנו את המטרה שלנו, למרות שנכון ששמנו לעצמנו מטרה להמשיך להשתפר ולשחק בצורה מבריקה יותר במחצית השנייה וזה לא היה המקרה, על אף שהתוצאה הייתה מובנת מאליה, אנחנו צריכים להמשיך ולהתקדם.

“שילבנו שחקנים חדשים ועוד דברים חדשים, שמח מהופעת הבכורה של חסוס רודריגס ומחזרתם של דני קרבחאל ורודרי, היו ראויים לכך. המשחק הבא מול טורקיה? הוא יהיה מאתגר ומאתגר יותר, אנחנו צריכים לשאוף להשתפר ולחזור לרמה הרגילה שלנו, ספטמבר הוא תמיד חודש קשה”.

שחקני ספרד חוגגים עם קוקורייה (IMAGO)

מארק קוקורייה, שכבש את שער הבכורה שלו בנבחרת, אמר: “הכדור נפל עליי שם, שלטתי בו והייתי בר מזל, בהיותו השער הראשון שלי בנבחרת, לעולם לא אשכח. המחצית השנייה? קצת הרחקה מעצמנו בחצי השני, תמיד יש היבטים שניתן לשפר ואנחנו צריכים להיות שאפתניים”. רודריגס היה נרגש מהופעת הבכורה ואמר: “מדהים לעשות את זה עם הנבחרת הבוגרת של המדינה שלך ולהיות עם השחקנים הטובים בעולם, מדהים, זה מדהים”.

לקראת הסיום, חוסה רודריגס היה זה שהחליף את לאמין ימאל בדקה ה-79, כאשר על פי התקשורת הספרדית, הכישרון של ברצלונה החזיק את גבו, אך הוא סיים רק באי נוחות ולמעשה דה לה פואנטה הרגיע: “זה היה משחק קשה, אך כל השחקנים סיימו בריאים”.