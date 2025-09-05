יום ראשון, 07.09.2025 שעה 10:23
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

"השחקנים היו הראשונים להתעצבן מהחצי השני"

מאמן ספרד, דה לה פואנטה, אחרי ה-0:3 על בולגריה: "צריכים לשאוף להשתפר ולשחק בצורה טובה יותר". ומה אמר על כך שלאמין ימאל החזיק את גבו בסיום?

|
מיקל מרינו חוגג (IMAGO)
מיקל מרינו חוגג (IMAGO)

נבחרת ספרד פתחה אמש (חמישי) את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 שלה, כשהיא לא התקשתה יותר מדי ולמעשה הביסה 0:3 את בולגריה, כשכל שלושת השערים שלה נכבשו במחצית הראשונה.

מאמן לה רוחה, לואיס דה לה פואנטה, סיכם: “הייתה לנו מחצית ראשונה טובה, בחצי השני לא, השחקנים היו הראשונים להתעצבן מהמחצית השנייה. השגנו את המטרה שלנו, למרות שנכון ששמנו לעצמנו מטרה להמשיך להשתפר ולשחק בצורה מבריקה יותר במחצית השנייה וזה לא היה המקרה, על אף שהתוצאה הייתה מובנת מאליה, אנחנו צריכים להמשיך ולהתקדם.

“שילבנו שחקנים חדשים ועוד דברים חדשים, שמח מהופעת הבכורה של חסוס רודריגס ומחזרתם של דני קרבחאל ורודרי, היו ראויים לכך. המשחק הבא מול טורקיה? הוא יהיה מאתגר ומאתגר יותר, אנחנו צריכים לשאוף להשתפר ולחזור לרמה הרגילה שלנו, ספטמבר הוא תמיד חודש קשה”.

שחקני ספרד חוגגים עם קוקורייה (IMAGO)שחקני ספרד חוגגים עם קוקורייה (IMAGO)

מארק קוקורייה, שכבש את שער הבכורה שלו בנבחרת, אמר: “הכדור נפל עליי שם, שלטתי בו והייתי בר מזל, בהיותו השער הראשון שלי בנבחרת, לעולם לא אשכח. המחצית השנייה? קצת הרחקה מעצמנו בחצי השני, תמיד יש היבטים שניתן לשפר ואנחנו צריכים להיות שאפתניים”. רודריגס היה נרגש מהופעת הבכורה ואמר: “מדהים לעשות את זה עם הנבחרת הבוגרת של המדינה שלך ולהיות עם השחקנים הטובים בעולם, מדהים, זה מדהים”.

לקראת הסיום, חוסה רודריגס היה זה שהחליף את לאמין ימאל בדקה ה-79, כאשר על פי התקשורת הספרדית, הכישרון של ברצלונה החזיק את גבו, אך הוא סיים רק באי נוחות ולמעשה דה לה פואנטה הרגיע: “זה היה משחק קשה, אך כל השחקנים סיימו בריאים”.

הסוף מתקרב: המשחק הביתי האחרון של מסי?
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */