"מקווה שקריאת 'פלסטין פלסטין' תישמע בריגה"

ההפסד של ישראל לסלובניה והניצחון של יוון על ספרד במחזור האחרון של שלב הבתים של היורובאסקט קבע מפגש בשמינית הגמר בין הבחורים של אריאל בית הלחמי ליאניס אנטטוקומפו וחבורתו, שנחשבים לאחת הפייבוריטיות הבולטות לזכייה בטורניר.

בינתיים, עושה רושם שביוון מרוצים מהמפגש מול ישראל בשמינית הגמר, ולא רואים בה יריבה שעשויה להערים קשיים כלשהם על הנבחרת שלהם בדרך לרבע הגמר.

פרשן ה’גאזטה’ היוונית, ניקוס פאפאדוגיאניס, כתב: “אם היינו מפסידים, היינו נוסעים ללטביה עם מזוודה ארוזה ומוכנה. כרגע, יש לנו דרך סלולה לפנינו; ישראל ביום ראשון, ליטא או לטביה ברבע הגמר”.

וכמובן שאי אפשר בלי להכניס קצת שנאת ישראל: “ומה לגבי הישראלים? הרשו לי לומר שאסור בכלל להכניס אותם ליורובאסקט. אני מקווה שקריאת ‘פלסטין פלסטין’ שנשמעה בלימסול היום תהודהד היטב גם בריגה. והפעם, לא רק מבוסנים. כשילדים נרצחים, כדורסל לא כל כך משנה”