מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21 גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

רודיגר צעק על שחקני גרמניה בחדר ההלבשה

למרות שהיה מהחלשים ביותר בהפסד 2:0 לסלובקיה, הבלם גער בחבריו ע"פ דיווח בבילד. נאגלסמן: "אולי אזמין שחקנים פחות איכותיים, אבל יותר מחויבים"

|
אנטוניו רודיגר (IMAGO)
אנטוניו רודיגר (IMAGO)

נבחרת גרמניה פתחה שלשום (חמישי) את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 באכזבה גדולה. החבורה של יוליאן נאגלסמן הגיעה כפייבוריטית מובהקת למפגש מול סלובקיה, אך נחלה הפסד 2:0 מביך עם תצוגה חלשה במיוחד, שהובילה לביקורות גדולות במדינה.

על פי דיווח בבילד, מי שזעם במיוחד בסיום הוא הבלם, אנטוניו רודיגר. למרות שהיה מהחלשים ביותר על המגרש עם לא מעט טעויות והיה מעורב לרעה בשני השערים שספגה גרמניה, בלם ריאל מדריד צעק על חבריו בחדר ההלבשה: “אתם חלשי אופי!”. 

אלוף העולם עם נבחרת גרמניה ב-1990, חלוץ העבר רודי פלר, ביקר: “זו לא הייתה רק אכזבה, זו הייתה הופעה חסרת חיים. המחצית השנייה הייתה קצת יותר טובה אבל עדיין לא מספיק טובה. השחקנים צריכים להיכנס למאבקים ולנצח בהם עבור הנבחרת כמו שהם עושים עבור המועדונים שלהם. אלו הם יסודות הכדורגל. אחרת תהיה התעוררות גסה ומרה מאוד".

גם קשר העבר בסטיאן שווינשטיינגר נכנס בחבורה של נאגלסמן: "אני מצטער. אבל לא לדקה אחת של המשחק האמנתי שננצח. זו דעיכה קשה. היינו ממש גרועים. לא שיחקנו מסירות טובות, לא היינו איום. שפת הגוף שלנו אחרי פיגור 1:0 נעלמה מיד”.

“אם אתה רוצה לנצח במשהו, אתה צריך להראות חוסן. השחקנים צריכים להבין שזה לא היה טוב. לא הרגשתי שום סכנה היום. המאמן יכול לדבר כל הלילה, אבל השחקנים צריכים להבין את זה בעצמם. נהיה ברי מזל אם נעפיל למונדיאל אם נשחק כמו ששיחקנו היום".

מאמן הנבחרת, יוליאן נאגלסמן, זעם בסיום והפנה אצבע מאשימה לעבר השחקנים: “מלבד 2-3 שחקנים פצועים, אלו השחקנים האיכותיים ביותר שיש לנו בגרמניה. אולי בפעם הבאה נצטרך לקרוא לשחקנים עם פחות איכות, אבל שיתנו הכל על המגרש”.

המאמן הוסיף: “אני סומך על השחקנים שלי, אבל להיות שחקן טוב יותר מהיריב זה לא מספיק אם אתה לא מראה נכונות ורצון. למה אתה חושב שקבוצה כמו ויסבאדן כמעט סיימה בתיקו 2-2 מול באיירן? זה לא בגלל שיש להם איכות טובה יותר, אלא בגלל שהם הראו רגשיות ורצון. נצטרך לנצח את כל המשחקים עד הסוף, אחרת נשחק בפלייאוף במרץ".

