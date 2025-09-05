רודיגר צעק על שחקני גרמניה בחדר ההלבשה

נבחרת גרמניה פתחה שלשום (חמישי) את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 באכזבה גדולה. החבורה של יוליאן נאגלסמן הגיעה כפייבוריטית מובהקת למפגש מול סלובקיה, אך נחלה הפסד 2:0 מביך עם תצוגה חלשה במיוחד, שהובילה לביקורות גדולות במדינה.

על פי דיווח בבילד, מי שזעם במיוחד בסיום הוא הבלם, אנטוניו רודיגר. למרות שהיה מהחלשים ביותר על המגרש עם לא מעט טעויות והיה מעורב לרעה בשני השערים שספגה גרמניה, בלם ריאל מדריד צעק על חבריו בחדר ההלבשה: “אתם חלשי אופי!”.

אלוף העולם עם נבחרת גרמניה ב-1990, חלוץ העבר רודי פלר, ביקר: “זו לא הייתה רק אכזבה, זו הייתה הופעה חסרת חיים. המחצית השנייה הייתה קצת יותר טובה אבל עדיין לא מספיק טובה. השחקנים צריכים להיכנס למאבקים ולנצח בהם עבור הנבחרת כמו שהם עושים עבור המועדונים שלהם. אלו הם יסודות הכדורגל. אחרת תהיה התעוררות גסה ומרה מאוד".

גם קשר העבר בסטיאן שווינשטיינגר נכנס בחבורה של נאגלסמן: "אני מצטער. אבל לא לדקה אחת של המשחק האמנתי שננצח. זו דעיכה קשה. היינו ממש גרועים. לא שיחקנו מסירות טובות, לא היינו איום. שפת הגוף שלנו אחרי פיגור 1:0 נעלמה מיד”.

“אם אתה רוצה לנצח במשהו, אתה צריך להראות חוסן. השחקנים צריכים להבין שזה לא היה טוב. לא הרגשתי שום סכנה היום. המאמן יכול לדבר כל הלילה, אבל השחקנים צריכים להבין את זה בעצמם. נהיה ברי מזל אם נעפיל למונדיאל אם נשחק כמו ששיחקנו היום".

מאמן הנבחרת, יוליאן נאגלסמן, זעם בסיום והפנה אצבע מאשימה לעבר השחקנים: “מלבד 2-3 שחקנים פצועים, אלו השחקנים האיכותיים ביותר שיש לנו בגרמניה. אולי בפעם הבאה נצטרך לקרוא לשחקנים עם פחות איכות, אבל שיתנו הכל על המגרש”.

המאמן הוסיף: “אני סומך על השחקנים שלי, אבל להיות שחקן טוב יותר מהיריב זה לא מספיק אם אתה לא מראה נכונות ורצון. למה אתה חושב שקבוצה כמו ויסבאדן כמעט סיימה בתיקו 2-2 מול באיירן? זה לא בגלל שיש להם איכות טובה יותר, אלא בגלל שהם הראו רגשיות ורצון. נצטרך לנצח את כל המשחקים עד הסוף, אחרת נשחק בפלייאוף במרץ".