יום שישי, 05.09.2025 שעה 10:03
ספורט אחר  >> אליפות ארצות הברית הפתוחה ליחידות נשים

סבלנקה ואניסימובה ייפגשו בגמר אליפות ארה"ב

המדורגת ראשונה בעולם איבדה לראשונה מערכה בטורניר, אך ביצעה קאמבק בדרך ל-1:2 על ג'סיקה פגולה. האמריקאית מחקה פיגור בדרך ל-1:2 על נעמי אוסקה

ארינה סבלנקה (רויטרס)
ארינה סבלנקה (רויטרס)

חצאי הגמר בטורניר הנשים של אליפות ארצות הברית הפתוחה התקיימו הלילה (בין חמישי לשישי). המדורגת הראשונה בעולם ארינה סבלנקה גברה 1:2 על ג’סיקה פגולה המקומית, בעוד אמנדה אניסימובה תהיה זו שתייצג את ארצות הברית בגמר לאחר שניצחה 1:2 את נעמי אוסקה.

ארינה סבלנקה – ג’סיקה פגולה 1:2

עבור סבלנקה, שלא איבדה עד הלילה מערכה אחת לאורך כל הטורניר, זה היה משחק קשה מאוד. המדורגת הראשונה בעולם נקלעה לפיגור כשהפסידה את המערכה הראשונה 6:4, אך הצליחה להתאושש ולנצח במערכות הבאות 3:6, 4:6 וגברה על המדורגת הרביעית בעולם, ששיחקה מול הקהל הביתי אך לא הצליחה לנצל זאת כדי לקבוע גמר אמריקאי.

אמנדה אניסימובה – נעמי אוסקה 1:2

ארצות הברית יכולה להתנחם בכך שתהיה לה נציגה אחת בגמר הטורניר. המדורגת תשיעית בעולם אומנם הפסידה בשובר שוויון את המערכה הראשונה, אך גילתה הרבה אופי כשניצחה את המערכה השנייה בשובר שוויון ואת השלישית 3:6 וגברה על היפנית בדרך לגמר מאתגר מול סבלנקה.

אמנדה אניסימובה (רויטרס)אמנדה אניסימובה (רויטרס)
