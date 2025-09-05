יום שלישי, 09.09.2025 שעה 10:23
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
389-3117ארגנטינה1
2816-2417ברזיל2
2712-2217אורוגוואי3
265-1317אקוואדור4
2515-2217קולומביה5
2510-1317פרגוואי6
1822-1517ונצואלה7
1735-1617בוליביה8
1220-617פרו9
1027-917צ'ילה10

צמד למסי במשחקו האחרון על אדמת ארגנטינה

הפרעוש, שדמע בהמנון מול 85,000 אוהדים בבואנוס איירס, כיכב ב-0:3 על ונצואלה. 0:3 גם לברזיל על צ'ילה, לאורוגוואי על פרו ולקולומביה על בוליביה

|
ליאו מסי חוגג (רויטרס)
ליאו מסי חוגג (רויטרס)

המחזור ה-17 והלפני אחרון בבית הדרום אמריקאי של מוקדמות מונדיאל 2026 הושלם הלילה (בין חמישי לשישי), כאשר במוקד הייתה ההופעה האחרונה של ליאו מסי על אדמת ארגנטינה, שגברה 0:3 על ונצואלה. ברזיל ניצחה בתוצאה דומה את צ’ילה, וכך אורוגוואי את פרו וקולומביה את בוליביה. פרגוואי ואקוודור נפרדו ב-0:0.

ארגנטינה – ונצואלה 0:3

85,000 אוהדים ארגנטינאים פיצצו עד אפס מקום את המונומנטל בבואנוס איירס כדי לעשות כבוד לליאו מסי בהופעה האחרונה שלו על אדמת ארגנטינה. הפרעוש, שלא נותר אדיש והזיל דמעה בזמן ההמנונים, נפרד בסטייל גם על המגרש, כמו שרק הוא יודע, במשחק שהיה לפרוטוקול עבור אלופת העולם, שכבר הבטיחה מזמן את המקום בארה”ב.

בדקה ה-39 הוא ניצל בישול נהדר של חוליאן אלברס ושלח צ’יפ אלגנטי אל הרשת. בדקה ה-76 מצא בכדור עומק נפלא את ניקו גונסאלס המחליף, שבישל ללאוטרו מרטינס, מחליף אחר, את השער השני, כאשר ארבע דקות לאחר מכן מסי ניצל בישול של תיאגו אלמדה ודחק מקרוב פנימה את השלישי. ונצואלה לא תעפיל ישירות למונדיאל ותנסה להבטיח את המקום בפלייאוף במחזור האחרון.

ליאו מסי עם ילדיו וחברי הנבחרת (רויטרס)ליאו מסי עם ילדיו וחברי הנבחרת (רויטרס)

ברזיל – צ’ילה 0:3

לרשותו של קרלו אנצ’לוטי עמד סגל חסר – ללא ויניסיוס ג’וניור, רודריגו, ניימאר ועוד, אך זה לא הפריע לנבחרת שלו, שכבר הבטיחה את העפלתה למונדיאל, לטייל במרקאנה מול הצ’יליאנים, שנועלים את הבית עם 10 נקודות בלבד ב-17 משחקים. אסטבאו הצעיר פתח את החגיגה בדקה ה-38, לוקאס פאקטה הכפיל בדקה ה-72 וארבע דקות לאחר מכן ברונו גימראייש חתם את תוצאת המשחק.

ברונו גימראייש חוגג (IMAGO)ברונו גימראייש חוגג (IMAGO)

קולומביה – בוליביה 0:3

חגיגה קולומביאנית שהבטיחה לנבחרת רשמית את הכרטיס למונדיאל. חאמס רודריגס היה כמובן הראשון שמצא את הרשת בדקה ה-31. בדקה ה-74, ג’ון קורדובה הכפיל מבישול של חואן קינטרו, שמצא את הרשת בעצמו תשע דקות לאחר מכן מבישול של לואיס דיאס, שנראה נהדר לאורך כל המשחק.

חאמס רודריגס חוגג (רויטרס)חאמס רודריגס חוגג (רויטרס)

אורוגוואי – פרו 0:3

גם אורוגוואי הבטיחה רשמית את עלייתה למונדיאל עם שלישייה ביתית לרשת של הפרואנים, שיראו את הטורניר בארה”ב בטלוויזיה. רודריגו אגוייר פרץ את הסכר כבר בדקה ה-14, ג’יורג’יאן דה ארסקטה כבש את השני בדקה ה-58 ופדריקו וינאס קבע את תוצאת המשחק עשר דקות לסיום.

שחקני אורוגוואי חוגגים (רויטרס)שחקני אורוגוואי חוגגים (רויטרס)

פרגוואי – אקוודור 0:0

פרגוואי הגיעה להתמודדות הביתית כשהיא יודעת שהיא יכולה להבטיח רשמית את עלייתה למונדיאל 2026 אפילו במקרה של תיקו, וכך היה. מנגד, אקוודור איבדה את המקום השני בבית בעקבות הניצחונות של ברזיל ואורוגוואי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */