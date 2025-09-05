צמד למסי במשחקו האחרון על אדמת ארגנטינה

המחזור ה-17 והלפני אחרון בבית הדרום אמריקאי של מוקדמות מונדיאל 2026 הושלם הלילה (בין חמישי לשישי), כאשר במוקד הייתה ההופעה האחרונה של ליאו מסי על אדמת ארגנטינה, שגברה 0:3 על ונצואלה. ברזיל ניצחה בתוצאה דומה את צ’ילה, וכך אורוגוואי את פרו וקולומביה את בוליביה. פרגוואי ואקוודור נפרדו ב-0:0.

ארגנטינה – ונצואלה 0:3

85,000 אוהדים ארגנטינאים פיצצו עד אפס מקום את המונומנטל בבואנוס איירס כדי לעשות כבוד לליאו מסי בהופעה האחרונה שלו על אדמת ארגנטינה. הפרעוש, שלא נותר אדיש והזיל דמעה בזמן ההמנונים, נפרד בסטייל גם על המגרש, כמו שרק הוא יודע, במשחק שהיה לפרוטוקול עבור אלופת העולם, שכבר הבטיחה מזמן את המקום בארה”ב.

בדקה ה-39 הוא ניצל בישול נהדר של חוליאן אלברס ושלח צ’יפ אלגנטי אל הרשת. בדקה ה-76 מצא בכדור עומק נפלא את ניקו גונסאלס המחליף, שבישל ללאוטרו מרטינס, מחליף אחר, את השער השני, כאשר ארבע דקות לאחר מכן מסי ניצל בישול של תיאגו אלמדה ודחק מקרוב פנימה את השלישי. ונצואלה לא תעפיל ישירות למונדיאל ותנסה להבטיח את המקום בפלייאוף במחזור האחרון.

ליאו מסי עם ילדיו וחברי הנבחרת (רויטרס)

ברזיל – צ’ילה 0:3

לרשותו של קרלו אנצ’לוטי עמד סגל חסר – ללא ויניסיוס ג’וניור, רודריגו, ניימאר ועוד, אך זה לא הפריע לנבחרת שלו, שכבר הבטיחה את העפלתה למונדיאל, לטייל במרקאנה מול הצ’יליאנים, שנועלים את הבית עם 10 נקודות בלבד ב-17 משחקים. אסטבאו הצעיר פתח את החגיגה בדקה ה-38, לוקאס פאקטה הכפיל בדקה ה-72 וארבע דקות לאחר מכן ברונו גימראייש חתם את תוצאת המשחק.

ברונו גימראייש חוגג (IMAGO)

קולומביה – בוליביה 0:3

חגיגה קולומביאנית שהבטיחה לנבחרת רשמית את הכרטיס למונדיאל. חאמס רודריגס היה כמובן הראשון שמצא את הרשת בדקה ה-31. בדקה ה-74, ג’ון קורדובה הכפיל מבישול של חואן קינטרו, שמצא את הרשת בעצמו תשע דקות לאחר מכן מבישול של לואיס דיאס, שנראה נהדר לאורך כל המשחק.

חאמס רודריגס חוגג (רויטרס)

אורוגוואי – פרו 0:3

גם אורוגוואי הבטיחה רשמית את עלייתה למונדיאל עם שלישייה ביתית לרשת של הפרואנים, שיראו את הטורניר בארה”ב בטלוויזיה. רודריגו אגוייר פרץ את הסכר כבר בדקה ה-14, ג’יורג’יאן דה ארסקטה כבש את השני בדקה ה-58 ופדריקו וינאס קבע את תוצאת המשחק עשר דקות לסיום.

שחקני אורוגוואי חוגגים (רויטרס)

פרגוואי – אקוודור 0:0

פרגוואי הגיעה להתמודדות הביתית כשהיא יודעת שהיא יכולה להבטיח רשמית את עלייתה למונדיאל 2026 אפילו במקרה של תיקו, וכך היה. מנגד, אקוודור איבדה את המקום השני בבית בעקבות הניצחונות של ברזיל ואורוגוואי.