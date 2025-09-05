שלומי אזולאי: הגעתי כמוביל ובפועל זה לא קרה

שלומי אזולאי הפך לאחד החלוצים היותר טובים בכדורגל הישראלי בעשור וחצי האחרונים. הוא סיפק מספרים בכל קבוצה שנתנה לו את הבמה במהלך הקריירה והחזיר בגדול, ורוב הקבוצות בהן שיחק הגיעו להצלחות. אלא שהעונה שעברה הייתה פחות מוצלחת.

הוא לא זכה לקרדיט רב במ.ס אשדוד, כאשר לאחרונה הוא חזר לליגה הלאומית לאחר 15 שנים, איחד כוחות עם המאמן שהביא אותו לקבוצה של ג'קי בן זקן, אלי לוי, וחתם בכפר שלם. השבוע, הוא כבר כבש בניצחון המרשים 2:3 על בני יהודה שהושג בחיסרון מספרי, וכעת הוא מדבר.

בראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד", הוא מספר מה הוביל אותו לרדת לליגה השנייה בטיבה לאחר תקופה ארוכה, מה לא עבד בחיבור עם מ.ס אשדוד, אילו הצעות היו לו בקיץ, המטרות לעתיד ומדוע הצטיירה לו תדמית אדישה.

שלומי אזולאי (עמרי שטיין)

שלומי, הופתעת מהניצחון על בני יהודה?

“עם איך שהתפתח המשחק, כן הופתעתי. אחרי שנשארנו בעשרה שחקנים והלכנו אחורה, ולאור הנסיבות, תוצאת תיקו הייתה מרצה. הניצחון היה משהו מפתיע וכיף”.

פתיחת העונה והניצחון הזה מגבירים את התיאבון. מה המטרות?

“אני לא יודע בדיוק. לעלות ליגה זאת לא נראית לי אחת המטרות, אבל אנחנו כן רוצים להיות בפלייאוף העליון. הציפיות באות עם הזמן: אם יש עונה טובה, הציפיות עולות ואם מגמגמים במהלך העונה, אז הציפיות בהתאם. אבל אנחנו רק במחזור השני”.

אבל כמה זה קשה לשחזר את העונה המפתיעה אשתקד?

“אני חושב שהעונה שעברה הראתה שגם המועדון הצנוע הזה יכול להוות הפתעה ואני חושב שאנשי המועדון מאמינים בזה. אפשר לעשות דברים יפים העונה, יש סגל די טוב. כשהגעתי לפה גיליתי אנשים טובים. לפני שחתמתי, דיברו איתי על מועדון חם, עם אנשים שאכפת להם גם מהשחקנים ולא רק כל מה שמסביב. גיליתי שזה נכון ואני נהנה לבוא בכל יום”.

אלי לוי על הקווים בכפר שלם (שחר גרוס)

תספר על החיבור עם אלי לוי.

“את אלי אני מכיר מאשדוד ואני מאוד מעריך אותו. הוא איש מקצוע מצוין שמבין כדורגל ברמות הכי גבוהות. ברגע שהוא פנה אליי, ידעתי שאני רוצה לשחק אצלו”.

מה הוביל את שלומי אזולאי לרדת לליגה הלאומית אחרי 15 שנים?

“בעונה שעברה לא שיחקתי הרבה וזה גם בגלל הגיל, אני בן 35. הדברים הללו הובילו לכך שלא תהיינה לי הצעות ממשיות מליגת העל. הייתה לי הצעה אחת שלא התאימה לי מבחינת המרחק. השיקולים היו ליהנות מכדורגל: זה קרוב לי לבית, קצת להוריד גז מליגת העל וגם לעזור לשחקנים צעירים. יש בזה משהו מאוד ממלא”.

אבל זה לא מתסכל? אתה שווה מקום בליגת העל.

“אני חושב שאני עדיין יכול לשחק בליגת העל, אין שאלה. תסכול? יש משהו שבאמת גורם לי לראות את המשחקים בליגת העל ולהרגיש שיכולתי להיות שם. אבל הכול בסדר, כל דבר בזמן שלו. זה עניין של טיימינג בחיים: אם הייתי בן 25 או 30, במצב של להקריב נסיעות ושכר נמוך כדי לתת עונה טובה ולהרוויח יותר? הייתי עושה את זה. אבל אני לא שם. אני בגיל 35, מצאתי את אזור הנוחות שלי עם הילדים ואני לא במצב הזה. לא בטוח שאם הייתי עושה עונה טובה בשכר נמוך בליגת העל, הייתי מקבל שכר טוב בעונה לאחר מכן”.

שלומי אזולאי (חג'אג' רחאל)

אז הלכת בלב שלם ללאומית?

“אני בטוח שאם הייתי משחק בעונה שעברה כמו ששיחקתי כל הקריירה, אז הייתי נותן את המספרים שלי וכן הייתי בליגת העל. אבל לא שיחקתי הרבה ונתתי גול אחד. זה הוביל אותי לליגה הלאומית”.

כמה היה קשה לחתום באותו רגע? המו"מ גם לא היה פשוט.

”אני חושב שזה היה קשה אחרי שחתמתי ולא לפני, אחרי שעיכלתי. זו הרגשה מוזרה, לא להיות בבמה המרכזית. לא הייתה כזאת מחלוקת, פשוט רציתי באמת לקחת את הזמן ולהבין שלא אשחק בליגת העל, כי באמת רציתי להיות שם. אבל הבנתי שהליגות עומדות להיפתח ואם אני חותם בליגה הלאומית, אני לא רוצה לפספס אף משחק. יכולתי להישאר עוד חודש או חודשיים בבית. בסופו של דבר, אני מסתגל די מהר, עברתי הרבה קבוצות בקריירה”.

מה היה באשדוד?

“הגעתי על תקן שחקן מוביל ובפועל זה לא היה ככה מהרגע הראשון. לפני שהגעתי, היה לי חשש, כי ראיתי שלא נתנו כל כך לשחקנים המבוגרים יותר לשחק שם בשנים הקודמות, אבל לא חשבתי שזה יקרה לי. האמנתי בתוך תוכי, אבל זה כן קרה. בדיעבד, זו חד משמעית הייתה טעות ללכת לשם. הגעתי לאשדוד אחרי עונה מצוינת בבני ריינה, עם העפלה לפלייאוף העליון ומלך השערים והבישולים בקבוצה”.

שלומי אזולאי חוגג. הגיע אחרי עונה מצוינת בריינה (חג'אג' רחאל)

סיפקת מספרים לאורך הקריירה. כמה זה מאכזב שקצת נשכחת אחרי עונה אחת?

“כנראה שזו המציאות. איפה שנתנו לי לשחק נתתי מספרים וכשלא נתנו לי לשחק, לא נתתי מספרים. אני לא מהשחקנים שייכנסו בדקה ה-80 וייתנו גולים על ימין ועל שמאל. אני שחקן שצריך לתת לו את המושכות והביטחון לעשות את מה שהוא יודע בלי הגבלה של דקות”.

אתה עוד יכול לחזור לליגת העל?

“אני חושב שאם אהיה טוב ואתן מספרים אז כן. אני לא יכול לרצות ולא לתת מספרים. אם אתן עונה טובה? אז למה לא. אני לא פוסל”.

מה ההבדלים בין הליגה הלאומית לליגת העל?

“את האמת, אני לא כל כך זוכר את מה שחוויתי לפני 15 שנים, אבל אין ספק שהיום הליגה הלאומית יותר מלהיבה מפעם. פעם אלו היו משחקים של 0:0, 1:1, אולי גול לפה או לשם. אני יכול להגיד לך שלא גיליתי את הליגה הלאומית השנה: אני אוהב לצפות בה בכל שנה. היום זו ליגה פתוחה, עם כדורגל יפה והרבה גולים”.

שלומי אזולאי חוגג במדי קריית שמונה (איתי כהן)

יש פער כזה גדול בין הליגות?

“אני עוד לא יודע, זה רק המשחק השני שלי. כרגע ניכר הפער בכושר הגופני בין הקבוצות בשתי הליגות, אבל אני בטוח שבמהלך העונה זה ישתנה ויהפוך להיות יותר אינטנסיבי בליגה הלאומית”.

יש לא מעט שחקנים ותיקים שיושבים בבית. מה קורה פה?

“התאמנתי איתם גם אצל אודי בן שמחון. קשה לי להבין מה ההסבר, אבל אם להגיד לך על רגל אחת? אולי מעדיפים לתת לשחקנים צעירים שמרוויחים פחות. שחקנים ותיקים לא יגיעו לקבוצות בשביל 10,000 שקל וזה הכסף שיש בלאומית ואפילו בליגת העל לשחקנים שמגיעים אחרי שנה לא טובה. רוב השחקנים שנמצאים בחוץ, מגיעים אחרי שנה אחת לא טובה בלבד. שחקנים שהרוויחו עשרות אלפי שקלים כל חודש, יעדיפו לפרוש ולא להרוויח 10,000”.

היית בכמעט כל הקבוצות הגדולות. אתה מרגיש שסחטת את הלימון?

“אני חושב שלא. הגעתי למכבי חיפה בגיל 21 ואני חושב שאם הייתי מגיע בגיל 25, כשהייתי יותר בשל, הייתי עושה יותר מספרים. הייתי יותר יציב ואולי גם יכול לצאת לאירופה. אבל הגעתי לקבוצה הזאת שלקחה אליפות בזמנו, בגיל צעיר ומשם הייתה איזושהי ירידה גם מבחינת הבחירות שלי. בסך הכל הלכתי לאיפה שרוצים אותי ולא כפיתי את עצמי על קבוצה. אפשר לדבר על זה עד מחר, אבל חד משמעית לא סחטתי את הלימון ויכולתי להוציא הרבה יותר”.

שלומי אזולאי במכבי חיפה. לא הייתה לו סבלנות (עמית מצפה)

יש גם טעויות שלך?

“אני חושב שכן, לא הייתה לי סבלנות. אם היו מקומות שלא נתנו לי לשחק, אז מיד קמתי והלכתי. יכול להיות שזה טוב ויכול להיות שלא, אי אפשר לדעת. אבל נגיד במכבי חיפה, לא הייתה לי סבלנות. אם לא נתנו לי? אמרתי שלא מעריכים אותי ויאללה, ללכת. אולי שם יכולתי להיות יותר סבלני”.

כי זה נשמע שהקריירה שלך עוברת קצת מתחת לרדאר ביחס למספרים הגבוהים שלך.

“אגיד לך מה העניין: צריך לתת מספרים בקבוצות גדולות. אני נתתי מספרים במועדונים גדולים שלא היו בשיא או בקבוצות אמצע טבלה. אם הייתי נותן את המספרים הללו במועדון גדול שרץ לאליפות, זה היה שומר אותי בפרונט. תמיד הייתי במועדוני אמצע וזה מה שהיה שונה אצלי”.

כשהתחלת סומנת כדבר הבא. איפה היה הרגע שהבנת שזה לא הולך למקום שאתה רוצה?

“אחרי שעברתי מקריית שמונה למכבי חיפה, התחלנו לא טוב את העונה. ראובן עטר פוטר, אריק בנאדו הגיע, ולמרות שהיו לי שבעה שערים, זה לא היה מספיק. בסוף העונה הזאת, מכבי חיפה אמרו לי לחפש קבוצה. לא רציתי ללכת והייתי מנודה. זה בא לי בטיימינג לא טוב וחצי עונה לא שיחקתי. שם הלכתי כמה צעדים אחורה”.

שלומי אזולאי חוגג. הפך להיות סימן היכר (ראובן שוורץ)

אתה חושב שאתה מוערך?

“אני תמיד הייתי מוערך על ידי אנשי מקצוע ותמיד הרגשתי את זה. בציבור? אולי האוהדים פחות, אבל גם זה תלוי. אולי כי שפת הגוף שלי שונה וזה נראה שלא אכפת לי, אבל זה לא באמת נכון”.

הרמת להנחתה.

“אין מה לעשות, זה משהו שמאפיין אותי משאני ילד ואי אפשר לשנות את זה. אני לא עכשיו פתאום אשתגע וארד לגליצ'ים מטורפים. אבל כולם יודעים כמה אכפת לי והכי חשוב לי שאנשי מקצוע יודעים את זה. לפעמים האדישות הזאת באה לטובתי: בקור רוח, לקחת ניצחונות והפסדים בפרופורציות. אני לא יותר מדי שמח בניצחונות ולא יותר מדי עצוב בהפסדים. אני לוקח הכול בקלות. אני חושב שזה דווקא עושה טוב לדפדף הלאה”.

זה מעצבן שמתייגים אותך?

“כל עוד אנשי מקצוע מעריכים אותי, אין לי בעיה. אני כבר בן 35, אז אי אפשר כבר לשנות את זה”.

שלומי אזולאי. בקרוב על הקווים? (חג'אג' רחאל)

ציינת בעצמך שאתה בן 35. מה המטרות הלאה?

“אני רוצה כרגע ליהנות מכדורגל וכדי ליהנות מכדורגל צריך לתת מספרים ולעזור לקבוצה. כרגע אני בכפר שלם ואני מאוד מתחבר למקום הזה ולילדים פה. אני מגלה על עצמי כל פעם כמה אני אוהב לעזור לשחקנים צעירים. אני רוצה לסיים את הקריירה בצורה הכי מכובדת שיש ולהיות מאמן לאחר מכן. למדתי המון כשחקן: מה לעשות ומה לא לעשות. אני בטוח שאני יכול ליישם את זה כמאמן. עוד כמה אני מתכנן לשחק? עד שהגוף ייתן וכמה שאהנה”.