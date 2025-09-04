מרגש: הלומי קרב התאחדו למשחק כדורגל ראשון

אירוע מרגש התקיים הערב (חמישי) בלוד. משחק כדורגל מיוחד בין חברי פורום יהלומי הקרב לבין קבוצת מילואימניקים, כאשר זהו המשחק הראשון מסוגו שבו השתתפו לוחמים ממבצעים שונים של צה"ל, כולל ותיקי מלחמת חרבות ברזל והלומי קרב.

הקבוצה החדשה, שהתארגנה במסגרת פורום יהלומי הקרב, כוללת לוחמים מכל רחבי הארץ, כשחלקם מתמודדים עם פוסט טראומה ומוצאים בספורט כלי טיפולי ושיקומי משמעותי.

המשחק נערך באווירה של אחווה, חברות ותמיכה הדדית. לאחר סיום המשחק התקיים מפגש חברתי עם אוכל ושתייה שנתרמו במיוחד לאירוע, כאשר המשתתפים הדגישו כי "הניצחון האמיתי היה ברוח האחדות".

פורום 'יהלומי קרב' (פרטי)

השחקנים דיווחו כי האירוע הספורטיבי יצר אווירה של שיתוף, צחוק וחיבור אמיתי בין הלוחמים, והוכיח את הכוח הטמון באיחוד ובמפגש המשותף של אנשים החולקים חוויות דומות.

המשחק בין המילואימניקים ליהלומי קרב (פרטי)

נדב וירש, הלום קרב ממבצע "צוק איתן" ויושב ראש פורום יהלומי קרב, אמר: “הלומי קרב התאחדו למשחק כדורגל ראשון, הניצחון האמיתי היה ברוח האחדות”

הפורום מתכנן להמשיך בפעילות זו על בסיס קבוע וקורא ללוחמים הלומי קרב נוספים להצטרף לקבוצה. המטרה היא ליצור מסגרת תמיכה, חיבור וטיפול באמצעות הספורט עבור יהלומי קרב הזקוקים לכך.