יום שישי, 05.09.2025 שעה 00:20
כדורגל ישראלי

מרגש: הלומי קרב התאחדו למשחק כדורגל ראשון

לוחמים ממבצעים שונים של צה"ל וממלחמת חרבות ברזל הקימו קבוצת כדורגל ייחודית לראשונה, חלקם מתמודדים עם פוסט טראומה ומוצאים בספורט דרך לשיקום

|
פורום 'יהלומי קרב' במשחק נגד המילואימניקים (פרטי)
פורום 'יהלומי קרב' במשחק נגד המילואימניקים (פרטי)

אירוע מרגש התקיים הערב (חמישי) בלוד. משחק כדורגל מיוחד בין חברי פורום יהלומי הקרב לבין קבוצת מילואימניקים, כאשר זהו המשחק הראשון מסוגו שבו השתתפו לוחמים ממבצעים שונים של צה"ל, כולל ותיקי מלחמת חרבות ברזל והלומי קרב.

הקבוצה החדשה, שהתארגנה במסגרת פורום יהלומי הקרב, כוללת לוחמים מכל רחבי הארץ, כשחלקם מתמודדים עם פוסט טראומה ומוצאים בספורט כלי טיפולי ושיקומי משמעותי.

המשחק נערך באווירה של אחווה, חברות ותמיכה הדדית. לאחר סיום המשחק התקיים מפגש חברתי עם אוכל ושתייה שנתרמו במיוחד לאירוע, כאשר המשתתפים הדגישו כי "הניצחון האמיתי היה ברוח האחדות".

פורום פורום 'יהלומי קרב' (פרטי)

השחקנים דיווחו כי האירוע הספורטיבי יצר אווירה של שיתוף, צחוק וחיבור אמיתי בין הלוחמים, והוכיח את הכוח הטמון באיחוד ובמפגש המשותף של אנשים החולקים חוויות דומות.

המשחק בין המילואימניקים ליהלומי קרב (פרטי)המשחק בין המילואימניקים ליהלומי קרב (פרטי)

נדב וירש, הלום קרב ממבצע "צוק איתן" ויושב ראש פורום יהלומי קרב, אמר: “הלומי קרב התאחדו למשחק כדורגל ראשון, הניצחון האמיתי היה ברוח האחדות”

הפורום מתכנן להמשיך בפעילות זו על בסיס קבוע וקורא ללוחמים הלומי קרב נוספים להצטרף לקבוצה. המטרה היא ליצור מסגרת תמיכה, חיבור וטיפול באמצעות הספורט עבור יהלומי קרב הזקוקים לכך.

המשחק של הלומי הקרב (פרטי)המשחק של הלומי הקרב (פרטי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */