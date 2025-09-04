מ.ס אשדוד הודיעה כי ויתרה על מור בוסקילה

סאגת מור בוסקילה ממשיכה להעסיק את הכדורגל הישראלי כשמ.ס אשדוד, שהייתה אחת המועמדות לקלוט את השחקן, הודיעה באופן רשמי כי היא ויתרה ויצאה מהמרוץ.

במועדון הסבירו את הסיבות שהובילו להחלטה: “על אף המאמצים שנעשו בימים האחרונים לצרף את מור בוסקילה לקבוצה, מועדון ספורט אשדוד החליט לוותר על ניסיון הרכישה, לאחר שהשחקן הבהיר כי ברצונו לשחק במועדון הכדורגל הפועל ת"א. מתמקדים כעת בהכנות לקראת משחקי הליגה הבאים”.

ההודעה הגיעה לאחר שמוקדם יותר היום (חמישי) אמיר חמיאס, הבעלים של הפועל רמת גן, אמר בתוכנית “שיחת היום” כי הוא מציב אולטימטום עד סוף היום להפועל תל אביב, וכי אחרי היום הוא יסגור את הסיפור.

חמיאס הוסיף: “מי שתרצה אותו יותר, שם הוא ישחק. כרגע הכל אותו דבר. אני לא עובד על אגו ואין סדר עדיפויות, מי שתבוא ותשלם ראשונה תיקח אותו. יש כמה קבוצות שרוצות אותו”.