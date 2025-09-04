נוער: יום רב שערים בגביע עם סינדרלה אחת

מחזור משחקי גביע המדינה לנוער יצא ביום רביעי לדרך עם שני משחקים, שאליהם הפננו זרקור בכתבה אתמול. הערב (חמישי) נערכו עוד ארבעה משחקים, שבהם נכבשה כמות עצומה של שערים. לא פחות מ-38, ולא, לא מדובר במשחקים שהוכרעו בפנדלים. אפילו סינדרלה אחת כבר יש לנו כתוצאה ממשחקי היום.

מ.ס רמלה - האורתודוכסים בני יפו 1:5

תצוגת תכלית עוצמתית של קבוצת "צו פיוס" מליגת מרכז, שניצחה את אלופת הליגה מהעונה שעברה, שתתחיל בסופ"ש הבא את דרכה במחוז הדרומי של הליגה הארצית.

שער שכבש בבעיטת פנדל אליאב לוטה (43’) העלה את רמלה ליתרון 0:1. במחצית השנייה שערים שכבשו נאור פנטאי (48’), אביאל איילו (64’), אילאי שמש (74’) וניקולס חכים (86’) אל מול שער מצמק שכבש אמיר זיתונה (70’) האורח, סללו את דרכה של רמלה לניצחון 1:5.

מאמן רמלה, שי אבוקסיס, אמר לאחר הניצחון: “משחק טוב שלנו עם קצב טוב, אבל זה משחק ראשון ואנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד כדי להגיע למטרה - לעלות ליגה. מגיע שאפו לשחקנים על הנחישות, המחויבות והתוצאה המרשימה. זה שלהם בענק”.

הפועל כרמיאל - עירוני אשקלון 0:13

הקבוצה המארחת, שתשחק בארצית צפון, לא התקשתה במשחק הביתי מול האורחת מהדרום, שתשחק במחוז שפלה. לאחר מחצית ראשונה בה כבשה ארבעה שערים, הגיעה לה המחצית השנייה, בה כרמיאל הייתה קרובה לכיבוש מספר דו ספרתי של שערים. אדהם סרחאן כבש חמישה שערים, איתי אזולאי ואמיתי רוב הוסיפו צמד כ"א. יתר השחקנים כבשו שער אחד כ"א: איתן סופר, דביר חזקי, יוסי פרידמן ומוחמד חיג'אזי.

מכבי באר שבע - מכבי אחי איכסאל 3:8

העולה החדשה ללאומית דרום, שהיא קבוצת "צו פיוס" הגיעה חדה לעונה החדשה, הרבתה לכבוש במשחק מול קבוצה מארצית צפון, ששואפת להתמודד על עליה לליגה הלאומית.

מכבי באר שבע במעגל לפני משחק צילום ולדי מויסייב (אחר)

כבר בדקה ה-15 עלתה הקבוצה המארחת ליתרון, כתוצאה משער עצמי שכבשה האורחת, שכעבור כ-20 דקות זכתה בבעיטת פנדל, אותה תרגם מוחמד ח'טיב לכיבוש שער שוויון ו-1:1. החל מהדקה ה-37 ולמשך כשמונה דקות בליץ אדיר של באר שבע הביא לכיבוש של ארבעה שערים מתוצרתם של ראם אביטבול, נועם קוריאט, איתמר אברג'ל והראל אזולאי. רגע לפני הירידה להפסקת המחצית, מוחמד ח'טיב השלים צמד וקבע את תוצאת המחצית הראשונה - 2:5 לזכות באר שבע.

את המחצית השנייה פתחה מכבי באר שבע בסערה. שערים שכבשו רון אברהמוב (47’) וצחי לוי (49’) העלו את יתרונה ל-2:7. בדקה ה-56 שער שכבש הארון חמיס צימק את יתרון באר שבע ל-3:7. בדקה ה-59 ראם אביטבול השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק, ניצחון 3:8 לזכות באר שבע על איכסאל, שסיימה את המשחק בעשרה שחקנים, בשל ספיגה של שני כרטיסים צהובים בזה אחר זה של מוחמד עאבד בשלהי המשחק.

מ.כ ירמיהו חולון - מ.ס דימונה 6:3

קבוצת ה"צו פיוס" הדרומית, שזכתה באליפות מחוז שפלה והעפילה לראשונה בתולדותיה למחוז הדרומי של הליגה הארצית, החלה את עונת 2025/26 עם ניצחון 3:6 על הקבוצה השאפתנית, בעלת היומרות לזכות באליפות מחוז מרכז ולהעפיל לליגה הארצית.

הנוער של דימונה בנתבג (באדיבות המועדון)

שער שכבש ג'ילברט אמוני (3’) העלה את חולון ליתרון 0:1, אך שערים שכבשו אורי טובול (32’) ורן זיתון (41’) חוללו מהפך. שער שכבש בשלהי המחצית מיכאל סקומורחוב קבע שוויון, אך שער שני שכבש רן זיתון (45’) העלה את דימונה ליתרון 2:3 על סף סיום המחצית הראשונה.

במחצית השנייה דימונה הגדילה את יתרונה, בזכות שערים שכבשו אורי טובול (52’) ואביב דפרשה (69’), שהעלו את האורחת ליתרון 2:5. שער שכבש מעוז שרביט המקומי צימק את היתרון הדימונאי ל-3:5, אך אקורד הסיום היה שער שכבש בתוספת הזמן ליאב לוי, שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 3:6 לזכות דימונה, שעולה לשלב הבא.