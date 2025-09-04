יום שישי, 05.09.2025 שעה 00:19
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
63-52עירוני מודיעין1
40-32הפועל ראשל"צ2
43-52הפועל ר"ג3
40-22מכבי פ"ת4
42-32הפועל כפר שלם5
31-12מכבי הרצליה6
33-22הפועל כפ"ס7
34-12הפועל רעננה8
21-62מ.ס קריית ים9
23-32מ.ס כפר קאסם10
22-22הפועל עכו11
15-42הפועל חדרה12
13-22בני יהודה13
04-22הפועל נוף הגליל14
06-32מכבי יפו15
04-02הפועל עפולה16

חוזר הביתה: ניב פליטר חתם במכבי יפו

המגן שגדל בקבוצה ובילה בשתי העונות האחרונות בריינה כמושאל מהפועל ב"ש ובפראלמיני הקפריסאית, חוזר לקבוצה בה גדל. "מגיע עם רצון להגיע להישגים"

|
ניב פליטר (מיכה בננו)
ניב פליטר (מיכה בננו)

אחרי פתיחה די עגומה בליגה הלאומית עם שני הפסדים, מכבי יפו ממשיכה לעבות את סגלה לעונת 2025/26 והערב (חמישי) הודיעו במועדון על החזרתו של המגן הימני ניב פליטר, שחתם בקבוצה באמצעות סוכנו ירון ברנס.

פליטר, תוצרת מחלקת הנוער של הבולגרים ומי שהיה חלק מעליית הליגה לליגה הלאומית לפני ארבע עונות, בילה בשנתיים האחרונות בבני ריינה כמושאל מהפועל באר שבע, ולאחר מכן עבר לפראלמיני מהליגה הקפריסאית, וכעת חוזר למועדון נעוריו.

לאחר החתימה אמר פליטר: “שמח ונרגש לחתום במכבי יפו. אני חוזר לקבוצה שבה גדלתי ופרצתי, מגיע עם הרבה רצון לעזור לקבוצה ולהגיע להישגים. מחכה לראות את הקהל הלבן, היידה יפו!”

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21 כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */