יום שישי, 05.09.2025 שעה 01:04
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט

סופית: ישראל תפגוש את יוון בשמינית הגמר

אחרי שהיוונים ניצחו את ספרד וסיימו בראשות בית ג', הם יפגשו את הכחולים-לבנים שסיימו במקום הרביעי במסגרת 16 האחרונות ביורובאסקט. וגם: רבע הגמר

שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

ישראל סיימה את שלב הבתים בטעם חמוץ אמש (חמישי), אך עמדה בציפיות כשהצליחה להעפיל לשלב שמינית הגמר מהמקום הרביעי בבית ד’. כעת, אחרי שהמשחקים בבית ג’, המצטלב עם הנבחרת שלנו, הסתיימו, התגלה כי הבחורים בכחול-לבן יפגשו את יוון, שסיימה בראשות אותו בית.

למעשה, זה לא היה ברור עד לרגע האחרון, שכן היוונים גברו על הספרדים 86:90 אחרי מאבק צמוד בין הנבחרות, ולמעשה הדיחו אותם מהמפעל כבר בשלב הבתים לראשונה בהיסטוריה.

כעת, העיניים נשואות אל המפגש של אריאל בית הלחמי ושחקניו מול היוונים, אותם כבר פגשו במשחק ההכנה וניצחו 58:75, אבל הפעם, בשונה ממשחק ההכנה, היריבה תקבל, כמו הסלובנים, כוכב NBA ענק, כשיאניס אנטטקומפו עתיד לקחת חלק בהתמודדות שתיערך בראשון בשעה 21:45 ויהיה המשחק המרכזי.

יאניס אנטטקומפו. את המשחק הפעם הוא לא ירצה להחמיץ (IMAGO)יאניס אנטטקומפו. את המשחק הפעם הוא לא ירצה להחמיץ (IMAGO)

במידה והנבחרת הלאומית תצליח לעבור את המשוכה הקשה ותעפיל, היא עשויה לפגוש אחת מבין שתי נבחרות: ליטא או לטביה, כשהמנצחת במשחק שם תפגוש את המנצחת בין ישראל ליוון.

