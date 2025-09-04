נערים א': ארבע עלו שלב בגביע, דימונה סינדרלה

סיבוב א' בגביע המדינה של שנתון נערים א' יצא לדרך. עד כה, ארבע קבוצות הבטיחו את עלייתן לשלב הבא של המשחקים, שלב שאליו יצטרפו קבוצות שינצחו במשחקיהן, קבוצות שעלו אוטומטית בזכות ההגרלה וגם קבוצות ליגת העל. מחזור הגביע יימשך בימים הקרובים, אך יינעל רק בשמיני לאוקטובר, במשחק שבו תארח מ.כ נהלל יזרעאל את הפועל דלית אל כרמל. מכאן לרשמים מארבעת המשחקים שכבר נערכו.

סקציה נס ציונה 2 - הפועל אבו גוש/מבשרת ציון 1:4

המשחק שהחל את המחזור נערך ביום שלישי האחרון בנס ציונה, שם נפגשו שתי קבוצות, שייפגשו גם במשחקי ליגת דן. המשחק הוקדם ליום חול, בשל הגדרתה של האורחת כקבוצת "צו פיוס".

הקבוצה המארחת פתחה את המשחק בצורה מצוינת: שערים שכבשו גיל שטרנברג ושליו בורוכוב העלו את נס ציונה ליתרון 0:2 מהיר. בדקה ה-27 שער שכבש בבעיטת פנדל רז חדד האורח קבע את תוצאת המחצית הראשונה - 1:2 לזכות נס ציונה.

סקציה נס ציונה (אחר)

במחצית השניה נס ציונה שמרה על רשת נקיה, במקביל, כבשה שוב צמד שערים, הפעם היו אלה שני שחקנים שעלו כמחליפים: יונתן ריזברג ואביב עזרא, שסללו את דרכה של נס ציונה לניצחון 1:4 ולהעפלה לשלב הבא.

הפועל עפולה - מכבי השרון נתניה 0:6

עוברים למשחקי היום (חמישי) הקבוצה הצפונית ממחוז יזרעאל לא התקשתה במשחק הביתי מול קבוצת ה"צו פיוס" מהשרון, שהצליחה משך יותר משעה לשמור על רשת נקיה, אך התפרקה בחצי השעה האחרונה וחזרה לביתה עם הפסד כואב.

נאור אדרי פתח את חגיגת השערים של עפולה. כבשו לאחר מכן: אלון כהן, אלעד שדמי, עילאי יקיר וצמד שערים של ינאי משה, שעלה כמחליף.

מ.ס דימונה - עליה כפר סבא 1:3

בשלב מוקדם של משחקי המחזור כבר יש לנו סינדרלה. שתי קבוצות "צו פיוס" נפגשו הערב, האחת מליגת שפלה והאחת מארצית צפון, במטרה לחגוג בסיום ניצחון והעפלה לשלב הבא, אך מי שחגגו הם המקומיים, שאת העונה שעברה סיימו עם סגנות אליפות מחוז דרום בשנתון נערים ב', אך למרות זאת, סללו דרך לקבוצת שנתון 2010 להשתלבות היסטורית בליגת ארצית דרום של שנתון נערים ב', בשל הקפצת הקבוצה לליגת המשנה.

שחקני דימונה בתמונה העליונה עלו למשחק נחושים ומאמינים, ובאו על שכרם. שערים שכבשו איתי בכר, ליעד כהן ומתן הרוש אל מול שער מצמק שכבש רוי צדר, העניקו בסיום ניצחון 1:3 לזכות המקומיים, שמתחילים את העונה עם טעם מתוק.

סקציה נס ציונה 1 - מכבי יבנה 2:0

במשחק דרבי אזורי על טהרת ארצית דרום ניצחה קבוצת "צו פיוס" של מכבי יבנה בנס ציונה. שערים שכבשו נהוראי בוסקילה וגיא צ'רנונג סללו את דרכה של יבנה לניצחון ולהעפלה לשלב הבא.