יום חמישי, 04.09.2025 שעה 23:52
ספורט אחר

נבחרת הנערות העפילה לרבע גמר אליפות אירופה

נבחרת ישראל רשמה הישג כשניצחה 9:13 את בריטניה במשחק ההצלבה והעפילה לשמונה האחרונות בטורניר שנערך במלטה. בשלב הבא: הנבחרת תפגוש את איטליה

|
נבחרת הנערות בכדורמים (איגוד הכדורמים)
נבחרת הנערות בכדורמים (איגוד הכדורמים)

הישג מצוין לנבחרת הנערות של ישראל בכדורמים. הכחולות-לבנות ניצחו הערב (חמישי) את בריטניה בתוצאה 9:13 במסגרת משחק ההצלבה של אליפות אירופה שנערכת במלטה. בעקבות הניצחון העפילה הנבחרת לרבע הגמר בו תפגוש את איטליה, המשחק יתקיים מחר (20:30).

ישראל פתחה מצוין ועלתה ליתרון 0:3. שער של בריטניה פחות מדקה לסיום הרבע הראשון צימק את התוצאה, ל-1:3 לזכות הכחולות-לבנות. ברבע השני, הנבחרת המשיכה להיות דומיננטית וירדה למחצית ביתרון 3:6. בריטניה הצליחה לצמק את התוצאה ברבע השלישי ובסיומו לוח התוצאות הראה 7:9 לכחולות-לבנות. בשמונה הדקות האחרונות הנבחרת שיחקה נהדר והשיגה כאמור ניצחון 9:13 שקבע העפלה לשמונה הטובות באירופה.

כבשו לנבחרת ישראל: מיקה קורן (5), טבע דורפמן (3), עינב עמור (2), עמית פייביש (2) ויובל רז.

