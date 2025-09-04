יום חמישי, 04.09.2025 שעה 23:52
ספורט אחר  >> ONE CHAMPIONSHIP

מחר ב-ONE2: וואן צ'מפיונשיפ בשידור ישיר

2 אירועים מיוחדים בוואן פריידי פייטס, כשבמוקד, הקרב המרכזי יפגיש בין פיליפה לובו הברזילאי לקולאבדאם התאילנדי. הפרשנים: עוז משה ואולגה רובין

|
וואו פריידי פייטס (וואן צ'מפיונשיפ)
וואו פריידי פייטס (וואן צ'מפיונשיפ)

תכפילו את האקשן. מחר (שישי) ב-ONE2, שני אירועים של וואן צ’מפיונשיפ ויש הרבה למה לצפות. האירוע הראשון יהיה אירוע וואן פריידי פייטס 123 (שידור ישיר בערוץ 49 החל מהשעה 15:30 בצהריים) ובו הקרב המרכזי יפגיש בין פיליפה לובו הברזילאי לקולאבדאם התאילנדי.

קולאבדאם המקומי יעלה לקרב מספר 17 שלו בארגון והוא מגיע אחרי רצף של שלושה ניצחונות, מתוכם שניים בנוקאאוטים מרשימים, והוא ירצה להמשיך את המומנטום הנפלא ולצוד עוד בונוס לאוסף אחרי שכבר זכה בחמישה כאלה מאז תחילת דרכו בארגון ב-2019. לובו מגיע אחרי נוקאאוט על סמאפצ' האגדי, והוא ינסה להשלים צמד ניצחונות רצופים, מה שהוא לא הצליח לעשות מאז 2021. 

בקרב המרכזי של החצי הראשון של האירוע יפגשו דונקינג התאילנדי מול רוסתם יונוסוב הרוסי לקרב משמעותי מאוד עבור השניים שרוצים לעשות צעד נוסף לעבר החוזה הגדול. יונוסוב מגיע בלתי מנוצח בארגון עם רצף של ארבעה ניצחונות, השניים האחרונים בנוקאוטים שגם זיכו אותו בבונוסים.

עוז משה (ירין אביטן)עוז משה (ירין אביטן)

עם ניצחון חמישי ברצף הילד בן ה-18 יעשה צעד ענק לקראת חתימה על חוזה, במיוחד כשניצחון כזה מגיע מול יריב מכובד כמו דונקינג שעמד בעצמו על רצף של ארבעה ניצחונות אבל מגיע אחרי ההפסד הראשון שלו בוואן והוא ינסה להיות הראשון שעוצר את הכוכב הרוסי הצעיר ולחזור בעצמו למסלול שמוביל לחוזה הגדול.

בעמדת הפרשן לחצי הראשון של האירוע יתארח עוז משה, לוחם בהנדסה קרבית ובעל מועדון לאומנויות לחימה בבית שאן ולקארד המרכזי תתארח אולגה רובין, הלוחמת הבכירה בישראל  ומנחת הפודקאסט "נוקאאוט!". 

האירוע השני יהיה וואן פייט נייט 35 שיועבר בשידור ישיר החל מהשעה 04:00 לפנות בוקר בלילה בין שישי לשבת, ובו הקרב המרכזי יהיה קרב על אליפות העולם באגרוף תאילנדי לנשים במשקל קשית בין האלופה באותו משקל בקיקבוקסינג ג'קי בונטן האמריקאית שתנסה לזכות בחגורה שניה ולהפוך לאלופת העולם בשני ענפים, לבין סטלה המצברגר האוסטרית שתנסה לזכות לראשונה בתואר הגדול.

המצברגר מגיעה בלתי מנוצחת בוואן ותנסה אחרי שלושה ניצחונות בארגון לזכות בחגורה, כשמולה בונטן הפייבוריטית מגיעה אחרי רצף של ארבעה ניצחונות מרשימים וההפסד האחרון שלה היה לפני כמעט ארבע שנים.

קרב ענק נוסף יביא לנו את הופעת הבכורה של תאי רוטולו באמ.אמ.איי מול אדריאן לי. אחרי ציפייה רבה רוטולו שמחזיק בחגורת האליפות של הארגון בגרפלינג יערוך את הופעת הבכורה שלו והוא מקבל יריב קשוח בדמותו של לי הצעיר שמגיע בלתי מנוצח בוואן כאשר שלושת הניצחונות שלו מגיעים בהכנעות, מה שהופך את הקרב להרבה יותר מעניין.

עוד קרבות שכדאי לשים עין עליהם יהיו הקרבות של שני הכוכבים הצעירים ג'ורדן אסטופינן ויוהאן גזלי. אסטופינן הקולומביאני ילחם מול היו היפני בקרב מרתק בין שני לוחמים בלתי מנוצחים בארגון, בעוד גזלי הצעיר  יעלה מול זכריה אלג'מארי המרוקאי המנוסה לקרב בו פער הגילאים המטורף עומד על 17 שנים(!) ושני הלוחמים ינסו לקטוע רצף של הפסדים ולחזור למסלול הניצחונות.

