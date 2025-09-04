כוכב NBA ואקס מכבי ת"א: הכירו את נבחרת יוון

אמנם ישראל הפסידה אתמול (חמישי) לסלובניה, אבל אין ספק שאפשר להיות גאים בבחורים בכחול לבן על עצם ההעפלה לשמינית הגמר, וכעת הפנים כבר לשם. התמונה התבהרה מאוד כאשר התגלה מי תהיה היריבה בשלב 16 הגדולות – יוון, כשכעת זה הזמן להכיר את הנבחרת החזקה שתעמוד בין החבורה של אריאל בית הלחמי לבין רבע הגמר.

נבחרת יוון היא אחת מנבחרות הכדורסל הטובות באירופה ובעולם. היא זכתה פעמיים באליפות אירופה בכדורסל (בשנים 1987, 2005) והופיעה בגמר אחד של אליפות העולם בכדורסל (בשנת 2006). למרות זאת, הנבחרת הזאת לא מצאה את עצמה על הפודיום מאז 2009 ונכשלו פעם אחר פעם.

נבחרת יוון היא מוכשרת ביותר, אין ספק בכלל, עם שמות ענקיים ומוכרים לכל חובב כדורסל, כשבראש ובראשונה נמצא השחקן הגדול מביניהם – יאניס אנטטוקומפו, כוכב ה-NBA והשחקן בין הטובים בעולם, כשאמנם בשלב הבתים לא לקח חלק בכל המשחקים בעקבות רגישות בברך, אך תהיו בטוחים שבשלבים המכריעים תראו אותו.

יאניס אנטטוקומפו (IMAGO)

למען האמת, למרות שהוא אחד השמות הגדולים ביותר בעולם יחד עם לוקה דונצ’יץ’, שהביס את ישראל רק היום, מאז ששחקן מילווקי בנבחרת – הוא וחבריו לא סיימו בשמינייה הראשונה באליפות העולם אפילו לא פעם אחת, כשבאליפות אירופה הם נכשלו פעם אחר פעם ולא עברו את רבע הגמר, וכעת יודעים שיש להם הזדמנות ענקית לנפץ את תקרת הזכוכית.

מעבר ליאניס, אפשר לראות בסגל השחקנים גם את אחים שלו, כשחוץ מהם נמצא גם אקס מכבי תל אביב, טיילור דורסי, ששיחק אצל הצהובים שנתיים ונמצא בטורניר טוב מבחינתו עם ממוצע של מעל ל-13 נקודות למשחק. בנוסף, שחקני פנאתינייקוס, קונסטנטינוס מיטוגלו וקוסטאט סלוקאס, בסגל, כך שעם כוכב ה-NBA ושאר השחקנים, אין ספק שמדובר בכוח בין החזקים שיש לאליפות להציע.

את הנבחרת מאמן לא אחר מאשר ואסיליס ספאנוליס, שהחליף לפני שנתיים את מי שכולנו מכירים, דימיטריס איטודיס (מאמן הפועל תל אביב), על הקווים. כשחקן, הוא מוגדר כאגדת יורוליג, כשברזומה שלו שלוש זכיות ביורוליג, MVP של היורוליג, הקלע המוביל של היורוליג ועוד המון תארים ושיאים אישיים, אך על הקווים זו המשרה הראשונה שלו על הקווים, כשהוא קיבל את התפקיד לאחר האכזבה הענקית באליפות העולם ב-2023.

ואסיליס ספאנוליס (IMAGO)

כזכור, נבחרת יוון פגשה את ישראל בהכנה לפני שלושה שבועות והפסידה לה 75:58, אך כידוע זה לא באמת משנה, זאת מכיוון שאת אליפות אירופה, יוון פתחה נפלא עם 66:75 והמשיכה עם תבוסות גדולות (69:96 על קפריסין ו-53:94 על גיאורגיה). רק במחזור הרביעי יוון הפסידה 80:77 מפתיע לבוסניה, אך אחרי שגרמה להדחתה של אלופת אירופה (ספרד), היא תרצה ללכת הפעם עד הסוף, כשהמטרה ברורה – זכייה במקום הראשון.