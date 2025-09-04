ננאד סבטקוביץ' האריך חוזה ב-3 שנים בראפיד וינה

אקס מ.ס אשדוד ננאד סבטקוביץ’ עושה חיל באוסטריה, והיום (חמישי) חתם באופן רשמי על חוזה חדש בראפיד וינה לשלוש שנים נוספות באמצעות סוכנו גלעד קצב.

הבלם חתם בקבוצה לקראת עונת 2023/24 והשתלב לאט לאט, כשבעונה שעברה החל לקבל יותר הזדמנויות ושיחק ב-35 משחקים בכל המסגרות, כשהוא כבש שלושה שערים.

את העונה הנוכחית הוא פתח כשחקן הרכב בקבוצה ומקבל קרדיט נרחב. סבטקוביץ’ עזר לקבוצתו במסע האירופי אותו החלה מהסיבוב הראשון של מוקדמות הקונפרנס ליג ועד ההעפלה לשלב הליגה, כשהוא לא החמיץ דקה.

בשלב הליגה מחכות כמה יריבות מסקרנות לסבטקוביץ’ וקבוצתו: הוא יפגוש את פיורנטינה מאיטליה, קראקוב הפולנית שהדיחה את מכבי חיפה, זרינסקי מוסטאר הבוסנית של אמיר כבירי ועוד.