עם הטירוף של טדי, מוזי יהפוך לכוכב בין-לאומי

ספטמבר 2025, בית”ר ירושלים וטימוטי מוזי יתארחו הערב (שני) ב-20:30 אצל הפועל תל אביב. נחזור שלוש שנים אחורה, לקיץ 2022. אני פותח את המחשב, מפעיל את תוכנת הסקאוטינג שלי, ומחליט לסרוק את כל הליגה הלאומית בישראל. המטרה: למצוא שחקנים עם פוטנציאל גדול שנמצאים בקבוצות קטנות, ושמסיבה כזו או אחרת עדיין לא פרצו. עברתי קבוצה אחרי קבוצה, כמעט התייאשתי, עד שהגעתי להפועל כפר סבא.

שם משך את עיניי ילד צעיר בשם טימוטי מוזי. גם בכפר סבא הוא כמעט לא שיחק. היה משחק אחד בלבד שבו קיבל חצי שעה בעמדה התקפית. אחרי כל הבדיקות ההיקפיות שאני עושה, הוא נכנס לפנקס שלי, עם כוכבית: פוטנציאל גבוה לפריצה.

קיץ 2023 – ההמלצה למכבי נתניה

שנה אחר כך, אני נפגש בתל אביב עם אייל סגל, לשיחת היכרות. על הדרך, אני ממליץ לו על שני שחקנים עם פוטנציאל גבוה לעונה הקרובה: האחד, סמביניה: בלם מקפריסין, משחק בתחתית הליגה הראשונה. השני, טימוטי מוזי: אז מגן ימני בנוף הגליל שירד איתם ליגה.

אני מסביר לסגל: “מוזי חייב לשחק בכנף, שם הוא יכול להביא את המהירות האדירה, התנועות לעומק, הפסים המדויקים והבעיטה החזקה. הוא יכול להיות כלי התקפי מסוכן מאוד עבור מכבי נתניה. הפגישה מסתיימת, סגל לוקח את הדפים ומבטיח להעביר אותם לסקאוטים של נתניה. בסוף, סמביניה חתם בבני ריינה ומגיע איתם לפלייאוף העליון. מוזי המשיך לקריית שמונה, שוב בעמדת המגן הימני, ושוב ירד ליגה.

טימוטי מוזי, המשיך בקריית שמונה (ניסן עייש)

“הוא יהפוך לכוכב לאומי”

נראה היה שהאמון בו התחיל להישחק, ואני מבחינתי ראיתי איך עושים לו עוול. בסיום אותה עונה, אני התקשרתי ליוסי אבוקסיס וסיפרתי לו על מוזי. “הוא חייב לשחק בכנף”, אני אמרתי לו. “אני מכיר את ה-DNA של בית״ר, עם הכנפיים והטירוף של טדי, הוא יתפוצץ ויהפוך לכוכב לאומי”. לזכותו של אבוקסיס, הוא הרים את הכפפה, ומוזי נחת בבית וגן.

מהפוטנציאל למימוש

עם הזמן וככל שהתבגר, מוזי הפך אולי לכלי ההתקפי המסוכן ביותר של בית”ר ירושלים: עם פריצות סוחפות, מעורבות בהתקפות מסוכנות ותרומה אדירה למערך ההתקפי. בשבוע האחרון הוא סיכם יחד עם סוכנו, ג’קי דהאן, על חוזה ארוך טווח בבית”ר: בשורה משמחת למועדון, שמחזיק כיום בסגל ישראלי איכותי במיוחד.

המסר לשחקנים

מכאן אני שולח מסר לכל השחקנים עם פוטנציאל גבוה שלא מצליחים לפרוץ, לפעמים בגלל נסיבות, טעויות או עמדות לא מתאימות: אל תאבדו תקווה. תמשיכו להתאמן חזק, להיות מוכנים, ולחכות לרגע שבו תקבלו את הבמה. כי כשזה יקרה, אתם יכולים להפוך את כל הקריירה שלכם.

טימוטי מוזי, שולח מסר לשחקנים שלא מצליחים לפרות (עמרי שטיין)

אם טימוטי מוזי ימשיך בקצב ההתקדמות הנוכחי, יחד עם העבודה הקשה וההשקעה האדירה שהוא משקיע בכל אימון ומשחק, אין לי ספק שנראה אותו נרכש בעתיד על ידי מועדון אירופי ממוצע וטוב.

עם זאת, כדי לבצע את קפיצת המדרגה הבאה, עליו להפוך מספר אלמנטים טובים, למצוינים: משחק אחד על אחד איכותי יותר, וסיומות חדות ומדויקות יותר מול השער.

אין ספק שמוזי נמצא בדרך הנכונה, בראש ובראשונה בזכות הגישה המנצחת שלו, שהיא הדבר החשוב ביותר, ובנוסף בזכות העבודה הבלתי פוסקת שלו על המגרש, שמאפשרת לו להתפתח ולהתקרב אל פסגת היכולות שלו.