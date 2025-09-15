יום שני, 15.09.2025 שעה 18:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

עם הטירוף של טדי, מוזי יהפוך לכוכב בין-לאומי

עמית בן שושן בטור ל-ONE: חצי שעה הספיקה כדי לזהות את הפוטנציאל. מוזי הפך לכוכב בבית"ר ושולח מסר לשחקנים שלא פורצים. יכריע מול הפועל (20:30)?

|
טימוטי מוזי מוסר(דוברות בית
טימוטי מוזי מוסר(דוברות בית"ר ירושלים)

ספטמבר 2025, בית”ר ירושלים וטימוטי מוזי יתארחו הערב (שני) ב-20:30 אצל הפועל תל אביב. נחזור שלוש שנים אחורה, לקיץ 2022. אני פותח את המחשב, מפעיל את תוכנת הסקאוטינג שלי, ומחליט לסרוק את כל הליגה הלאומית בישראל. המטרה: למצוא שחקנים עם פוטנציאל גדול שנמצאים בקבוצות קטנות, ושמסיבה כזו או אחרת עדיין לא פרצו. עברתי קבוצה אחרי קבוצה, כמעט התייאשתי, עד שהגעתי להפועל כפר סבא.

שם משך את עיניי ילד צעיר בשם טימוטי מוזי. גם בכפר סבא הוא כמעט לא שיחק. היה משחק אחד בלבד שבו קיבל חצי שעה בעמדה התקפית. אחרי כל הבדיקות ההיקפיות שאני עושה, הוא נכנס לפנקס שלי, עם כוכבית: פוטנציאל גבוה לפריצה.

קיץ 2023 – ההמלצה למכבי נתניה

שנה אחר כך, אני נפגש בתל אביב עם אייל סגל, לשיחת היכרות. על הדרך, אני ממליץ לו על שני שחקנים עם פוטנציאל גבוה לעונה הקרובה: האחד, סמביניה: בלם מקפריסין, משחק בתחתית הליגה הראשונה. השני, טימוטי מוזי: אז מגן ימני בנוף הגליל שירד איתם ליגה.

אני מסביר לסגל: “מוזי חייב לשחק בכנף, שם הוא יכול להביא את המהירות האדירה, התנועות לעומק, הפסים המדויקים והבעיטה החזקה. הוא יכול להיות כלי התקפי מסוכן מאוד עבור מכבי נתניה. הפגישה מסתיימת, סגל לוקח את הדפים ומבטיח להעביר אותם לסקאוטים של נתניה. בסוף, סמביניה חתם בבני ריינה ומגיע איתם לפלייאוף העליון. מוזי המשיך לקריית שמונה, שוב בעמדת המגן הימני, ושוב ירד ליגה.

טימוטי מוזי, המשיך בקריית שמונה (ניסן עייש)טימוטי מוזי, המשיך בקריית שמונה (ניסן עייש)

“הוא יהפוך לכוכב לאומי”

נראה היה שהאמון בו התחיל להישחק, ואני מבחינתי ראיתי איך עושים לו עוול. בסיום אותה עונה, אני התקשרתי ליוסי אבוקסיס וסיפרתי לו על מוזי. “הוא חייב לשחק בכנף”, אני אמרתי לו. “אני מכיר את ה-DNA של בית״ר, עם הכנפיים והטירוף של טדי, הוא יתפוצץ ויהפוך לכוכב לאומי”. לזכותו של אבוקסיס, הוא הרים את הכפפה, ומוזי נחת בבית וגן.

מהפוטנציאל למימוש

עם הזמן וככל שהתבגר, מוזי הפך אולי לכלי ההתקפי המסוכן ביותר של בית”ר ירושלים: עם פריצות סוחפות, מעורבות בהתקפות מסוכנות ותרומה אדירה למערך ההתקפי. בשבוע האחרון הוא סיכם יחד עם סוכנו, ג’קי דהאן, על חוזה ארוך טווח בבית”ר: בשורה משמחת למועדון, שמחזיק כיום בסגל ישראלי איכותי במיוחד.

המסר לשחקנים

מכאן אני שולח מסר לכל השחקנים עם פוטנציאל גבוה שלא מצליחים לפרוץ, לפעמים בגלל נסיבות, טעויות או עמדות לא מתאימות: אל תאבדו תקווה. תמשיכו להתאמן חזק, להיות מוכנים, ולחכות לרגע שבו תקבלו את הבמה. כי כשזה יקרה, אתם יכולים להפוך את כל הקריירה שלכם.

טימוטי מוזי, שולח מסר לשחקנים שלא מצליחים לפרות (עמרי שטיין)טימוטי מוזי, שולח מסר לשחקנים שלא מצליחים לפרות (עמרי שטיין)

אם טימוטי מוזי ימשיך בקצב ההתקדמות הנוכחי, יחד עם העבודה הקשה וההשקעה האדירה שהוא משקיע בכל אימון ומשחק, אין לי ספק שנראה אותו נרכש בעתיד על ידי מועדון אירופי ממוצע וטוב.

עם זאת, כדי לבצע את קפיצת המדרגה הבאה, עליו להפוך מספר אלמנטים טובים, למצוינים: משחק אחד על אחד איכותי יותר, וסיומות חדות ומדויקות יותר מול השער.

אין ספק שמוזי נמצא בדרך הנכונה, בראש ובראשונה בזכות הגישה המנצחת שלו, שהיא הדבר החשוב ביותר, ובנוסף בזכות העבודה הבלתי פוסקת שלו על המגרש, שמאפשרת לו להתפתח ולהתקרב אל פסגת היכולות שלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */