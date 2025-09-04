יום חמישי, 04.09.2025 שעה 22:19
אלון דניאלי האריך חוזה בעירוני נס ציונה ויושאל

הפורוורד, שנבחר בעונה שעברה לחמישיית העונה בליגת העל לנוער, חתם על חוזה לשלוש עונות במדים הכתומים. את העונה הקרובה יעביר בקריית גת מהלאומית

|
אלון דניאלי משמאל (איגוד הכדורסל)
אלון דניאלי משמאל (איגוד הכדורסל)

עירוני נס ציונה הודיעה הערב (חמישי) על השארתו של בוגר מחלקת הנוער שלה, אלון דניאלי, כשחתם על חוזה חדש לשלוש השנים הקרובות. בעונה הקרובה, הוא ישחק במדי קריית גת מהליגה הלאומית אליה הוא מצטרף בהשאלה.

הפורוורד בן ה-19 (2.00 מ’) נבחר בעונה שעברה לחמישיית העונה בליגת העל לנוער, ורשם 20.6 נקודות, 13.8 ריבאונדים ו-3.5 אסיסטים בממוצע למשחק. הקיץ, לקח חלק עם נבחרת ישראל באליפות העולם עד גיל 19, כשבשמינית הגמר רשם 10 נקודות ו-6 ריבאונדים ועזר לישראל להעפיל לרבע הגמר. בעונה הקודמת רשם 13 הופעות במדי הקבוצה הבוגרת.

מנכ"ל המועדון איתמר רוזנברג, אמר לאחר החתימה: “שמח מאוד על ההמשכיות של אלון במועדון. כפי שראינו בעונה החולפת בליגת הנוער-על ובקיץ באליפות העולם, אלון הוא אחד מהצעירים המוכשרים שיש לכדורסל הישראלי ואני בטוח שנראה את זה בשנים הקרובות. אחת המטרות המרכזיות של המועדון היא לטפח ולפתח שחקנים צעירים, ואין דבר מרגש יותר מלראות בוגרי מחלקת הנוער משתלבים בקבוצה הבוגרת וצומחים יחד איתה”.

מאיר טפירו (ראובן שוורץ)מאיר טפירו (ראובן שוורץ)

המנהל המקצועי מאיר טפירו הוסיף: “אנחנו שמחים על החתימה של אלון דניאלי במועדון לשלוש השנים הקרובות. מדובר בשחקן צעיר עם יכולות ועם פוטנציאל גדול להמשיך להתפתח ברמות הגבוהות. ההמשכיות של אלון, בוגר מחלקת הנוער שלנו, מבטאת את האמון שלנו בו ואת הרצון לראות אותו הופך לשחקן משמעותי בעירוני נס ציונה בשנים הקרובות”.

גם אלון דניאלי התייחס לחתימה שלו על חוזה חדש: “אני שמח מאוד להאריך חוזה במועדון שמהווה עבורי בית. רוצה להודות להנהלה על האמון ולצוות המאמנים והמעטפת שליוו אותי בשנים האחרונות על התמיכה. אני אתן את כל כולי לטובת הצלחת הקבוצה בשנים הבאות. יאללה נס ציונה!”

