יום חמישי, 04.09.2025 שעה 21:54
כדורגל ישראלי

אצטדיון טדי הואר בצהוב בסימן 700 ימים למלחמה

מדינת ישראל מציינת 700 ימים מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ובבירה ערכו מחווה, כשבנוסף הוקם מיצג בכיכר ספרא עם פניהם של 48 החטופים המוחזקים בשבי

|
אצטדיון טדי בסימן 700 ימים למלחמה (ארנון בוסאני)
אצטדיון טדי בסימן 700 ימים למלחמה (ארנון בוסאני)

מדינת ישראל מציינת היום (חמישי) את היום ה-700 מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ובעיריית ירושלים ביצעו מחווה, כאשר אצטדיון טדי וגשר המיתרים שבכניסה לעיר הוארו בצבע צהוב יחד עם המספר ‘700’, בסימן החזרת 48 החטופים שעדיין נמצאים ברצועת עזה ומוחזקים בידי ארגון הטרור חמאס.

הארת סמלי העיר המרכזיים בצהוב היא ביטוי לתקווה ולתפילה שנושאים תושבי ירושלים להשבת החטופים לחיק משפחותיהם. בנוסף, עיריית ירושלים פרסה בכיכר ספרא ובבניין העירייה בירושלים מיצג של קוביות ענק ועליהן תמונות פניהם של 48 החטופים, שנמצאים כבר 700 ימים בשבי חמאס ברצועת עזה. 

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, הגיע לכיכר כדי להביע הזדהות ולהשמיע קול ברור בקריאה להשבת החטופים לביתם: "מאז פרוץ המלחמה עברו על עם ישראל מאות ימים של כאב, געגוע וציפייה. ירושלים זוכרת, מתפללת ומחבקת את משפחות החטופים. בהארת סמלי העיר אנו מבקשים לשדר מחויבות, תקווה ותפילה לשובם במהרה. מבירת ישראל עולה קול ברור: להחזיר את כולם הביתה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */