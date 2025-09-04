אצטדיון טדי הואר בצהוב בסימן 700 ימים למלחמה

מדינת ישראל מציינת היום (חמישי) את היום ה-700 מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ובעיריית ירושלים ביצעו מחווה, כאשר אצטדיון טדי וגשר המיתרים שבכניסה לעיר הוארו בצבע צהוב יחד עם המספר ‘700’, בסימן החזרת 48 החטופים שעדיין נמצאים ברצועת עזה ומוחזקים בידי ארגון הטרור חמאס.

הארת סמלי העיר המרכזיים בצהוב היא ביטוי לתקווה ולתפילה שנושאים תושבי ירושלים להשבת החטופים לחיק משפחותיהם. בנוסף, עיריית ירושלים פרסה בכיכר ספרא ובבניין העירייה בירושלים מיצג של קוביות ענק ועליהן תמונות פניהם של 48 החטופים, שנמצאים כבר 700 ימים בשבי חמאס ברצועת עזה.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, הגיע לכיכר כדי להביע הזדהות ולהשמיע קול ברור בקריאה להשבת החטופים לביתם: "מאז פרוץ המלחמה עברו על עם ישראל מאות ימים של כאב, געגוע וציפייה. ירושלים זוכרת, מתפללת ומחבקת את משפחות החטופים. בהארת סמלי העיר אנו מבקשים לשדר מחויבות, תקווה ותפילה לשובם במהרה. מבירת ישראל עולה קול ברור: להחזיר את כולם הביתה”.