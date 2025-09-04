אנורתוזיס הקפריסאית מעוניינת ברוני לוי. הישראלי מועמד לקבוצה מהאי השכן, זאת אחרי התקופה המוצלחת שסיים מאמן הכדורגל המוערך בהפועל חיפה.

רוני לוי אימן בעברו בשתי קדנציות שונות באנורתוזיס, וכעת הוא מועמד לשוב. המשא ומתן בין הצדדים מתקיים מזה למעלה משבוע, אך נכון לשעה זו ישנם פערים כספיים בין הצדדים.

בקפריסין מספרים כי הנהלת אנורתוזיס עושה מאמצים לשכנע את הישראלי להגיע לקנדצייה שלישית על הספסל של הכחולים-לבנים.

רוני לוי, ישוב לאנורתוזיס? (מרטין גוטדאמק)

בשלב זה, כאמור, המשא ומתן בין הצדדים לא הבשיל לכדי סיכום על תנאיו במועדון, אך לוי ניצב בראש רשימת המאמנים שעשויים לקבל את התפקיד.

הקבוצה פתחה את העונה בצורה לא טובה, כשלאחר שני מחזורים היא עם נקודה אחת בלבד לאחר שסיימה ב-0:0 מול אומוניה אראפידו ונכנעה 2:1 לאולימפיאקוס ניקוסיה.