יום חמישי, 04.09.2025 שעה 21:52
כדורגל ישראלי

אנורתוזיס הקפריסאית מעוניינת ברוני לוי

הקבוצה מהאי השכן מעוניינת במאמן הישראלי שעזב את הפועל חיפה לאחר תקופה מוצלחת. הוא אימן בקבוצה בשתי קדנציות בעבר, ומתקיים מו"מ בין הצדדים

|
רוני לוי (רועי כפיר)
רוני לוי (רועי כפיר)

אנורתוזיס הקפריסאית מעוניינת ברוני לוי. הישראלי מועמד לקבוצה מהאי השכן, זאת אחרי התקופה המוצלחת שסיים מאמן הכדורגל המוערך בהפועל חיפה.

רוני לוי אימן בעברו בשתי קדנציות שונות באנורתוזיס, וכעת הוא מועמד לשוב. המשא ומתן בין הצדדים מתקיים מזה למעלה משבוע, אך נכון לשעה זו ישנם פערים כספיים בין הצדדים.

בקפריסין מספרים כי הנהלת אנורתוזיס עושה מאמצים לשכנע את הישראלי להגיע לקנדצייה שלישית על הספסל של הכחולים-לבנים.

רוני לוי, ישוב לאנורתוזיס? (מרטין גוטדאמק)רוני לוי, ישוב לאנורתוזיס? (מרטין גוטדאמק)

בשלב זה, כאמור, המשא ומתן בין הצדדים לא הבשיל לכדי סיכום על תנאיו במועדון, אך לוי ניצב בראש רשימת המאמנים שעשויים לקבל את התפקיד.

הקבוצה פתחה את העונה בצורה לא טובה, כשלאחר שני מחזורים היא עם נקודה אחת בלבד לאחר שסיימה ב-0:0 מול אומוניה אראפידו ונכנעה 2:1 לאולימפיאקוס ניקוסיה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */