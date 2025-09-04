יום חמישי, 04.09.2025 שעה 22:41
"כולם מבינים מה על הכף, יכולים לנצח כל אחת"

תומר גינת לאחר ההפסד: "דונצ'יץ' קרא את ההגנה שלנו פעם אחר פעם". קרינגטון: "הייתה הזדמנות, נתנו לה לברוח". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
תומר גינת מנסה לקלוע (FIBA)
תומר גינת מנסה לקלוע (FIBA)

נבחרת ישראל סיימה היום (חמישי) את שלב הבתים של היורובאסקט במקום הרביעי, בעקבות הפסד 106:96 לסלובניה ולוקה דונצ’יץ’ שלהט על הפרקט, וכעת מחכים ליריבתם הבאה בשלב שמינית הגמר.

לאחר המשחק תומר גינת שיתף בתחושות: “שיחקנו נגד נבחרת טובה מאוד, הם שיחקו טוב, לוקה דונצ’יץ’ הצליח לקרוא את ההגנה פעם אחר פעם. באסה, חבל, אבל יש לנו ביום ראשון חתיכת אתגר לפנינו”.

“כולם מבינים מה על הכף ביום ראשון. הוכחנו בטורניר הזה שאנחנו יכולים לנצח כל נבחרת. מן הסתם יהיה קשה, אבל נתכונן בצורה הטובה ביותר, אנחנו כאן כדי לעשות את העבודה”.

"הוכחנו שאפשר לנצח כל אחת"

“אני רוצה להזכיר ששיחקנו מול לוקה היום שזה לא כל כך פשוט. באנו עם תוכנית משחק מסוימת עליו, שינינו במהלך המשחק כמה תוכניות. מה אפשר להגיד? הוא שחקן מצוין בקבוצה טובה מאוד, הם גם קלעו טוב”.

אריאל בית הלחמי וים מדר צופים מהקו (IMAGO)אריאל בית הלחמי וים מדר צופים מהקו (IMAGO)

קאדין קרינגטון שיתף: “היינו יכולים להיות במקום הראשון, וכעת אנחנו במקום הרביעי, אבל אי אפשר להתלונן על זה כעת, הייתה הזדמנות, נתנו לזה לברוח והפנים קדימה. ההגנה? לא יודע, שיחקנו מול לוקה, הוא טופ 5 ב-NBA וצריך להיות מרוכז כל הזמן, 24 שניות כל פוזשן, והיו לנו כמה החלקות ואי אפשר שזה יקרה”.

קאדין קרינגטון (FIBA)קאדין קרינגטון (FIBA)

על מפגש אפשרי מול יאניס אנטטקומפו: “כל פעם שאנחנו עולים על הפרקט זה כדי לנצח, לא משנה עם זה צרפת, סלובניה, יוון. אחרי הפסד כואב שכזה, נהיה מוכנים לשחק. מצפה שנשחק בראשון כמו נגד צרפת, כולנו שמחנו אחרי צרפת, ואחרי הפסד כמו היום, זה הזמן להראות אופי ואיך שאנחנו יכולים להגיב”.

רומן סורקין סיכם את ההפסד מבחינתו: “הפסדנו את המשחק, קבוצה טובה, שאפו לסלובניה. זה טורניר, יש לנו עכשיו את המשחק הבא, ונבוא מפוקסים למשחק הבא, זה מה שחשוב. לא יודע כרגע מה אפשר לקחת מהמשחק הזה, נצטרך לראות את הווידאו, הצוות ידבר איתנו ונראה מה אפשר לעשות יותר טוב. המצב רוח בשמינית? הפסדנו, אבל הכל בסדר. נבוא, נתאפס, יש לנו עוד טורניר ארוך”.

רומן סורקין (FIBA)רומן סורקין (FIBA)
