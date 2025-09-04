יום חמישי, 04.09.2025 שעה 22:43
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט

"עשינו הכל לפי הספר, זה לא מספיק מול דונצ'יץ'"

אחרי ההפסד לסלובניה, מאמן הנבחרת בית הלחמי דיבר: "לא היינו מספיק פיזיים ושמרנו רך מדי. אין מקום לאכזבה". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)
אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל סיימה הערב (חמישי) את שלב הבתים ביורובאסקט עם הפסד 106:96 לסלובניה, מה שהוביל למקום הרביעי בבית ולמפגש מול המקום הראשון בבית ג’.

בסיום המשחק, מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי אמר: “אני חושב שלא היינו בפיזיות המתאימה בחצי הראשון. שמרנו רך מאוד ורדפנו אחריהם בשאר הרבעים. ממשיכים הלאה”.

“מה היינו צריכים לעשות שונה מול לוקה דונצ’יץ’? לא חושב שעשינו משהו שלא כתוב בספר. עדיין צריך להיות הרבה יותר רעים מול שחקן כזה וחוץ מכמה דקות לא הצלחנו להיכנס לו לראש והוא עשה משחק אדיר”, המשיך המאמן.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ'. מופע של איש אחד (FIBA)

“המטרה העיקרית הייתה להוציא לו את הכדור מהיד, עשינו כמה טעויות והוא הגיע למספרים אדירים. לא היה מה לעשות מול הסלים שלו. אנחנו נמשיך לעשות מה שעשינו עד עכשיו, האליפות קצרה ואינטנסיבית, אין מקום לאכזבה”, הוסיף בית הלחמי.

על הדיבורים מול כוכב העל הסרבי במהלך המשחק אמר המאמן: “טראש טוק מול דונצ’יץ’? לא היה בכלל. אני אפילו לא זוכר שדיברנו. כנראה זה היה שטויות”, סיכם. 

אלן אומי'ץ מדבר על דני אבדיה
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */