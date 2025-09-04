"עשינו הכל לפי הספר, זה לא מספיק מול דונצ'יץ'"

נבחרת ישראל סיימה הערב (חמישי) את שלב הבתים ביורובאסקט עם הפסד 106:96 לסלובניה, מה שהוביל למקום הרביעי בבית ולמפגש מול המקום הראשון בבית ג’.

בסיום המשחק, מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי אמר: “אני חושב שלא היינו בפיזיות המתאימה בחצי הראשון. שמרנו רך מאוד ורדפנו אחריהם בשאר הרבעים. ממשיכים הלאה”.

“מה היינו צריכים לעשות שונה מול לוקה דונצ’יץ’? לא חושב שעשינו משהו שלא כתוב בספר. עדיין צריך להיות הרבה יותר רעים מול שחקן כזה וחוץ מכמה דקות לא הצלחנו להיכנס לו לראש והוא עשה משחק אדיר”, המשיך המאמן.

לוקה דונצ'יץ'. מופע של איש אחד (FIBA)

“המטרה העיקרית הייתה להוציא לו את הכדור מהיד, עשינו כמה טעויות והוא הגיע למספרים אדירים. לא היה מה לעשות מול הסלים שלו. אנחנו נמשיך לעשות מה שעשינו עד עכשיו, האליפות קצרה ואינטנסיבית, אין מקום לאכזבה”, הוסיף בית הלחמי.

על הדיבורים מול כוכב העל הסרבי במהלך המשחק אמר המאמן: “טראש טוק מול דונצ’יץ’? לא היה בכלל. אני אפילו לא זוכר שדיברנו. כנראה זה היה שטויות”, סיכם.