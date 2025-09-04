יום חמישי, 04.09.2025 שעה 21:11
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

אחרי 25 שנה: דניאל לוי הודיע על עזיבת טוטנהאם

איש העסקים היהודי, שהיה ליו"ר הוותיק ביותר בליגה ורק לפני כמה ימים הכשיל את עסקת סולומון, הודיע על עזיבתו. "בנינו את המועדון למשקל עולמי"

|
דניאל לוי (IMAGO)
דניאל לוי (IMAGO)

תום עידן בטוטנהאם. אחרי 25 שנים בהן שימש כיושב ראש הקבוצה, דניאל לוי, איש העסקים היהודי שהיה גם ליו”ר הוותיק ביותר בפרמייר ליג ורק לפני כמה ימים הכשיל את עסקת מעברו של מנור סולומון לקריסטל פאלאס, הודיע כי הוא עוזב את המועדון הלונדוני, שהוציא הודעה רשמית על עזיבתו.

כחלק מהתכנון העתידי להשיג הצלחה ארוכת טווח, במועדון ביצעו לאחרונה מספר מינויים בכירים,  כאשר בנוסף לצירופו של תומאס פרנק לעמדת המאמן, ויני ונקצ’ם מונה למנכ”ל, מרטין הו יאמן את קבוצת הנשים ופיטר צ’רינגטון הצטרף לדירקטוריון ויכהן כיו”ר שאינו בכיר.

דניאל לוי דיבר על עזיבתו: “אני גאה מאוד בעבודה שעשיתי יחד עם הצוות הניהולי וכל העובדים שלנו. בנינו את המועדון הזה למשקל עולמי המתחרה ברמה הגבוהה ביותר. יותר מזה, בנינו קהילה. הייתי בר מזל מספיק לעבוד עם כמה מהאנשים הגדולים ביותר בספורט לאורך השנים”.

דניאל לוי (IMAGO)דניאל לוי (IMAGO)

איש העסקים הוסיף: “אני רוצה להודות לכל האוהדים שתמכו בי לאורך השנים. זה לא תמיד היה מסע קל, אבל נעשתה התקדמות משמעותית. אמשיך לתמוך במועדון הזה בלהט”. 

מחליפו, פיטר צ’רינגטון: “אני גאה מאוד להפוך ליו"ר מועדון שאינו בכיר של המועדון יוצא הדופן הזה, ובשם הדירקטוריון, אני רוצה להודות לדניאל ולמשפחתו על מחויבותם ונאמנותם למועדון במשך כל כך הרבה שנים. זהו עידן חדש של מנהיגות עבור המועדון, על המגרש ומחוצה לו. אני מכיר בכך שהיו הרבה שינויים בחודשים האחרונים, כשאנחנו מנחים יסודות חדשים לעתיד”.

