יום חמישי, 04.09.2025 שעה 21:09
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21

"נבחרו פה הטובים יותר, גם ביכולת וגם באישיות"

לוזון לקראת פתיחת מוק' היורו עד גיל 21 מול בוסניה מחר ב-19:00: "כולם פה רעבים, ליריבה יש מאמן חדש אז קשה לנתח". עבד: "רק מחכים לעלות לדשא"

|
סייד אבו פרחי, איאד חלאילי ונועם בן הרוש (ההתאחדות לכדורגל)
סייד אבו פרחי, איאד חלאילי ונועם בן הרוש (ההתאחדות לכדורגל)

אחרי קמפיין לא נעים בכלל, הנבחרת הצעירה של ישראל תנסה לשים הכל מאחור ולפתוח דף חדש. החבורה של גיא לוזון תוציא לדרך מחר (שישי, 19:00) מבחינתה את המסע החדש, כשתעלה מול בוסניה למחזור הראשון במוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21, כשהמשך הפגרה תפגוש גם את הולנד (9.9, 18:00).

לקראת בוסניה ופתיחת קמפיין, המאמן גיא לוזון אמר: “תחילת קמפיין וכל משחק בינלאומי, ובטח ובטח שאתה מייצג את ישראל בתקופה הזו, אז זה מרגש, מצמרר, אנחנו מחכים ממש לשריקת הפתיחה. יש פה חבורה של שחקנים שהם רעבים מאוד, חלקם בהופעות בכורה, מאוד רוצים להצליח, ועד עכשיו הם מתאמנים בצורה פנטסטית. כולם כולל כולם מחכים כבר לשריקת הפתיחה”.

על היריבה: “נבחרת בוסניה היא נבחרת טובה, נבחרת שהשיגה תוצאות לא רעות במשחקים האחרונים שלה, אבל כרגע להתכונן אליה קצת קשה כי הוחלף המאמן וזה המשחק הראשון שלו, אז לא יודע בוודאות איך הם ישחקו, עם איזה שחקנים, באיזו שיטה, מה שבטוח זה שניתן הכל ואנחנו יודעים איך אנחנו רוצים לשחק”.

גיא לוזון (ההתאחדות לכדורגל)

לגבי ההכנה: “זה גרעין שהשתפר בשני משחקי ההכנה האחרונים, בקפריסין וגם ב-0:3 על בולגריה. צברנו קצת ביטחון ואמונה בדרך שלנו, אנחנו בעצם יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו, נבחרו פה הטובים ביותר, גם מבחינת יכולת וגם מבחינת אישיות ואני שמח מכל מי שכאן”.

הקפטן תאי עבד הוסיף: “אני חושב שהתחושות הן תחושות טובות, השחקנים מאומנים ומגיעים מאוד מוכנים אחרי 4-5 ימים שהכרנו אחד את השני הרבה יותר טוב. התחלנו את זה מול קפריסין, אחרי זה בולגריה, אני מרגיש את זה באימונים ועל הדשא, הפנים למשחק ורק מחכים לעלות”.

שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

על להיות קפטן במשחק רשמי ראשון: “התרגשות אישית מבחינתי להיות קפטן, זו הגשמת חלום במטרות שלי, רוצה לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש, אם זה לדבר עם השחקנים לפני, לתת חיזוקים כשצריך ובאמת להתפוצץ על הדשא. זה קמפיין חדש, אנרגיות חדשות ואנחנו באים לעשות את ההכי טוב שלנו”.

מילה על היריבה: “יריבה עם מאמן חדש, ככה שאין לדעת איך הם ילחצו או ישחקו, יש לנו שיטה מאוד פשוטה, יודעים איך ללחוץ, איך מגנים, אנחנו באים מוכנים מאוד למשחק עם הרגשה טובה אחרי ניצחון 0:3 על בולגריה, ובאמת הפנים קדימה ורק מחכים לפתוח את הקמפיין הזה”.

דניאל דאפה (ההתאחדות לכדורגל)
