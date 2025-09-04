זקרויסקי זכתה בארד באליפות אירופה עד גיל 21

מדליה ראשונה לנבחרת הג’ודו באליפות אירופה עד גיל 21. היא-לי זקרויסקי זכתה הערב (חמישי) במדליית הארד באליפות המתקיימת בעיר ברטיסלבה שבסלובקיה. שליו כהן סיים במקום החמישי, יצחק אשפיז וליבי בקר סיימו במקום השביעי.

היא-לי זקרויסקי שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 57 ק"ג, החלה את יום הקרבות בסיבוב השני עם ניצחון באיפון על גרמטיקובה הבולגרית, המשיכה עם איפון על הלנה ריגירט הגרמנית, וברבע הגמר השיגה איפון שלישי ברציפות על ליה ויס מליכטנשטיין.

רצף הניצחונות של הישראלית נעצר כאשר נוצחה בחצי הגמר בידי אמה מילס הצרפתייה. בעקבות ההפסד, עברה להתמודד בקרב על מדליית הארד, בו פגשה את קינגה צ'ימיליווסקה הפולניה. זקרויסקי הישראלית רשמה איפון וניצחון רביעי ביום נהדר וזכתה במדליית הארד, כשהיא סיימה על הפודיום בתחרות המטרה החשובה מאוד עבורה.

היא-לי זקרויסקי ושאר הזוכות (איגוד הג'ודו)

שני הרשקו, המאמן של נבחרת ישראל: “זו מדליה ראשונה במסגרת העבודה של נבחרת אחת, נשים וגברים יחד. היא-לי זוכה במדליה ראשונה בגילאי הג’וניור אחרי שכבר זכתה במדליות באליפות אירופה ועולם לקדטים, המשכיות זה דבר חשוב. סיימנו את היום הראשון בהצלחה יחסית, לפנינו עוד יומיים, אני מאמין בספורטאיות והספורטאים ובצוות המאמנים שמלווה אותם ומקווה שגם בימים הבאים נזכה להניף את דגל ישראל בימים כה חשובים לנו כישראלים”.

מאמנת הנבחרת מעיין גרינברג: “יום התחרות של היא-לי היה יום ארוך וקשוח מאוד, אני גאה מאוד בהיא-לי, מדליה ראשונה באליפות אירופה ג’וניור, אין ספק שיש מקום לשיפור אבל זו נקודת ציון חשובה בדרך. אנחנו מסתכלים קדימה כבר לימים הבאים של התחרות”.

שליו כהן, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 66 ק"ג, החל את יום הקרבות בסיבוב השני בו ניצח באיפון את סטיליאן גושקוב הבולגרי, לאחר מכן גבר בניצחון באיפון על אלסנדרו ביצ'ורגני האיטלקי, וברבע הגמר השיג ניצחון שלישי רצוף והפעם על חלימי מוצ'יק הטורקי. בחצי הגמר כהן נעצר עם הפסד לאלכסיס רינטרד הצרפתי ועבר לקרב להתמודד בקרב על מדליית הארד, בו הפסיד באיפון בשנית לניזאמי אימאנוב האזרי וסיים במקום החמישי המכובד.

היא-לי זקרויסקי ומעיין גרינברג (איגוד הג'ודו)

ליבי בקר, שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 52 ק"ג, החלה את יום הקרבות בסיבוב השני בניצחון באיפון על לוסיאנה קטאנה הרומניה, אך נוצחה ברבע הגמר בידי בוג'אנה סאביץ' הסרבית. בעקבות ההפסד נשרה לבית הניחומים, בו הפסידה לקרינה קלאוס-שטרנוויסר האוסטרית וסיימה בדירוג שביעי.

יצחק אשפיז, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 60 ק"ג, החל את יום הקרבות עם ניצחון באיפון בסיבוב השני על איוון אירוטאייב מרוסיה, המייצג את האיגוד העולמי. לאחר מכן נוצח באיפון ברבע הגמר בידי זכאריי דיג'ול הצרפתי, אלוף העולם לקדטים בשנת 2022. בעקבות ההפסד נשר לבית הניחומים בו הפסיד בשנית, לפריד גראייב האזרי וסיים בדירוג שביעי.