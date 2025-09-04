הדרבי בין ריאל ואתלטיקו מדריד: שבת ב-17:15

לאחר שהליגה הספרדית נפתחה במלוא הכוח, היום (חמישי) פרסמה לה ליגה את התאריכים והשעות למחזור השישי והשביעי בליגה, כשהמחזור השישי יהיה מחזור אמצע שבוע.

במוקד – הדרבי של מדריד. ריאל ואתלטיקו ייפגשו במחזור השביעי בביתם של הקולצ’ונרוס בשבת (27.9) בשעה 17:15 שעון ישראל, אך בגלל שיבוצי המשחקים במחזור השישי ריאל תזכה ליתרון.

הבלאנקוס ישחקו את המחזור השישי באמצע השבוע ביום שלישי (23.9) ב-22:30 מול לבאנטה, בעוד שאתלטיקו תארח את ראיו וייאקנו רק 24 שעות לאחר מכן, רביעי (24.9) ב-22:30, ובכך צ’אבי אלונסו ושחקניו יקבלו יותר זמן מנוחה.

צ'אבי אלונסו, יקבל יתרון (IMAGO)

במקביל, ברצלונה קיבלה לו”ז צפוף משלה: היא תפגוש את אוביידו בחמישי (25.9) ב-22:30 במשחק האחרון של מחזור אמצע השבוע, ולאחר מכן תארח את ריאל סוסיאדד כבר ביום ראשון (28.9) ב-22:00.

ומה עם מנור סולומון? לישראלי וקבוצתו ויאריאל מחכים שני משחקים מעניינים ביותר, הראשון מול סביליה ביום שלישי (23.9) בשעה 22:30, השני ביום שבת (27.9) בשעה 22:00 מול אתלטיק בילבאו.