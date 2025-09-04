יום חמישי, 04.09.2025 שעה 21:10
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

הדרבי בין ריאל ואתלטיקו מדריד: שבת ב-17:15

בספרד פרסמו את התאריכים והשעות למחזורים 6+7, כשהדרבי ישוחק ב-27.9, והבלאנקוס יהנו מיתרון. ברצלונה תפגוש את אוביידו בחמישי וסוסיאדד בראשון

ויניסיוס ואנטואן גריזמן (IMAGO)
ויניסיוס ואנטואן גריזמן (IMAGO)

לאחר שהליגה הספרדית נפתחה במלוא הכוח, היום (חמישי) פרסמה לה ליגה את התאריכים והשעות למחזור השישי והשביעי בליגה, כשהמחזור השישי יהיה מחזור אמצע שבוע.

במוקד – הדרבי של מדריד. ריאל ואתלטיקו ייפגשו במחזור השביעי בביתם של הקולצ’ונרוס בשבת (27.9) בשעה 17:15 שעון ישראל, אך בגלל שיבוצי המשחקים במחזור השישי ריאל תזכה ליתרון.

הבלאנקוס ישחקו את המחזור השישי באמצע השבוע ביום שלישי (23.9) ב-22:30 מול לבאנטה, בעוד שאתלטיקו תארח את ראיו וייאקנו רק 24 שעות לאחר מכן, רביעי (24.9) ב-22:30, ובכך צ’אבי אלונסו ושחקניו יקבלו יותר זמן מנוחה.

צצ'אבי אלונסו, יקבל יתרון (IMAGO)

במקביל, ברצלונה קיבלה לו”ז צפוף משלה: היא תפגוש את אוביידו בחמישי (25.9) ב-22:30 במשחק האחרון של מחזור אמצע השבוע, ולאחר מכן תארח את ריאל סוסיאדד כבר ביום ראשון (28.9) ב-22:00.

ומה עם מנור סולומון? לישראלי וקבוצתו ויאריאל מחכים שני משחקים מעניינים ביותר, הראשון מול סביליה ביום שלישי (23.9) בשעה 22:30, השני ביום שבת (27.9) בשעה 22:00 מול אתלטיק בילבאו.

