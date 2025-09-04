בדרך לחתימה בנתניה: עזיז אואטרה נחת בישראל

בדרך לחתימה באופן רשמי. עזיז אואטרה נחת בישראל לקראת חתימה רשמית על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת במדי מכבי נתניה, זאת בכפוף לבדיקות הרפואיות.

המועדון מעיר היהלומים הודיע על סיכום תנאיו ורכישתו מגנק כבר לפני עשרה ימים, אך הגעתו ארצה התעכבה ועוררה לא מעט סימני שאלה. הסיבה לעיכוב נבעה מהוצאת ויזה מיוחדת לשחקנים אפריקאים. הסאגה הסתיימה והשחקן נחת הערב (חמישי) בישראל.

הקשר האחורי בן ה-24 יהיה הרכש הרביעי של המועדון, כשגם הרכש החמישי, החלוץ מתיאוס דאבו עתיד להגיע בקרוב. נתניה פתחה את העונה בצורה לא טובה עם שני הפסדים כשהיא סופגת שתי רביעיות ברצף, אך יכולה להתנחם בכך שמדובר בשני המשחקים הקשים בליגה, נגד מכבי תל אביב והפועל באר שבע.

עזיז אואטרה בישראל (באדיבות המועדון)

כעת, תנסה הקבוצה מעיר היהלומים להפוך את המומנטום של העונה ולצבור נקודות אחרי פגרת הנבחרות בתקווה שאואטרה יעזור לחבורה של יוסי אבוקסיס לעמוד במטרותיה.