"הלוז? יגידו שוב 'אבל אתם מרוויחים המון כסף'"

קיליאן אמבפה פתח את השנה נהדר. עם שלושה שערים בשלושה מחזורים הוא המשיך בדיוק מאיפה שעצר בעונה שעברה, שהייתה עונת הבכורה שלו בריאל מדריד. היום (חמישי) החלוץ דיבר במסיבת עיתונאים לפני משחקה של נבחרת צרפת מחר נגד אוקראינה, בין היתר על מטרותיו לשנה הקרובה עם המועדון והנבחרת הלאומית, וגם על לוח הזמנים המשוגע שהשחקנים צריכים להתמודד איתו.

הצרפתי פתח, כשאמר שהוא מצפה לדברים גדולים: “אני מאוד שמח להתחיל עונה חדשה. הגעתי מלא ברצון ומוטיבציה. זו שנה חשובה מאוד עבור המועדון שלי, הנבחרת, וגם עבורי באופן אישי. יש לנו את כל מה שצריך כדי להשיג דברים גדולים וזה מתחיל מחר. אני מנסה לא לחשוב מדי על סוף העונה”.

על המערך בנבחרת צרפת: “הוא לא תורם לי הרבה, אבל אני יכול לשחק בכל שיטה. אני חושב שהוא כן מוסיף לי הרבה מבחינת התנועה בהתקפה, בהתאם לשחקנים שמשחקים כמובן. במשחקים האחרונים הייתה לנו יכולת טובה לייצר מצבים, אך יש בכך גם סיכונים. חשוב שיהיה איזון. ספגנו יותר מדי שערים, חמישה נגד ספרד, מול גרמניה יכלנו לקבל שלושה או ארבעה...”.

קיליאן אמבפה במדי נבחרת צרפת (רויטרס)

בעיית לוח המשחקים: “אני לא יודע אם אנחנו מוכנים לשחק 60 משחקים. לא זכור לי שאף שחקן עשה את זה ושמר על הרמה הגבוהה ביותר. גם השחקנים הגדולים בהיסטוריה וגם אלה שפחות לא שיחקו כמות כזאת של משחקים בטופ בלי לחוות ירידה בכושר. תמיד יהיו משחקים בהם אתה לא טוב”.

עוד אמר: “בעונה שעברה היה לי סוג של וירוס. זו הייתה עונה של בלבול מוחלט. האם אנחנו משחקים יותר מדי? אנחנו תמיד מנסים להסביר, אבל התשובה זהה: ‘אתם מרוויחים הרבה כסף, אז תשחקו’. אנחנו ממשיכים להישחק וזה לא הולך להשתנות. אני מבין את האנשים שיושבים על הספה ורוצים לראות עוד, אבל אנחנו צריכים מנוחה כדי לחזור לרמה הנדרשת. ראיתי קבוצות שחזרו להתאמן כשעוד היינו באליפות העולם למועדונים”.

קיליאן אמבפה. לא מרוצה (רויטרס)

ההתפתחות שלו בנבחרת צרפת: “יש לי יותר ניסיון. עברו שלוש שנים מאז שנהפכתי לקפטן והתבגרתי. אני מבין דברים טוב יותר ומשתדל לעזור לחבריי לקבוצה בשלל היבטים. בנוסף, אני מנסה לתת חופש מעורבות לשחקנים שכיום הם דמויות משמעותיות בחדר ההלבשה. מעל הכל, אני רוצה שכל שחקן ירגיש חשוב”.