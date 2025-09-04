תמונת מצב: ישראל מול יוון או איטליה בשמינית

אמנם ישראל הפסידה היום (חמישי) לסלובניה, אבל אין ספק שאפשר להיות גאים בבחורים בכחול לבן על עצם ההעפלה לשמינית הגמר, וכעת הפנים כבר לשם. התמונה התבהרה מאוד ואנו קרובים לדעת את זהות היריבה, אבל הכל ייקבע לאחר המשחק בין ספרד ליוון (21:30).

המצב די פשוט, ישראל סיימה במקום הרביעי וזה אומר שהיא תפגוש את מי שתסיים במקום הראשון בבית ג’, וזה המצב: אם יוון תנצח את ספרד, היוונים יסיימו במקום הראשון וישראל תפגוש את יאניס אנטטקומפו וחבריו. אם ספרד תנצח, איטליה תסיים ראשונה וישראל תפגוש את הנבחרת מארץ המגף.

אמנם זה רחוק, אבל המצב ברבע הגמר לא רק קיבל בהירות, אלא נסגר לגמרי. בתסריט שבו ישראל תנצח בשמינית הגמר את יוון או איטליה, מי מהן שתצא, אז אריאל בית הלחמי וחניכיו ישחקו מול המנצחת בין ליטא ללטביה במפגש שלהן בשמינית הגמר.