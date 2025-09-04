יום חמישי, 04.09.2025 שעה 22:42
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט

תמונת מצב: ישראל מול יוון או איטליה בשמינית

אחרי שנכנעו לסלובניה וסיימו במקום ה-4, בית הלחמי וחניכיו יחכו למפגש בין ספרד ליוון כדי לדעת את זהות היריבה, התרחישים בפנים. וגם: התסריט לרבע

|
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

אמנם ישראל הפסידה היום (חמישי) לסלובניה, אבל אין ספק שאפשר להיות גאים בבחורים בכחול לבן על עצם ההעפלה לשמינית הגמר, וכעת הפנים כבר לשם. התמונה התבהרה מאוד ואנו קרובים לדעת את זהות היריבה, אבל הכל ייקבע לאחר המשחק בין ספרד ליוון (21:30).

המצב די פשוט, ישראל סיימה במקום הרביעי וזה אומר שהיא תפגוש את מי שתסיים במקום הראשון בבית ג’, וזה המצב: אם יוון תנצח את ספרד, היוונים יסיימו במקום הראשון וישראל תפגוש את יאניס אנטטקומפו וחבריו. אם ספרד תנצח, איטליה תסיים ראשונה וישראל תפגוש את הנבחרת מארץ המגף.

אמנם זה רחוק, אבל המצב ברבע הגמר לא רק קיבל בהירות, אלא נסגר לגמרי. בתסריט שבו ישראל תנצח בשמינית הגמר את יוון או איטליה, מי מהן שתצא, אז אריאל בית הלחמי וחניכיו ישחקו מול המנצחת בין ליטא ללטביה במפגש שלהן בשמינית הגמר.

נבחרת ישראל עם פצועי צה''ל
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
