ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

כך קרסה עסקת העברתו של גואהי לליברפול

המרסיסיידרס כבר היו בדרך לרכישת הבלם, עד שהכל נפל ברגע האחרון: המחיר שנקבע, התנגדותו הנחרצת של מאמן פאלאס ואיבוד הבלם שהיה אמור להגיע במקומו

|
מארק גואהי (IMAGO)
מארק גואהי (IMAGO)

דרמה גדולה התרחשה ביום האחרון של חלון ההעברות באנגליה. מרק גואהי, בלמה של קריסטל פאלאס, כבר היה בדרך לחתום בליברפול, אך בסופו של דבר העסקה קרסה ממש ברגע האחרון, בעיקר בשל התנגדותו הנחרצת של המאמן אוליבר גלאסנר.

במהלך שעות הערב של אותו היום כבר נראה היה כי גואהי בדרך הבטוחה לאנפילד. ליברפול הגישה הצעה רשמית בסך 35 מיליון ליש”ט, בנוסף ל-10% ממכירה עתידית, השחקן אף עבר בדיקות רפואיות כדי להשלים את המעבר, אך פאלאס ביטלה לפתע את העסקה, אחרי שהצדדים קיבלו הארכה של שעתיים מעבר לדדליין הרשמי.

הסאגה הזו לא התחילה באותו ערב, אלא נמשכה כבר מיולי ואוגוסט, כשבמרכזה עמדו חילוקי דעות בין המאמן גלאסנר לבין יו”ר המועדון סטיב פאריש. בעוד המאמן התעקש שלא למכור את הקפטן ללא מחליף, פאריש ראה בהזדמנות למכור עכשיו פתרון כלכלי חשוב, במיוחד בגלל שגואהי נכנס לשנה האחרונה בחוזהו ולא הראה נכונות להאריך אותו.

אוליבר גלאסנר, התעקש לא למכור את גואהי (IMAGO)אוליבר גלאסנר, התעקש לא למכור את גואהי (IMAGO)

בליברפול, אלופת אנגליה, עקבו אחרי הבלם האנגלי לאורך כל הקיץ, אך התמהמהו בהגשת ההצעה הרשמית. הפער בין הערכת השווי שלהם (35 מיליון ליש”ט) לדרישה הראשונית של פאלאס (45 מיליון) גרם לדחייה, ודווקא כשהעסקה כבר אושרה לבסוף, המאמן גלסנר הטיל וטו ברגע האחרון.

ביום שלפני הדדליין אף נראה היה שגואהי קרוב לפרידה: הוא כבש שער מרהיב מול אסטון וילה והצטיין, אך לאחר מכן שמר על איפוק מול האוהדים. לאחר המשחק רמז גלאסנר כי הסיכום מול פאריש התבסס על מציאת מחליף, דבר שלא קרה בפועל, כשניסיון להחתים את איגור מבירייטון קרס, וכתוצאה הדרך לסגירת עסקה עם ליברפול נחסמה סופית.

ליברפול נותרה מתוסכלת מהמהלך, אך אינה מתכוונת לוותר. במועדון מאמינים כי גואהי עוד ינחת באנפילד, אולי בינואר בסכום מופחת, ואולי בקיץ הבא כשיהיה שחקן חופשי. עד אז, יורגן קלופ ימשיך להסתמך על ואן דייק, קונאטה, גומז וליאוני, אך ברור כי החתמת גואהי הייתה מעניקה עומק ואיכות נוספים להגנה.

ואן דייק וקונאטה, ליברפול תמשיך להסתמך עליהם (IMAGO)ואן דייק וקונאטה, ליברפול תמשיך להסתמך עליהם (IMAGO)

בקריסטל פאלאס שמחים על הישארותו של הקפטן, אך יודעים כי הסיכון גדול: ייתכן שהבלם יעזוב בחינם בקיץ הבא. במקביל, המאבק בין גלאסנר לבין היו”ר פאריש חשף את מאזן הכוחות החדש במועדון, כזה שבו המאמן האוסטרי הוכיח שיש לו את המילה האחרונה גם מול אינטרסים כלכליים. עבור גואהי עצמו, האכזבה קיימת, אך ברור שההתעניינות בו רק תלך ותגדל ככל שימשיך להציג יכולת גבוהה בפרמייר ליג ובנבחרת אנגליה.

