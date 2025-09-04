כך קרסה עסקת העברתו של גואהי לליברפול

דרמה גדולה התרחשה ביום האחרון של חלון ההעברות באנגליה. מרק גואהי, בלמה של קריסטל פאלאס, כבר היה בדרך לחתום בליברפול, אך בסופו של דבר העסקה קרסה ממש ברגע האחרון, בעיקר בשל התנגדותו הנחרצת של המאמן אוליבר גלאסנר.

במהלך שעות הערב של אותו היום כבר נראה היה כי גואהי בדרך הבטוחה לאנפילד. ליברפול הגישה הצעה רשמית בסך 35 מיליון ליש”ט, בנוסף ל-10% ממכירה עתידית, השחקן אף עבר בדיקות רפואיות כדי להשלים את המעבר, אך פאלאס ביטלה לפתע את העסקה, אחרי שהצדדים קיבלו הארכה של שעתיים מעבר לדדליין הרשמי.

הסאגה הזו לא התחילה באותו ערב, אלא נמשכה כבר מיולי ואוגוסט, כשבמרכזה עמדו חילוקי דעות בין המאמן גלאסנר לבין יו”ר המועדון סטיב פאריש. בעוד המאמן התעקש שלא למכור את הקפטן ללא מחליף, פאריש ראה בהזדמנות למכור עכשיו פתרון כלכלי חשוב, במיוחד בגלל שגואהי נכנס לשנה האחרונה בחוזהו ולא הראה נכונות להאריך אותו.

אוליבר גלאסנר, התעקש לא למכור את גואהי (IMAGO)

בליברפול, אלופת אנגליה, עקבו אחרי הבלם האנגלי לאורך כל הקיץ, אך התמהמהו בהגשת ההצעה הרשמית. הפער בין הערכת השווי שלהם (35 מיליון ליש”ט) לדרישה הראשונית של פאלאס (45 מיליון) גרם לדחייה, ודווקא כשהעסקה כבר אושרה לבסוף, המאמן גלסנר הטיל וטו ברגע האחרון.

ביום שלפני הדדליין אף נראה היה שגואהי קרוב לפרידה: הוא כבש שער מרהיב מול אסטון וילה והצטיין, אך לאחר מכן שמר על איפוק מול האוהדים. לאחר המשחק רמז גלאסנר כי הסיכום מול פאריש התבסס על מציאת מחליף, דבר שלא קרה בפועל, כשניסיון להחתים את איגור מבירייטון קרס, וכתוצאה הדרך לסגירת עסקה עם ליברפול נחסמה סופית.

ליברפול נותרה מתוסכלת מהמהלך, אך אינה מתכוונת לוותר. במועדון מאמינים כי גואהי עוד ינחת באנפילד, אולי בינואר בסכום מופחת, ואולי בקיץ הבא כשיהיה שחקן חופשי. עד אז, יורגן קלופ ימשיך להסתמך על ואן דייק, קונאטה, גומז וליאוני, אך ברור כי החתמת גואהי הייתה מעניקה עומק ואיכות נוספים להגנה.

ואן דייק וקונאטה, ליברפול תמשיך להסתמך עליהם (IMAGO)

בקריסטל פאלאס שמחים על הישארותו של הקפטן, אך יודעים כי הסיכון גדול: ייתכן שהבלם יעזוב בחינם בקיץ הבא. במקביל, המאבק בין גלאסנר לבין היו”ר פאריש חשף את מאזן הכוחות החדש במועדון, כזה שבו המאמן האוסטרי הוכיח שיש לו את המילה האחרונה גם מול אינטרסים כלכליים. עבור גואהי עצמו, האכזבה קיימת, אך ברור שההתעניינות בו רק תלך ותגדל ככל שימשיך להציג יכולת גבוהה בפרמייר ליג ובנבחרת אנגליה.