עזו פנה לביה"ד: מבקש להשתחרר ממכבי לאלתר

אורי עזו הגיש היום (חמישי) בקשה דחופה לסעד זמני בבית הדין האזורי לעבודה בת”א, בדרישה להשתחרר באופן מיידי ממכבי תל אביב, כשהוא ביקש לקבוע דיון באופן מיידי. במסמך המשפטי שהוגש נטען כי הקבוצה נוקטת כלפיו ב”התעמרות שיטתית”, תוך בידודו מהקבוצה הבוגרת, מניעתו מאימונים, עיכוב שכרו ופגיעה חמורה בחופש העיסוק שלו.

בבקשה שהוגשה באמצעות עורך דינו שי אליאס, טוען עזו כי מכבי תל אביב הצהירה במפורש שאינו חלק מהתוכניות המקצועיות לעונת 2025/26, אך במקביל מסרבת לשחררו לקבוצה אחרת. מצב זה, נכתב, יוצר “מלכודת בלתי אפשרית” עבורו: מצד אחד אינו משחק במדיה של מכבי ת”א, ומצד שני לא יכול להירשם באף מועדון אחר. “התובע כבול בהסכם דרקוני וחד צדדי” נאמר במסמך שהוגש.

עוד נטען בבקשה כי עזו עבר “אימוני טרטור” בשעות בלתי סבירות, נאסר עליו להיכנס לחדר ההלבשה והאוכל, ונשלל ממנו כל מגע מקצועי עם שחקני הסגל. לדבריו, ההתנהלות הזו הפכה אותו ל”מנודה רשמי” בקבוצה, תוך פגיעה אנושה במעמדו ובכבודו. בנוסף, הוא מצביע על קיזוזים חד צדדיים בשכרו ועל היעדר תלושי שכר כחוק.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

הוא נתן דוגמאות לצורה שבה הדבר נעשה: “במסגרת אימוני הטרטור, נדרש התובע לרוץ מסביב למגרש ללא כדור, תוך בידוד משפיל ומבזה, ללא צוות רפואי וללא כל תוכן מקצועי”.

בפן המקצועי והאנושי, עזו מדגיש גם את ההשלכות המיידיות: חלון ההעברות ייסגר ב־21 בספטמבר, וכל עיכוב בהחלטה יוביל לכך שלא יוכל להירשם העונה באף קבוצה.

“לנוכח הסכנה המוחשית והברורה להרס הקריירה שלו נדרשת התערבות מיידית. קריירה של שחקן כדורגל מקצועי היא קצרה ביותר, וכל עיכוב בן חודשים ספורים גורם לנזק שאינו בר תיקון”, נכתב בבקשה.